El enésimo revés: una obra en Madrid retrasa la gran oferta ferroviaria de Asturias hasta agosto (y es la mejor previsión)

La gran oferta ferroviaria que prometió el Gobierno central para Asturias, con seis frecuencias diarias a Madrid y la revolución de los trenes Avril, no estará operativa como mínimo hasta el mes de agosto, siendo esta además la mejor de todas las previsiones posibles, según varias fuentes ferroviarias.

El último contratiempo, paralelamente al retraso de la llegada de los Avril, aplazada sin fecha, tiene que ver con unas obras en la estación Chamartín (Madrid) que va a realizar Adif en abril y que van a tener un alcance y una duración superior a la inicialmente prevista. En el mejor de los casos, agosto, aunque hay muchas variables. Ampliando: la Variante de Pajares, inaugurada el pasado 29 de noviembre, no estaría funcionando con todas sus fortalezas y a pleno rendimiento hasta al menos diez meses después de su lanzamiento.

Ahora, el futuro de la alta velocidad de Asturias tiene dos claves. La primera, la ansiada llegada de esos Avril, que recortan en quince minutos el trayecto hasta Madrid, dejando a Oviedo a menos de dos horas por las tres y veinte minutos que tiene ahora. Talgo, la empresa constructora, fija su puesta en servicio para este cuatrimestre. Es decir, antes de mayo. El Ministerio y Renfe, en todo caso, ya no dan fechas y no se fían de Talgo, porque de momento los ensayos de estos convoyes de última generación están siendo defectuosos.

Aunque este retraso no es el único problema, siendo unas obras en la estación de Chamartín (Madrid) la segunda de las claves para los próximos meses, ya que es posible que demoren más el viaje a Madrid. Esos trabajos, que empezarán alrededor del 8 de abril, van a prolongarse más de lo que previsto inicialmente. Según varias fuentes del sector, las obras, en el mejor escenario, acabarían a finales de julio. Estas incidencias van a provocar cortes de vías –en principio unas cuatro– lo que va a llevar a un plan de alternativo de transporte que podría suponer cambios en los horarios de los trenes y que ahora está perfilando Renfe.

El Gobierno regional tiene el compromiso de no perder los cuatro Alvia durante las obras

Esas obras van a provocar reducciones de frecuencias, aunque está previsto que Asturias mantenga los cuatro Alvia actuales al día a Madrid. En cualquier caso, los trabajos imposibilitarán que las seis frecuencias prometidas –dos AVE, un AVLO y tres Alvia, con parada en Avilés– estén operativas mientras duren las obras. No se descarta, no obstante, poder incluir antes algún tren Avril, de estar disponible, pero en ningún caso todas las frecuencias comprometidas para Asturias a la vez.

Renfe está negociando ahora con los maquinistas y con Adif la mejor forma de encajar nuevos horarios y frecuencias durante las obras. La compañía maneja la posibilidad de que trenes con diferente destino salgan pegados unos a otros y luego se separen, pero los maquinistas, como informó LA NUEVA ESPAÑA, dudan sobre esta operativa, ya que podría demorar bastante el tiempo de espera si hubiese algún imprevisto o error.

Renfe, de momento, no permite la compra de billetes en el mes de abril. El Ministerio anunció cuando tras conocer el retraso en los Avril que la operativa de venta de los Alvia actuales se ampliaría hasta finales de abril, pero precisamente, debido a los cambios que habrá provocado por las obras, no se ha podido efectuar.

El Principado, en todo caso, espera regresar de la reunión de mañana con el Ministerio con algún plazo concreto, después de varios incumplimientos. Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que la venta de billetes de los Avril empezaría el 1 de marzo, lo que no ha tenido lugar.

Sobre la puesta en servicio, el Ministro dijo que estaría durante el primer trimestre, "día arriba, día abajo", lo que ahora ya descartan fuentes ministeriales entre bambalinas. El único plazo concreto que existe ahora es el que ha dado a conocer Talgo la semana pasada, poco antes de la reunión con el Ministerio y Renfe que acabó en el fiasco ferroviario para Asturias.