Poco menos que una pesadilla. Así es dormir en uno de los peores hoteles de Asturias, según las críticas vertidas en internet por algunos huéspedes. "Telarañas en las ventanas", "sábanas rotas" y "un desayuno con café laxante", son algunas de las principales pegas vertidas en internet sobre este establecimiento.

"La limpieza es pésima, paredes muy sucias, ventanas con telarañas, sábanas rotas por estar la tela pasada...", comenzó criticando un usuario a través de una popular red social de valoración de establecimientos. "Del desayuno, mejor ni hablar. Todos los días pan duro, zumo de naranja de bote, chacinas de toda la semana y café laxante. La verdad es que no se merece las tres estrellas en mi opinión", concluyó.

Las malas críticas a este establecimiento se suceden. "El hotel estaba muy sucio, papeleras llenas de basura, colillas de tabaco por los alrededores, paredes muy sucias, telarañas, toallas deshilachadas... vamos, un horror", lamentó otro huésped, que afirmó haber tenido problemas para conciliar el sueño: "Nos costó dormirnos por la sensación de suciedad que había".

Las malas críticas a este establecimiento se suceden. Tanto, que es uno de los peor valorados en una conocida red social de puntuación de establecimientos.

En ocasiones, los encontronazos entre empresarios y clientes en este tipo de redes son habituales, pues la reputación en estas webs es cada día más importante, ya que el número de personas que se guían por estas críticas a la hora de elegir un sitio es mayor.

Si bien, en este caso desde la dirección del hotel no parecen haber entrado en discusiones. Si bien, esto no significa que estén de acuerdo con lo vertido: podría tratarse de una política de empresa o que, simplemente, no hayan visto las reseñas.