Los nuevos trenes Avril registraron algún fallo todos los días de pruebas (y así reacciona el Principado)

Primera petición del Principado tras el severo fiasco de los trenes Avril, cuya llegada se ha pospuesto sin fecha. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, solicitó ayer al Gobierno central más billetes baratos a Madrid en compensación por la promesa incumplida. Lo hizo apenas unas horas después de que Adrián Barbón se mostrase "harto" por la situación, dos días después de que se diera a conocer. Los convoyes de última generación, más veloces y amplios, siguen realizando pruebas en la región, pero la mayoría de ellas han sido fallidas. Según fuentes del sector, hay un dato revelador: tras más de un mes de ensayos no ha habido un día en el que los prototipos no hayan registrado alguna incidencia. Renfe exige un 97 por ciento de fiabilidad.

El Gobierno regional cambió ayer de estrategia y pasó de la prudencia al "hartazgo", redoblando las presiones al Ministerio de Transportes y a Renfe, que a su vez culpan a Talgo, la empresa constructora, de todos los retrasos. El Principado atacó ayer por partida doble, con el Presidente y el Consejero de Fomento. El primero fue Barbón, que alzó la voz en un tono muy contundente durante un acto de la FSA en Avilés. "Asturias está harta y yo también", indicó. No obstante, dijo que la responsabilidad principal es de Talgo, tal y como aseguran el Ministerio y Renfe. "Estos retrasos no se pueden imputar a un equipo ministerial que lleva pocos meses. Hay que ser justos. En la inauguración de la Variante lo dijo el propio Ministro (Óscar Puente), que fue llegar y besar el santo", aseguró. "Los sucesivos gobiernos en España no han cumplido con nuestras expectativas: cuando se dan plazos nos sentimos defraudados, porque no se cumple", destacó Barbón. "Este partido (el PSOE) es el de Asturias y Asturias es lo primero. La responsabilidad es de Talgo, que ha incumplido todos los marcos temporales del contrato. Somos tajantes, claros y rotundos: exigimos que se nos diga qué plazos habrá y que haya compensaciones oportunas", recalcó.

Minutos después, el Principado distribuyó unas declaraciones de Alejandro Calvo, consejero de Fomento, en las que a grandes rasgos concretó en qué consisten dichas compensaciones que pide Asturias. "Las más evidentes tienen que ver con la campaña de lanzamiento (de los Avril) y los súper precios. Queremos que esa campaña se prolongue en el tiempo, más promoción de precios y que se dé especial importancia a la nueva ruta hacia Avilés. También disponer de la campaña de precios en periodos como el próximo otoño, que es fundamental para avanzar en este gran éxito que es la desestacionalización turística", aseguró Calvo.

El Consejero, en todo caso, limitó la compensación a la llegada de los Avril, que todavía no tienen fecha, sin ninguna referencia a si la región pedirá alguna mejora en las frecuencias actuales de los cuatro Alvia. Galicia, comunidad que también está afectada, había recalcado antes que Asturias que también exigiría contrapartidas. Renfe, en el caso asturiano, se comprometió con la región a que el lanzamiento de los Avril traería también una campaña de unos 200.000 billetes a un precio reducido, entre 18 y 20 euros, que son los que la región quiere ampliar durante más tiempo por estos retrasos. Actualmente, el tren de ida y vuelta a Madrid supera los cien euros en la mayoría de los casos, algo que critican los empresarios. Calvo también reveló que la reunión de urgencia que solicitó el Principado con el Ministerio tendrá lugar este jueves en Madrid. En principio, a la misma acudirá José Antonio Santano, secretario de estado de Transportes.

Paralelamente, Renfe sigue con los ensayos en los Avril, que de momento están siendo defectuosos. Al parecer, en las pruebas se está registrando una doble problemática. Por un lado, hay problemas de conexión entre el ordenador central de los convoyes y otros alternativos. Eso ha ocurrido dos o tres veces por trayecto y provoca a veces que el tren se pare. Esta incidencia está durando una media hora, según fuentes cercanas a Renfe.

Además, se están registrando otro tipo de incidencia cuando el tren entra en la catenaria y cambia de vía en el cambiador, lo que está provocando problemas informáticos, que a su vez para el tren. Desde Renfe se asegura que estos fallos pueden ser normales, debido a la alta tecnología de estos trenes, pero en sectores sindicales cunde ya intranquilidad. De momento, todos los días de pruebas tuvieron algún tipo de incidencia y en la última semana, un Avril se quedó parado tres veces de cuatro.