¿Por qué unas obras en Chamartín complican aun más la gran oferta de los trenes rápidos Avril para Asturias?

En el fiasco ferroviario originado por los trenes Avril, hay dos factores que discurren en paralelo y que en este momento imposibilitan que la región disponga en el plazo previsto la gran oferta ferroviaria prometida por el Gobierno central: dos AVE, un AVLO y otros tres Alvia de los que ya operan en la actualidad. "La segunda fase de la llegada de la alta velocidad", lo llaman en el Principado. Al propio retraso en la llegada de los Avril, que todavía no están listos para circular, se une el alcance de las obras que está acometiendo Adif, la propietaria de la infraestructura, en la estación de Chamartín (Madrid) y que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, en abril entrarán en otra fase.

Esos trabajos se prolongarían hasta finales de julio, según varias fuentes, aunque Adif de momento no da ninguna fecha oficial. El problema es que el avance de las obras va a cortar varias vías, por lo que habrá menos espacio para los trenes. Esto se traduce en que sería inviable que las seis frecuencias citadas pudiesen estar trabajando a pleno rendimiento mientras duren los trabajos. La pregunta es clara: ¿Por qué el Ministerio y el Principado hablaron de las seis frecuencias que ganaría Asturias sin tener en cuenta este factor? Ahí está el debate.

Adif, según varias fuentes del sector, concretó el alcance de dichas obras a todos los actores implicados hace unas tres semanas, lo que provoca que ahora Renfe, que gestiona los horarios, tenga que hacer varios ajustes para cuadrar todos los trenes. De hecho, ayer todavía estaba bloqueada la venta de billetes de Alvia para el mes de abril, algo que no es habitual. Adif, preguntado ayer por este periódico, no ofreció su postura sobre unos trabajos que complicarán la circulación. Renfe está ultimando un plan alternativo, que podría llevar a unir unos trenes con otros y luego separarlos, aunque los maquinistas no quieren esa opción para el caso asturiano y así lo han trasladado.

En todo caso, la región sí mantendría las frecuencias que tiene ahora, porque Renfe se ha esforzado en garantizarlas. Sería posible, no obstante, que durante los trabajos se pusiese en servicio alguna frecuencia de los Avril, en el caso de que lleguen, aunque de momento no hay fecha. Se estima que la restricción de capacidad a causa de las obras, a falta de anuncio oficial sobre su incidencia, duraría hasta finales de julio, aunque luego los trabajos continuarían.

Adif anunció el pasado diciembre la puesta en marcha de su transformación, con una inversión de 326 milones de euros, lo que permitiría, entre otros avances, duplicar las vías de alta velocidad, pasando de 6 a 12 cuando terminen los trabajos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), precisamente estos días, ha pedido a Adif que informe a los operadores –Renfe, Ouigo e Iryo–sobre los horarios disponibles para prestar el servicio cada año con más tiempo de antelación, para que pueden poner los billetes a la venta antes.

En una nueva resolución, el regulador propone al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adelantar los plazos para mejorar la competitividad del tren frente al autobús o el tren, ya que actualmente solo informa a los operadores con dos meses de antelación.

Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (Otava), pidió ayer a Renfe que desbloquee la venta de los billetes de los Alvia para el mes de abril. Por el momento, no se pueden comprar pasajes para el mes que viene. "Después del incumplimiento de los Avril, Renfe no ha puesto a la venta los billetes para Alvia en el mes de abril, lo que es un problema para muchas personas que contaban con reservar sus pasajes", explicó Fernández.

"Ya ocurrió con la apertura de la Variante, retrasándose mucho la venta, y ahora vuelve a ser un problema. Hay empresas que necesitan hacer desplazamientos y saberlo con antelación. También hay establecimientos que contaban con poder tener una oferta amplia para atraer turismo para el mes de abril", aseveró el presidente de Otava. "Cuando se supo que no iban a venir los Avril, lo que pedimos son horarios razonables", destacó Fernández. Renfe, en todo caso, espera desbloquear la venta en abril para los Alvia lo antes posible.