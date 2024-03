¿Qué pasará con la reforma de la financiación autonómica? El temor que se extiende por los gobiernos regionales

La reforma del sistema de financiación autonómica lleva caducado diez años y, desde entonces, siempre es un objetivo de partida, cada que vez que arranca una nueva legislatura. El nuevo ciclo político, que arrancó en el años 2023 , no fue una excepción, pero a medida que pasan los meses en varios gobiernos autonómicos crece el pesimismo porque pueda salir adelante en el medio plazo. Tanto Asturias como Castilla-La Mancha han manifestado su preocupación . En medio de este ambiente, el grupo parlamentario del PP interpelará mañana en el pleno de la Junta General al Ejecutivo asturiano sobre la remodelación de la financiación autonómica, un sistema del que dependen más de 60 por ciento del presupuesto del Principado, la partida que va a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La economista María Cadaval, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y experta en financiación autonómica, comentaba hace apenas dos semanas en un miniciclo sobre esta materia organizado por el RIDEA que no estaría mal «visualizar» que la Declaración de Santiago, la mayor alianza entre autonomías sobre la reforma del modelo actual, firmada en noviembre de 2021, sigue viva, vigente, a día de hoy. De momento, no hay ninguna «cumbre» interautonómica a la vista como la que promovió Alberto Núñez Feijóo en la capital gallega cuando aún era presidente de la Xunta, según confirmó a LA NUEVA ESPAÑA un portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, que además se mostró escéptico por los efectos que pudiera tener, dado lo «verde» que aún está la modificación del modelo y las dificultades que entraña en el actual escenario político, marcado por la incertidumbre y la falta de acuerdos entre los dos grandes partidos. «Una reunión permitiría en el mejor de los casos hacer un cierto ruido, otra cosa que tuviera algún efecto práctico en un momento en el que no se abre todavía esa reforma que, además, no es sencilla ni fácil por la situación política y por la aritmética parlamentaria», valoraron desde el gobierno castellano manchego, uno de los ocho firmantes de esa alianza, junto a Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Extremadura y La Rioja.

Apuntes Una revisión pendiente desde hace una década. El actual sistema de financiación autonómica debía ser objeto de revisión en 2014, cinco años después de su entrada en vigor. Pero primero la crisis económica, con la falta del dinero suficiente para poder dar más recursos a todas las autonomías, y después el paréntesis provocado por la pandemia, en la que el Estado inyectó partidas extraordinarias a las autonomías, aplazaron la actualización del modelo.

Autonomías infrafinanciadas. Un informe de Fedea apunta que el modelo vigente ha dejado en situación de infrafinanciación a la Comunidad valencia, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, por un importe global de unos 3.000 millones de euros .

Un informe de Fedea apunta que el modelo vigente ha dejado en situación de infrafinanciación a la Comunidad valencia, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, por un importe global de unos 3.000 millones de euros . La quita de la deuda. Las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas ara la investidura de Pedro Sánchez introdujeron un nuevo elemento en la ecuación de la financiación. Esquerra reclamó una condonación de la deuda contraída con el Fondo de Liquidez. El Ministerio de Hacienda estudia una fórmula que sea de aplicación para el conjunto de todas las autonomías y esquivar la denuncia del PP de trato desigual.

De todas formas, el gobierno de Castilla-La Mancha tiene especial interés en confirmar que mantiene su adhesión y lealtad a esta macroalianza, sobre todo por las dudas que pudiera haber levantado la foto de su presidente, Emiliano García-Page con sus homólogos de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, al coincidir en la feria Fitur, en Madrid. «Para la negociación del nuevo modelo de financiación, nuestra hoja de ruta siguen siendo los principios acordados en la Declaración de Santiago», aseguró un portavoz autorizado del Gobierno de Castilla-La Mancha. «Nos reconocemos en esos criterios y objetivos, otra cosa es que el modelo vigente nos ha perjudicado, como a Murcia, Valencia y Andalucía y, lógicamente, pedimos dinero por esa infrafinanciación. Pero para el nuevo sistema de financiación tenemos más coincidencias con los criterios de Asturias y Galicia que los que puedan defender Valencia y Murcia, que irán más a los recursos por habitantes, en vez de al coste de los servicios en función de los tipos de población o la dispersión», añadió el portavoz del Ejecutivo que dirige el socialista García-Page.

La negociación para la quita de deuda a Cataluña entre el PSOE y Esquerra, para garantizar su apoyo a la investidura de Sánchez, también es otro de los elementos que ha situado en un segundo plano de la reforma del modelo de financiación autonómica. Ahora mismo, los gobiernos autonómicos están más pendientes de la fórmula del Ministerio de Hacienda para esa condonación. De momento, no está fechado ningún Consejo de Política Fiscal y Financiera y aunque la vicepresidenta María Jesús Montero se había comprometido a iniciar las negociaciones con los distintos gobiernos autonómicos sobre esa quita, «ni siquiera eso se ha producido», constatan desde el ejecutivo castellano manchego.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reunió el pasado jueves en Madrid con la vicepresidenta y ministra de Hacienda pero salió de esa entrevista sin la fórmula de esa quita aunque con la promesa de que la facilitará «pronto». Barbón pidió a Montero una «fórmula de aplicación para todas las comunidades y que Asturias salga beneficiada», tras haber sido de las autonomías que mejor controló sus cuentas. En ese encuentro, el presidente asturiano manifestó su preocupación por las «posiciones enconadas» de las autonomías sobre la hipotética reforma de la financiación . «Me preocupa muchísimo», afirmó Barbón a la salida de la entrevista, en la que defendió que Asturias mantiene los criterios pactados en la Declaración de Santiago con otras siete comunidades, con la reivindicación de un modelo que tenga en cuenta el coste real de la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales y que las decisiones sobre la reforma se tomen en un marco multilateral, al margen de las relaciones bilaterales habituales entre el Gobierno central y las autonomías.