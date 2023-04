La colombiana Shakira está últimamente muy activa en sus redes sociales y, como muchos otros usuarios, ha utilizado el filtro más viral del momento para poner una foto suya. Eso sí, la cantante ha aprovechado la ocasión para lanzarle un zasca a su ex, el futbolista Gerard Piqué.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantante, compositora, bailarina y empresaria colombiana nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Comenzó su carrera artística a los 13 años y ha sido considerada una de las artistas latinas más influyentes y exitosas de todos los tiempos.

Shakira es conocida por su estilo único de fusión de pop, rock y música latina, y ha lanzado más de una docena de álbumes de estudio a lo largo de su carrera. Algunos de sus álbumes más populares incluyen "Pies Descalzos" (1995), "Dónde Están los Ladrones?" (1998), "Laundry Service" (2001), "Fijación Oral, Vol. 1" (2005) y "Sale el Sol" (2010).

Además de su carrera musical exitosa, Shakira es también conocida por su compromiso social y filantrópico. En 1997, fundó la Fundación Pies Descalzos, que brinda educación y apoyo a niños desplazados por la violencia en Colombia. En 2002, se unió al grupo de artistas "Artistas por América Latina" para apoyar la lucha contra la pobreza y la injusticia en la región.

Shakira también ha sido una defensora activa de los derechos de los niños y ha trabajado con varias organizaciones internacionales, incluyendo UNICEF y la FIFA, para promover la educación y el bienestar de los niños en todo el mundo. En 2010, fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, y ha continuado trabajando con la organización en los años siguientes para apoyar a los niños más vulnerables.

En cuanto a su vida personal, Shakira ha estado en una relación con el futbolista Gerard Piqué desde 2011, y juntos tienen dos hijos. A pesar de su éxito y fama, Shakira se mantiene humilde y centrada en su música y en su trabajo filantrópico, y ha sido reconocida con numerosos premios y honores a lo largo de su carrera.

Separación

Tras la separación de Piqué, Shakira se ha trasladado a Miami donde está rehaciendo su vida junto a sus hijos. Y en redes sigue más activa que nunca, sumándose como otros usuarios a las modas más virales del momento, como el filtro de la película "Barbie", que se estrena este verano. Se trata de un filtro que te permite meterte en el cartel de la película que va presentando a los diferentes personajes.

El cartel pone: "This Barbie is" (Esta Barbie es) y permite poner un texto que lo acompañe, además de poner tu foto en el cartel. Y aquí es donde la colombiana ha aprovechado para lanzarle un zasca a su ex acompañando el cartel con la frase: "Orgullosa de ser latinoamericana". Esta frase se ha entendido como una contestación a una entrevista en la que Piqué criticaba a los latinoamericanos: "Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", había señalado.