¿Qué pide la plantilla en huelga de las ITV asturianas? Así repercutiría en la tarifa de las revisiones de vehículos

La mejora salarial que reivindica la plantilla de las estaciones de la ITV, ligada al pago de un nuevo complemento de antigüedad, obligaría a subir las tarifas de esas revisiones más de un 25 por ciento, según datos que se manejan en la negociación. El conflicto laboral va camino de completar su tercer mes de paros intermitentes, que ya provocan listas de espera que pasan del próximo mes de junio, sin que haya un acercamiento entre las posiciones de la empresa pública (Itvasa) y del comité de huelga tras una negociación en la que ya se ha implicado el viceconsejero de Industria, Isaac Pola. El presidente del Principado, Adrián Barbón, incluso ha admitido la posibilidad de que haya que "plantearse" otro modelo.

La primera participación del viceconsejero Pola, este pasado jueves, no permitió acercar posiciones en una negociación que hasta ese momento había corrido a cargo de la gerencia de Itvasa. El comité de huelga puso encima de la mesa seis puntos, relacionados con mejoras salariales y también con un aumento de plantilla, que no fueron aceptados, según indicó Marcos Llorente (CC OO). Una de las reclamaciones es el reconocimiento de la antigüedad, una medida que tendría un impacto de 1,5 millones de euros y que el Principado denegó con el doble argumento de que no podía cargarlo en la ley de Presupuestos al suponer un incremento de la masa salarial y que, además, provocaría que la sociedad pública entrase en pérdidas. Desde la parte laboral se dejó entrever la posibilidad de repercutir ese coste en las tarifas, una medida que obligaría a subir las tarifas entre un 25% y un 30%, según una primera estimación de la empresa pública.

Media de revisiones

Las únicas mejoras salariales posibles, más allá de las fijadas por el Gobierno de España para el conjunto de los empleados públicos, serían las vinculadas a la consecución de objetivos como la mejora de la productividad o la reducción del absentismo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, planteaba este viernes la necesidad de mejorar la media diaria de revisiones por trabajador, de las 13 actuales a 15. Y en la negociación Itvasa propuso pasar de una media de 1,8 vehículos por hora y trabajador, a 2,1 inspecciones que permitiría llegar al objetivo de 15 revisiones diarias por empleado. La empresa pública de Andalucía (Veiasa) tiene una media de 2,6 inspecciones de cada trabajador por hora, mientras que en Valencia es de 2,5 revisiones a la hora por cada trabajador. La empresa también ofreció un plus de aplicación inmediata de 73 euros para toda la plantilla a cambio de mantener el absentismo por debajo del doble de la media del sector, que es del 2,2 por ciento, mientras que, en Asturias, ese promedio es del 5,3 por ciento.