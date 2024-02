El Principado responde sobre las infraestructuras, desde el Huerna hasta la autovía del Suroccidente pasando por los Avril: plazos y planes pendientes

Alejandro Calvo, consejero de Fomento del Principado, repasó hoy en la Junta los principales asuntos que están encima de la mesa en materia de infraestructuras para la región, sometiéndose a las diferentes preguntas de los grupos políticos en una comisión parlamentaria. Calvo habló desde los grandes proyectos, como el desarrollo de la Variante de Pajares o las rebajas en el peaje del Huerna, hasta las actuaciones pendientes en la autovía del Suroccidente o el espigón de Navia.

El futuro de la Rampa de Pajares y las limitaciones de la Variante en las mercancías

El Consejero respondió a preguntas de Adrián Pumares, diputado de Foro, sobre el futuro de la rampa de Pajares, que la formación forista pide mantener como complemento a la Variante, inaugurada en noviembre. "La prioridad absoluta es potenciar la Variante y sacarle el mejor partido, también con la implantación de la Zalia", dijo Calvo, que aseguró no obstante que la fecha de funcionamiento de la rampa "se ha ampliado, no tiene fecha de cierre y mientras su mantenimiento sea sostenible se explorará", indicó. Pumares dijo que actualmente algunos trenes diesel de mercancía no pueden circular por la Variante, por lo que la rampa es una "oportunidad". "Hay limitaciones", admitió Calvo, que dijo que "la Variante es el futuro y tiene mucho desarrollo por delante, toda la vida". Paralelamente, el Consejero dijo que en "pocos días conoceremos la nueva parrilla para los nuevos trenes Avril".

Los descuentos en el Huerna

Calvo también analizó la mejora pendiente en la bonificaciones en el peaje del Huerna, que entrarán en vigor en "primavera" y harán más accesibles las bonificaciones, "desde el primer viaje" y en un porcentaje del "15 por ciento", según recordó hoy el Consejero, que luego se iría ampliando hasta llegar al 60%, aunque todavía falta saber la letra pequeña. Adrián Pumares, de Foro, y Carolina López, de Vox, afearon al Consejero la poca acción del Principado en este peaje en las últimas décadas. Calvo no dio más datos sobre cómo se aplicarán los descuentos. "Se iniciará desde el primer viaje con el quince por ciento y luego se irá incrementando de manera progesiva", recalcó, "siempre con el telepeaje", un funcionamiento que cuestionó Pumares. López, de Vox, dijo que lo referente al peaje del Huerna es como "un partido de tenis que nunca tiene un final y un ganador, pero el asturiano paga el plato roto y así llevamos décadas". Y siguió, dirigiéndose al Consejero: "Cómo para fiarnos de su palabra, son ignorados por el gobierno de Sánchez. ¿No es hora de suprimir el peaje?". Calvo dijo que lo justo sería su supresión, pero responsabilizó a los gobiernos del PP de su existencia hasta el año 2050.

Lo pendiente en la autovía del Suroccidente y el "toque" al gobierno de Castilla y León

Calvo recalcó que una de las prioridades en materia de infraestructuras es mejorar la comunicación hacia el Occidente y el Suroccidente e hizo referencias a actuaciones que ya están en marcha. "¿Cómo que no he sido claro?", respondió a Cristina Vega, diputada del PP, que le planteó las cuestiones referidas a esta problemática. "Hemos reclamado al Ministerio y actualmente dedicamos cerca de 40 de millones de euros", indicó. "Queremos una vía de alta capacidad, en algunos tramos será posible tramos de doble vía. El objetivo último es que esta vía entre en la red de carreteras del estado a partir de 2030", indicó.

"Son conocidas las obras de emergencia que se están realizando, que finalizarán en 2024 y nos permitirán ver la doble calzada entre Cornellana y Salas a finales de este año y principios de 2025", dijo previamente Calvo. "Nuestra preocupación es el eje desde la Espina hasta Ponferrada y estamos trabajando, no solo en el ámbito de nuestras competencias, sino también en la conexión con Castilla y León. Trabajamos en un estudio detallado en nuestro ámbito. Debo decir que estamos teniendo problemas, porque no estamos teniendo correspondencia con la junta de Castilla y León y eso nos preocupa. Tenemos en el presupuesto una actuación importante para el puerto de Valdeprado y no está siendo correspondida, ni siquiera para que se hagan cargo del dominio. Nos gustaría que hubiese una actuación conjunta y ahora el gobierno de Castilla y León no está ayudando", recalcó.

Transporte público en la Cuenca del Nalón

El Consejero también habló sobre el transporte público en la Cuenca del Nalón y las medidas para incrementar la seguridad en el Corredor. "Hay una apuesta clara por el transporte público. Ahora mismo los servicios ferroviarios desde El Entrego tienen un funcionamiento razonable y tenemos que conseguir que llegue a toda la red del Valle del Nalón. Hay una propuesta de malla horaria para disponer de trenes que mejoren el funcionamiento y una reducción de apeaderos", dijo Calvo. Sobre las medidas en el Corredor, dijo que "las decisiones que se toman son técnicas", y defendió las que se han llevado a cabo de momento, como la línea roja que recuerda que no se puede adelantar".

El espigón de Navia y la variante de Cayés

El espigón de Navia y las obras pendientes fueron otro tema a tratar, por las preguntas de Cristina Vega, diputada del PP. "El problema del espigón es antiguo, pero se ha agravado. ¿Por qué se pasa el balón entre el Principado y Costas? ¿Se van a fijar plazos? Si pasa algo en Navia la responsabilidad será suya y de su Consejería", dijo Vega. Calvo recordó que el gobierno "ha redactado un proyecto global para ampliar el espigón, que supera los 3 millones de euros y tiene una partida en los presupuestos de 200.000 mil euros", y dijo que "la necesidad de actuación es urgente". "Tenemos una confluencia de infraestructuras en la que estamos trabajando y así lo trasladamos a la alcaldesa de Navia. El marco es de la demarcación de Costas y exigimos una mayor diligencia y tampoco eludimos nuestra responsabilidad. Actualmente, están en marcha obras de reparación por trámite de emergencia, que tienen un importe cercano a los 170.000 euros", destacó.

La diputada del PP también se interesó por las reivindicaciones de los vecinos de Cayés (Llanera), que solicitan la ejecución de una variante por el problema del tráfico pesado. "Nuestra previsión es hacer actuaciones este mismo año", dijo Calvo. "Hacer esa variante responde a un acuerdo que involucra no solo a los ayuntamientos, sino también a las empresas, pero esa no es la única solución de movilidad, porque no será inmediata. En las próximas semanas se realizará un proyecto técnico y en un corto plazo lo enseñaremos a los vecinos", finalizó.