Los partidos asturianos abren fuego de campaña: del "derechos o derechas" al "último esfuerzo"

Pim pam. Los partidos políticos ya han sacado oficialmente su artillería de cara a las elecciones generales del 23J. La tarde de este jueves ha sido el pistoletazo de salida de una campaña electoral que se prevé tensa a tenor de la precampaña vivida. En Asturias, los cabezas de lista al Congreso de los Diputados de las principales fuerzas han protagonizado sus actos simbólicos, algunos más multitudinarios otros menos. Pero en todos han expresado sus argumentos con fuerza. Esto es lo que han dicho los principales aspirantes para estos comicios de PSOE, PP, Sumar y Vox en la región.

Adriana Lastra, rotunda en el inicio de campaña: «Son derechos o derechas, política social o recortes y derogaciones»

El primer acto electoral del PSOE asturiano en la campaña de las elecciones generales, celebrado en el parque de La Laguna de El Entrego, tuvo mucho de simbólico. Fue, de hecho, lo primero que dijo la presentadora del acto, Clara Sierra:» «Aquí Pedro Sánchez», en diciembre de 2016, «inició su camino a la Moncloa». En todas las intervenciones se habló de ese «comienzo» de la conquista del Gobierno central. Adriana Lastra, número 1 de la lista socialista al Congreso, incidió en que «el movimiento que nació aquí en El Entrego está más vivo que nunca. Son o derechos o derechas, o subida de pensiones y salario mínimo interprofesional, o la reforma laboral que más contrataciones indefinidas está creando, o los recortes, las derogaciones».

En el acto, además de Lastra, participaron la cabeza de lista al Senado, María Fernández; el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines.

Lastra recalcó que las políticas socialista son las de los «avances y las políticas sociales». Así, recalcó que «en un solo mandato se desterró del vocabulario del Gobierno la palabra recortes». El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, afirmó «ha aumentado la cuantía y la cantidad de becas. Para las familias que lo necesitan, no para quienes cobran 100.000 euros, como ocurre en el Madrid de Ayuso. El modelo del PP es que estudien los ricos». Incidió Lastra en la subida de las pensiones: «El PP votó en contra de esta subida, porque quiere un sistema privado. De seguir con sus subidas del 0,25, los jubilados hubieran tardado 34 años en cobrar lo que cobran hoy». Concluyó Lastra su discurso con unas palabras de apoyo al asturiano, y sobre el posible «veto a los artistas que usan el asturiano en Gijón. Con nuestra complicidad, no».

En su intervención, que fue interrumpida por un grupo de trabajadores de Justicia, Barbón dejó claro que si Feijóo quiere que gobierne la lista más votada, «debería haber aplicado esta fórmula también en todas las comunidades y ayuntamientos donde no lo ha hecho». Puso Extremadura como ejemplo del riesgo de «echarse en brazos» de la «extrema derecha». Por su parte, María Fernández destacó que, en un mandato complicado, con pandemia y guerra en Ucrania, se ha logrado crear empleo.

El lanzamiento de campaña del PP de Asturias: pedir "un último esfuerzo"

Esther Llamazares, candidata del PP en Asturias al Congreso de los Diputados, y Álvaro Queipo, secretario general del partido en la región, protagonizaron el acto de inicio de campaña en el jardín de los Reyes Caudillos, junto a la Catedral de Oviedo. “El futuro de España depende en gran medida de hacer a Feijóo Presidente. Otros cuatro años de Sánchez serían la ruina”, reclamó Llamazares, que pidió "un último esfuerzo" porque "no podemos relajarnos y "el futuro de España depende en gran medida de hacer a Feijóo Presidente el 23J".

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Asturias afirmó que “una nueva trilería de Sánchez nos devuelve a la parrilla de salida de unas elecciones", recalcando que "esta es la forma de gobierno que ha tenido en los últimos cinco años”. Y agregó: “Decían que no iban a dejar a nadie atrás, y los más vulnerables son los primeros a los que han dejado al descubierto”.

Es por eso que, aseguró Llamazares, afrontan “esta campaña con muchas ganas del cambio que los ciudadanos piden y que solo puede traer Feijóo”. Un claro mensaje para unificar el voto del centro-derecha en el PP y evitar su dispersión a otras fuerzas, especialmente Vox. “Es un mes difícil, en un contexto vacacional, y también en este sentido Sánchez ha tenido que imponer su criterio y seguramente estropear un mes para muchos trabajadores que esperaban un merecido descanso”, lamentó.

No quiso olvidarse la candidata al Congreso de criticar las políticas del Gobierno central del PSOE hacia el Principado. “Con Sánchez, Asturias se ha visto agraviada en todos los aspectos”, enfatizó. En un sentido parecido se expresó Queipo, para quien “venimos de 1.800 días de un Gobierno de Sánchez que ha hecho del mercadeo su dinámica”. “Con la llegada de Feijóo a la Moncloa, Asturias volverá a ocupar las primeras líneas de las políticas españolas”, garantizó.

“El 23 de julio supondrá volver a la política del respeto y a la política seria. No se seguirá mintiendo a los españoles, ni utilizando las instituciones para intereses personales de algunos”, vaticinó el secretario general del PP de Asturias, que además lanzó un dardo a los socialistas asturianos de cara al futuro gobierno autonómico de la región: "Estamos a las puertas de un Gobierno bipartito o tripartito, que será un escenario peor del que venimos”.

