El Principado cambia de estrategia, eleva el tono por los Avril, acusa al Ministerio de "falta de rigor" y pide una "reunión urgente"

El Gobierno de Asturias elevó hoy el tono hacia el Gobierno central a raíz del fiasco ferroviario por el retraso indefinido de los nuevos trenes Avril, conocido ayer. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, fue muy duro esta mañana en una rueda de prensa que no estaba previamente convocada y acusó al Ministerio de Transportes de trasladar información con "falta de rigor". El Consejero, además, exigió conocer los nuevos plazos sobre los Avril, algo que todavía no está sobre la mesa. Esta posición del Gobierno regional es nueva, ya que ayer mismo, tras conocerse los retrasos, los miembros del Principado no elevaron el tono de esta manera.

Adrián Barbón, presidente, dijo que esperaba que los nuevos convoyes "llegasen cuanto antes" y el propio Calvo no descartó que funcionasen en el plazo previsto, tras Semana Santa. Hoy la estrategia cambió, con el titular de Fomento, que según dijo ayer mismo habló con el ministro Óscar Puente, pidiendo "compromiso para Asturias" y compartiendo el "hartazgo" que, sostuvo, tiene la sociedad asturiana. El Consejero recalcó que el Principado está harto. A continuación, las declaraciones de Alejandro Calvo.

Los retrasos

“Ayer mismo conocíamos retrasos respecto a la segunda fase de la alta velocidad. Es una noticia importante para el Gobierno y queríamos conocer una mínima información. Queremos trasladar que nuestra posición es la de compartir este cansancio de la sociedad asturiana sobre los continuos retrasos”.

“Estamos llegando a un nivel de enfado. El gobierno de España tiene que saber que los asuntos de Asturias tiene que tratarse con seriedad y rigor para resolver los problemas que surjan y comunicarlos a la sociedad con la mayor agilidad”.

“No depende únicamente del Ministerio, pero no nos valen esas excusas. Queremos que la solución llegue cuanto antes, porque necesitamos trasladarlo a la sociedad. En ese sentido, exigimos al Gobierno una reunión urgente para conocer plazos reales. Lo exigimos para este asunto y para todas las infraestructuras. Vamos a exigir esa reunión, que sea urgente y lo vamos a hacer desde la posición de defensa exclusiva de los intereses de Asturias”.

“Así lo vamos a hacer para dar cuenta a la sociedad, para trabajar con rigor y transparencia. Tanto en este, como en otros asuntos, vamos a seguir trabajando de la mano de los asturianos y de los ayuntamientos”.

Interlocución con el Ministerio

“Ese es el mensaje que trasladamos al Ministerio: que se atienda al hartazgo y el enfado de Asturias. Necesitamos garantías en algo que es una realidad, que es la llegada de la alta velocidad”.

“La conversación la tuvimos con el Ministerio, a posteriori de la reunión que tuvieron con Talgo. Se nos da a entender que las garantías no eran suficientes para poder pasar a la siguiente etapa, que era la venta de los billetes. La información detallada quien la tiene que dar es el Ministerio, pero esa información es suficientemente ambigua. Se nos traslada que no hay un nuevo plazo, sino que se prorroga la venta anterior de los Alvia, para que se ponga la nueva operativa cuando este. Hay mucha incertidumbre y no nos sirve. Necesitamos esa información con detalle y saber cuáles son los plazos, aunque siempre es un problema. Esta situación reafirma la necesidad de que tengamos plazos”

“Somos el Gobierno de Asturias y exigimos al Gobierno de España que cumpla sus compromisos. Con la prudencia y el rigor que nos caracteriza, en ningún caso establecemos una disculpa. Se nos dice que el escenario es de prórroga, comercial, para que se pueda organizar, pero que los plazos no existen: eso lo que queremos conocer de primera mano, para poder trasladarla a la sociedad asturiana”.

Relación con el Ministerio

“No es bueno generar más incertidumbre. La parrilla está confirmada, también el tren de primera hora, solo queremos saber a partir de qué día estará. No ocultamos cierto cansancio. Sabemos que las infraestructuras son difíciles de gestionar, pero no nos sirve, esperamos avanzar”.

“No es una cuestión de interlocución, el propio Ministro mantenía una posición el martes, que era la que conocíamos. Ese es el menor de los asuntos. El problema es que haya una solución y que lo sea cuanto antes la llegada de los Avril, llevamos mucho tiempo esperando y vemos los beneficios que genera la alta velocidad en tres meses. El impulso de esta segunda fase puede ser decisivo y queremos que sea ya”.

“Todos sabemos que las modificaciones están condicionados a la llegada del nuevo material rodante y no afecta solo a Asturias, es estructural. Nos hacemos cargo del sentimiento de la opinión pública y del hartazgo que compartimos. Avancemos ya, no valen más excusas”.

La posición cambiante del Principado

“El Presidente hizo unas declaraciones muy prudentes, que están en la línea en lo que dije yo mismo, en base a la información que disponíamos en ese momento, porque acababa de realizarse esa reunión. La realidad de esos retrasos, en cuanto a su nivel, se nos traslada como muy limitado. Se nos dice que se prorroga, pero no os preocupéis, porque alrededor del 31 de marzo estará la operativa. Lo que dice el presidente es una realidad, pero me ha transmitido esta misma sensación de enfado que compartimos todos los asturianos. Lo estamos tocando con los dedos, como nos pasó con la Alta Velocidad. No podemos permitir que se nos traslade una información con falta de rigor que nosotros no planteamos para nuestra gestión y exigimos para nuestros interlocutores”.

“He hablado directamente con el Ministro, porque el equipo estaba fuera de España y la información que surgió fue con distancia. Eso se puede entender. Lo importante es que se entienda la posición de Asturias”.

“Nosotros trabajamos con datos y hechos oficiales, la información a tiempo real no existe. Entiendo que cuando llega una noticia se le dé carga de naturaleza. Ese nivel de interlocución o información fue deficiente, pero lo que nos preocupa no es tanto el tiempo real, sino la realidad o el asunto. No es algo previsible, cuando el Ministro decía lo mismo. Vamos a pedir aclaraciones”.