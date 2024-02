Así serán los futuros trenes que sustituirán en 2026 a las "piezas de museo de 50 años" de Feve

–¿Dónde la van a cortar?

Adrián Barbón comprueba in situ que una máquina corta la platabanda superior del bogie, la pieza por la que empieza la fabricación de estructura rodante de los diecisiete nuevos trenes que la red asturiana de ancho métrico verá circular, si nada más se tuerce, en algún momento de 2026. Los sustitutos de aquellos que, según el presidente del Principado, "tenían un problema de diseño", o dimensiones incompatibles con las de los túneles, y cuya paralización desató una copiosa tormenta política hace casi exactamente un año en Asturias y Cantabria, empezaron a pasar este lunes de los planos a la chapa en los talleres centrales de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), en Beasain (Guipúzcoa). El corte empezó ante la mirada del jefe del Ejecutivo regional asturiano, de su homóloga de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el presidente de Renfe, Raül Blanco, entre otras autoridades. El que no miraba era el ministro del ramo, Óscar Puente, que había anunciado su asistencia a la visita, pero se ausentó porque "otras obligaciones le retienen en Madrid". Así le disculpó Santano sin mencionar la reunión de la Ejecutiva del PSOE para dar respuestas al espinoso "caso Koldo" y, sobre todo, a sus repercusiones sobre el futuro político del exministro y diputado José Luis Ábalos.

No es que quisieran los presidentes asegurarse de que esta vez todo marcha según lo previsto, pero algo de eso vino a decri Buruaga cuando con más saña verbal que Barbón, política obliga, proclamó que "los cántabros necesitamos ver para creer". Mientras, el presidente del Principado celebraba "orgulloso" "un día para recordar". Para recordar, también, que los trenes siguen dando mucho que hablar en Asturias. Por eso anunció ayer que el secretario de Estado le acababa de confirmar que el primer AVE de Asturias llegará a Madrid "en el entorno de las nueve y media de la mañana" cuando entren en servicio los nuevos trenes Avril y el tiempo de desplazamiento en tren entre Oviedo y la capital de España empiece a rebajar las tres horas. Era su respuesta para las demandas de los empresarios asturianos, disconformes con las horas propuestas, quejosos por la sensación de que la primera versión de la nueva malla horaria no servía del todo a los intereses de sus viajes de negocios. Y así resultó que después de muchas idas y venidas, de que el ministro Puente rechazase que los trenes pudieran salir de Gijón antes de las 6:26 horas por los trabajos de mantenimiento de las vías y del requerimiento empresarial con respaldo del Gobierno del Principado, este lunes al fin se ha hecho posible y ha llegado la confirmación de que el AVE puede llegar a Madrid sobre las nueve y media.

No hay aún confirmada hora de salida desde la cabecera de la línea en Gijón, pero eso supone que será alrededor de las seis. Lo que no tiene fecha precisa es el momento en el que ese adelanto será efectivo, porque los Avril carecen aún de plazo concreto de irrupción en la línea asturiana de alta velocidad. Se les esperaba primero para el tercer trimestre y en alguna de las últimas versiones para los comienzos de abril, pero ayer en Beasain Barbón sólo pudo poner el condicional en el momento de la conclusión de las pruebas de homologación que están en marcha.