La puesta de largo simbólica de Rafael Cofiño con Sumar Asturies: "El CIS se ha confundido, como siempre"

Sumar Asturies arrancó esta tarde con un acto simbólico la campaña electoral con el objetivo a llevar a Yolanda Díaz a la Moncloa y convertirla en la primera presidenta de España. El cabeza de lista, Rafael Cofiño, junto a toda la candidatura al Congreso y al Senado se ha mostrado convencido de que la formación cosechará unos muy buenos resultados, en Asturias y en el resto del país. Precisamente, los últimos datos del CIS, que ofrecen una horquilla de 1-2 diputados en la provincia asturiana, le sirvieron para bromear sobre la escasa puntería de los sondeos de este organismo. "Hay viento de cola, que se decía, y hay remontada, y el CIS incluso ayer daba una información que, como siempre, es totalmente incorrecta: Asturias no va a tener dos diputados, Asturias va a tener siete diputados y diputadas y, al menos, tres senadores. O sea, como siempre, el CIS se ha confundido", ironizó en la calle Quintana de Oviedo junto a decenas de militantes y simpatizantes.

Cofiño hizo un llamamiento no solo al votante progresista sino a todo aquel, incluido el de derechas, que considera que los pactos con el "extremismo conservador" supone una regresión. "Gracias a las personas que estáis aquí, que sois ciudadanos y ciudadanas independientes, medios, como soy yo, y que dais un paso adelante con compromiso, con ganas, con ilusión de imaginarnos que es posible una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad diversa, una sociedad más igual", reflexionó.

"Sumar es algo más ancho, incluso muchas personas conservadoras que votan al PP saben que, ahora mismo, votar al PP es un voto incorrecto porque supone que Vox entre en el gobierno. Y son conservadoras, pero no son personas tontas y saben que la entrada de VOX supone acabar con los derechos sociales de muchas personas, de las mujeres, de las personas LGTBI, que se nos prohíba hablar en la lengua que hablaron nuestros abuelos, en la que hablamos, con la que muchas personas hablan a sus hijos, en asturiano. Y no son tontos y quieren que eso no pase así. Incluso muchas personas que ahora mismo por esa situación complicada están votando a la extrema derecha, hay que recordarles que el voto decisivo es el voto de votar, porque es el voto que también va a mejorar su vida", expresó Cofiño.

Hizo defensa de las políticas llevadas a cabo desde el Gobierno central por Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social. Mencionó 88.000 contratos indefinidos en Asturias que han tenido efectos sobre "vidas concretas de personas reales". Y enumeró otros proyectos como el Ingreso Mínimo Vital o la subida del Salario Mínimo Interprofesional pero, matizó, "queremos más. No es suficiente. De hecho, el descontento, el que muchas personas tengan desafección política, no quieran votar; el que muchas personas estén votando a otras formaciones, es porque hay personas que lo están pasando muy mal. Aunque se haya mejorado alguna situación, es necesario hacer más", recalcó.

El mensaje de Vox en el arranque de campaña: "Desalojar al socialismo, que no al sanchismo"

"Tenemos por fin la oportunidad histórica de desalojar al socialismo de La Moncloa. Una tremenda responsabilidad porque necesitamos devolver a los españoles su voz". Así se expresó José María Figaredo, cabeza de lista de Vox por Asturias al Congreso de los Diputados, en el acto simbólico de arranque de campaña, en el centro de Oviedo.

Y quiso precisar: "Al socialismo, no al sanchismo. No hay un PSOE bueno o un PSOE malo, es socialismo, con políticas socialistas que nos han arrebatado las libertades individuales, nos han limitado derechos fundamentales". Recordó Figaredo que ha habido "hasta tres condenas contra el PSOE del Tribunal Constitucional por incumplir la Constitución". Y recalcó que "han limitado poder adquisitivo a los españoles con una política fiscal e inflacionista jamás vista en España".

Insistió Figaredo en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha legislado en contra de la gente, de los españoles y los intereses de España", sin olvidarse de los efectos nocivos de la ley del solo sí es sí. "Ha soltado a violadores, ha reducido la condena a más de 1.200 abusadores sexuales", enfatizó. Y agregó, en referencia a la no entrada en la cárcel de los exgobernantes socialistas de Andalucía condenados: "Ha indultado a políticos corruptos". En este punto recordó la rebaja de penas y exculpación de delitos a los culpables del "procés" en Cataluña. "Se ponen siempre de lado de quienes perjudican los intereses de España y los españoles", criticó.

No prevé Figaredo una campaña electoral diferente pese a que se desarrolle en pleno verano. "Va a ser igual que todas las de Vox, calle a calle, mercado a mercado, plaza a plaza. Nos hemos dedicado siempre a eso, a hablar con los españoles de verdad, los que levantan la persiana de su negocio, los que entran a trabajar cada mañana en la industria menguante de Asturias, los ganaderos...", aseguró.

El candidato asturiano de Vox al Congreso llamó a "pensar en lo que importa, en las cosas del comer, y dejar la ideología que el gobierno lleva en la cabeza, tan nociva". Cree que en su labor parlamentaria Vox ha "tocado todas las áreas de interés para Asturias" y subrayó que "hemos visitado todos los rincones", luchando "por los asturianos y españoles más allá de la cuestión ideológica y propaganda en la que están instalados los otros partidos".

José María Figaredo quiso además restar importancia a los sondeos electorales. "Vox no se cree las encuestas ni para bien ni para mal. Están más bien destinadas a dirigir el voto que realmente a consultar a los españoles; su objetivo es manipular la opinión pública", criticó.