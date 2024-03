Así se puede pedir ya el reembolso de Hacienda al que tienen derecho cientos de jubilados asturianos (aunque sus viudas se quedan fuera)

Las personas viudas cuyos cónyuges habían cotizado a las mutualidades sectoriales que proliferaron en Asturias antes de la puesta en marcha de la Seguridad Social han quedado excluidas de las devoluciones que efectuará Hacienda por las tributaciones de más en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

La Agencia Tributaria habilitó ayer en su página web, tras una cascada de miles de reclamaciones, un formulario que permitirá encauzar todas las solicitudes de devolución sin necesidad de adjuntar documentación, puesto que será la propia Agencia Tributaria quien recabará de la Seguridad Social y de otros organismos la información sobre la vida laboral de los solicitantes.

Durante los últimos meses, asesorías fiscales, gestorías y sindicatos no habían parado de tramitar reclamaciones de jubilados asturianos que consideraban que habían tributado de más por sus pensiones después de que una sentencia del Tribunal Supremo reconociera el derecho de devolución a los trabajadores de la Mutualidad Laboral de la Banca y después de que la Agencia Tributaria reconociera la posibilidad de que puedan ser atendidas las reclamaciones de jubilados de otros sectores. Para ellos es de aplicación la disposición transitoria segunda de la Ley de IRPF, que ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo en la declaración de la renta de cada ejercicio cuando se perciban pensiones de jubilación o invalidez por aquellos mutualistas cuyas aportaciones no pudieron ser en su momento objeto de reducción en la base imponible. De esta forma, se evita una doble tributación por dichas aportaciones.

La Agencia Tributaria señala ahora que los contribuyentes que ya solicitaron la rectificación de sus declaraciones del IRPF "pueden, simplemente, esperar a su resolución", aunque les recomienda presentar el nuevo formulario porque "es posible que permita agilizar la devolución".

Fuentes de sindicatos y gestorías de Asturias habían señalado que habían asesorado en reclamaciones de cientos de pensionistas, pero también "de sus viudas". Sin embargo, en la información publicada ahora por la Agencia Tributaria junto con el formulario de solicitud de reintegro se señala que no procede la devolución a las personas que perciban pensiones de viudedad "al no derivar de aportaciones del perceptor de esta pensión". Tampoco procede la devolución a las personas que perciban pensiones no contributivas, "por no provenir de aportaciones previas". No obstante, en el caso de las personas viudas sí podrán reclamar la devolución por su propia pensión de jubilación o invalidez –no la de viudedad– si ellas hubieran realizado en el pasado aportaciones a las mutualidades.

Los afectados

Asesores fiscales señalaron que este caso de doble tributación afecta a miles de asturianos porque en la región había mutualidades sectoriales en la minería del carbón, la siderurgia, el comercio o la banca.

Las pensiones que tienen derecho a reducción en el IRPF son las satisfechas por la Seguridad Social o el Instituto de la Marina cuando se realizaron aportaciones a mutualidades laborales o mutualidades sustitutorias antes de 1978, y las pensiones complementarias a la pensión de la Seguridad Social o Clases Pasivas, en la parte de la prestación que corresponda a las aportaciones realizadas antes de 1995.