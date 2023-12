No es el Principado de Asturias la comunidad autónoma donde más veces ha tocado el Gordo de lotería del sorteo extraordinario de Navidad. No le corresponde ni por población ni por, en consecuencia, volumen de décimos y participaciones vendidos. Pero, aun así, Asturias ha probado ya en no pocas ocasiones las mieles del primer premio del sorteo más esperado del año, que se celebra cada 22 de diciembre.

A ello quizás contribuya que los asturianos, pese a pertenecer a una región pequeña que apenas suma un millón de habitantes (y bajando), sí están siempre entre los españoles que más gastan en Lotería de Navidad. Así ha vuelto a ocurrir, por ejemplo, en 2023. Los asturianos, de hecho y según las previsiones, estarán entre los españoles que, previsiblemente, más gasten en lotería para el Sorteo de Navidad de 2023, con una media de 107,37 euros. Una cifra muy superior a la media nacional, que se sitúa en torno a los 71,67 euros invertidos en décimos para el próximo 22 de diciembre, y solo superada por los castellanoleoneses y los riojanos. Lo cierto es que Asturias tiene mucha tradición de juego del Sorteo de Navidad. Y eso ayuda a que, pese a su pequeño tamaño, el Gordo haya tocado tierras asturianas en varias ocasiones. Quizás no todo lo que quisieran los asturianos, o lo que se merecerían por el gasto que hacen en décimos de lotería de Navidad, pero sí que de vez en cuando la alegría se desborda. El último gran Gordo en Asturias No obstante, así ocurrió el pasado 2022, cuando el Gordo inundó con una buena millonada la cuenca del Caudal. Una administración de Moreda de Aller vendió 41 series del Gordo, el 05490. Pero es que además el reparto de alegría fue enorme, puesto que una gran parte del premio fue para el Club Atletismo de Mieres, que repartió en participaciones más de cien millones de euros. Hasta ese día, hacía quince años que el Gordo no caía fuerza notable en Asturias, aunque sí ha rozado con décimos sueltos la región algún año entre medias. En el petardazo que atronó Aller y Mieres tras el sorteo de 2022 se repartieron, mayoritariamente por la cuenca del Caudal, un total de 164 millones de euros. También en Oviedo se vendió un décimo suelto de ese mismo número. ¿Cuántas veces ha caído el Gordo de Navidad en Asturias? ¿Pero cuántas veces ha caído parte del Gordo en Asturias, ya fuese en mayor o menor medida? Las estadísticas establecen que el Principado suma 9 ocasiones (sorteos de Navidad diferentes) en las que ha sido obsequiada, de una u otra forma, con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. Hay que tener en cuenta que desde hace años, tras la irrupción del sistema de venta por máquinas que atomizan el reparto de un número y hacen más infrecuente la concentración de la venta de un mismo número en un único establecimiento, hay muchas veces que los premios tocan tangencialmente la región, con uno o solo unos pocos décimos vendidos de premios que suelen quedar muy repartidos por toda la geografía española. Si se analiza por localidades, Gijón es el municipio asturiano que más veces ha sido agraciado con el Gordo. Estos son los años en los que el Gordo ha tocado en Asturias: 1956

1975

1885

1986

1988

2007

2012

2013

2022 Lo cierto es que todos los números se meten en el bombo del sorteo que se celebra en el Teatro Real de Madrid. Pero, luego, algunos lugares son más agraciados que otros. Sin embargo, a la larga la estadística suele corroborar que los municipios más poblados, y por ende donde más volumen total de venta de lotería hay, son donde más veces ha tocado el Gordo. Y viceversa. Así, Madrid es la comunidad donde más veces ha caído el Gordo, con 83 ocasiones. En Melilla, por contra, ninguna vez ha ocurrido un hecho que suele ser histórico allá donde ocurre.