Mara Villamuza

Echando el reloj un año atrás en el tiempo, el presidente del Principado ha vuelto este lunes al 20 de febrero de 2023, a la reunión que él y el "amigo y hermano" Miguel Ángel Revilla mantuvieron en Madrid con la entonces ministra Raquel Sánchez para desbloquear el conflicto, el "esperpento" y el "escándalo ferroviario" según de Buruaga, de los trenes incompatibles con los túneles. Volvió por un instante a aquella negociación "durísima", al recuerdo de que aquellos trenes mal diseñados "nunca se llegaron a fabricar, por lo que nunca se llegó a ver un gasto de dinero público", y a la celebración de lo conseguido: la integración tarifaria de Renfe y Feve, "que ya es una realidad"; el redimensionamiento de la malla horaria de la vieja Feve, en la que trabajan para que haya servicios semidirectos, y sobre todo la gratuidad de las cercanías hasta que los nuevos trenes estén en las vías. Ese plazo tuvo ayer un primer atisbo de concreción. Serán 38 nuevos convoyes, diecisiete para Asturias –más dieciocho en un segundo contrato que se encuentra en la fase previa a la licitación– y estarán en pruebas, según el plazo de Santano, en torno al primer semestre de 2026. Eso es más o menos lo que estaba previsto, aunque el inicio de la fabricación se haya demorado ligeramente sobre el plan programado de finales del año pasado hasta estos días finales, pero de este mes de febrero.

Barbón lo celebra. Igual que los siete trenes más que obtuvo en aquel "acuerdo de la Castellana" del que se cumple el primer aniversario. Igual que los compromisos inversores del Gobierno central en las cercanías asturianas, que se acercan a los 1.600 millones de euros, evaluó, con "en torno a mil movilizados, en fase de proyecto, redacción, licitación, adjudicación u obra, y unos 450 ejecutados, el equivalente, destaca, a "casi la totalidad de la dotación del fantasmagórico plan" del último Gobierno del PP, que a su vista sólo existió "sobre el papel". Ayer, un año después del pacto, vio cómo empezaba la fabricación de los diecisiete primeros trenes de la parte asturiana del lote, que son siete más de los previstos antes del "escándalo" y completan los 21 que viajarán a Cantabria. Sobre los otros dieciocho, "el Ministerio está trabajando en los pliegos" de licitación, "pero una vez que el proceso se pone en marcha, a mí eso me preocupa menos", señala Barbón. "Lo que me interesa es ver cómo esto se plasma en realidades, porque la gente está harta de planes de cercanías que no llegan a ver la luz".

VÍDEO: Twitter / FOTO: Mara Villamuza

La retórica del "día especial" la mantuvieron sin fisuras en sus intervenciones el secretario de Estado Santano y el CEO de CAF, Javier Martínez Ojinaga. Al anunciar los trescientos millones de euros de inversión en los nuevos convoyes, Santano puso los dientes largos a los usuarios de las "piezas de museo" de más de cincuenta años de antigüedad que ahora recorren las vías asturianas de ancho métrico: los nuevos tendrán una velocidad máxima de cien kilómetros por hora, más de doscientas plazas y zona multifuncional apta para bicicletas o coches de bebés, y wifi, enchufes y toma USB, sistemas cuentapersonas de información al viajero y parada discrecional… "Unos trenes modernos y accesibles con la tecnología actual para viajar siempre conectado, los mejores trenes posibles para circular por la infraestructura que tenemos" y en cuya renovación, detalló, la inversión comprometida en Asturias es de 630 millones de euros, de los que se ha movilizado ya el 84 por ciento.

CAF exhibió músculo en el taller y la nave de pruebas, donde se comprueba la fiabilidad de dos convoyes para la red de larga distancia francesa, uno para Suecia, uno para Australia y otro para el metro de Londres. En un acto con representantes institucionales de los gobiernos de las tres autonomías de la Cornisa Cantábrica –por el Principado acudió además del presidente el consejero de Fomento, Alejandro Calvo–, Santano no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer un guiño a otra de las grandes reivindicaciones conjuntas del noroeste ibérico y se comprometió con el desarrollo del "Corredor Atlántico" como "eje impulsor del desarrollo económico y social de las autonomías que están hoy aquí representadas y de otras tantas que no lo están". Será "el eje impulsor", repitió, "y esto quiero destacarlo, porque lo vamos a practicar, de casi la mitad de nuestro país". Así terminó, no sin antes presentar todo lo prometido como "fruto de nuestro compromiso, de nuestro impulso a las inversiones, de la toma de toma de decisiones en el momento en que son necesarias, y por supuesto del trabajo conjunto del sector público y privado".