Salud proyecta dar plaza fija antes de fin de año a 5.534 trabajadores interinos

–¡Tirao, tirao, tirao! ¿Pa que estuve yendo a la academia? –comentaba ayer una opositora justo al salir del examen para plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), celebrado en Gijón.

Las tres pruebas que tuvieron lugar en los pabellones de la Feria de Muestras registraron una tasa de participación "muy satisfactoria", a juicio de las autoridades sanitarias. Estaban inscritos 11.264 aspirantes y realizaron los ejercicios 8.773: casi un 78 por ciento. Este índice es muy superior a los registradas en ejercicios similares realizados en 2019.

Desglosando por categorías, para 75 plazas de médico de familia se habían apuntado 410 candidatos y ayer efectuaron la prueba 315 (un 76,83 por ciento). Para los 740 puestos de enfermera, había 5.083 aspirantes inscritas y finalmente se presentaron 3.805 (un 74,86 por ciento). Y en la convocatoria de TCAE, con 206 plazas en juego, habían formalizado su inscripción 5.771 aspirantes y efectuaron el ejercicio 4.653 (un 80,63 por ciento).

Para la mañana de hoy domingo está programado el examen de celadores, sobre el papel el más multitudinario del fin de semana, con 7.380 aspirantes admitidos. Habrá que ver cuántos acuden finalmente al Recinto Ferial Luis Adaro gijonés.

Con los exámenes de ayer y todos los procesos selectivos previstos en el programa de estabilización de plantilla, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) proyecta dar plaza fija antes de fin de año a 5.534 interinos de todas las categorías y especialidades. De ellos, 4.794 son temporales de larga duración de todas las especialidades y categorías del sistema sanitario público regional, en cuya selección tendrán un gran peso los servicios prestados. Y las otras 740 son enfermeras que saldrán del concurso-oposición convencional cuyo ejercicio se celebró ayer. Las otras tres pruebas que se celebran este fin de semana –las dirigidas a médicos de familia, auxiliares de enfermería y celadores– se enmarcan en ese macroplan de estabilización de interinos que está en marcha en toda la administración pública española.

La edad media de las candidatas a auxiliar de cuidados era más alta que la de las enfermeras

La plantilla del Sespa es abultada y oscilante. En el momento actual, consta de casi 19.700 efectivos. Pero a lo largo de 2024 cumplen 65 años –en el conjunto de las categorías del sistema sanitario público– 736 profesionales. Esta cifra es muy orientativa de las jubilaciones que este año se producirán en el Sespa, si bien éstas dependen también de los años cotizados por cada profesional.

Hay jubilaciones, pero los sustitutos llaman a la puerta. A las nueve de la mañana de ayer, se abría el recinto ferial para los opositores. Con los exámenes de médicos de familia y enfermeras arrancó la jornada. Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), destacó el "ejemplo de organización" del evento y el elevado porcentaje de presentados. "Son datos importantes, pues normalmente suelen estar entre el 60 y el 65 por ciento", apuntó Alonso. "Seguiremos a lo largo del año hasta completar 95 categorías, lo que nos permitirá tener estabilizada a la mayor parte del Sespa", subrayó el gerente del Sespa.

El propósito de fondo es que la tasa de temporalidad ronde el 8 por ciento. Por el momento, una vez que estos procesos y el conjunto del programa de estabilización estén culminados, la tasa de interinidad en la plantilla del Sespa se situará en el entorno del 9,7 por ciento. Al inicio de la estabilización era del 30 por ciento.

Había sido en 2019 cuando el Sespa había realizado por última vez unas oposiciones de esta envergadura. Reinaba la expectación entre los miles de aspirantes que aguardaban el momento de iniciar el examen. Pablo Molero, de Avilés, se presentaba a una plaza de médico de familia: "Será complicado, a ver si suena la flauta y surge la oportunidad". Molero remarcó que "el único que lo saca es el que lo intenta". "Hay que buscar contratos decentes y probar suerte", indicaba la gijonesa Natalia Díaz, que trabaja en Laviana. Le ha sido difícil compaginar el estudio con las obligaciones laborales, pero la fe nunca se pierde. Tres meses ha estado preparando la prueba.

Parte de los aspirantes, antes de acceder a los pabellones. / Ángel González

De Zamora venían Cristina Tamames, Sergio San Raimundo, Emilia Alfageme y Patricia Manovel. "Hay bastantes plazas y queda cerca de Zamora. Es lo que se busca, la cercanía", declaraba Tamames.

Pablo Cáncer se mantenía a la expectativa. Con experiencia como enfermero en Canarias, Galicia y también en el Hospital de Cabueñes, no las tenía todas consigo. "A ver qué sale", decía.

El grupo de Lucía Antuña, Cristina Barbón, Patricia Amigo, Tania Campal, Verónica Castañón y Elena Álvarez fue de lo más original. Alguna llevó una camiseta con el lema "Esclavxs del Sespa". Precavidas con la dificultad del examen, tenían un mensaje claro: "El Sespa siempre sorprende", coincidían.

Según los datos facilitados por el Sespa, tres de las enfermeras que llegaron a entrar en el recinto ferial, finalmente no hicieron el examen. Y lo mismo sucedió con un auxiliar de enfermería.

Por la tarde, las puertas para los 4.653 aspirantes a 206 plazas de técnico en cuidados (TCAE) se abrían a las 15.00 horas y a eso de las 16.15 horas estaban acomodados prácticamente todos los opositores, con una amplia mayoría femenina y una edad media más alta que la de las enfermeras. Algunos de ellos se dieron el último abrazo de ánimo antes de acceder al pabellón correspondiente. Otros se tomaron un café y un pincho antes del examen.

"Hay bastantes plazas y queda cerca de Zamora; se busca la cercanía", decían unos opositores

Una opositora que trabaja en el Hospital de Jarrio (Coaña) reconocía de antemano que no acreditaba méritos suficientes para acceder a una plaza fija: "Todavía no; tienen que sacar más plazas y meter a más gente a trabajar en los hospitales, que vamos a medio tiro". Sin embargo, no dejó de probar suerte.

Acudieron juntas Laura Díaz, Verónica Fernández, María Fernández y María Díaz, auxiliares de enfermería del área sanitaria de Avilés y demandantes de empleo en las bolsas tanto del Sespa como de las residencias de mayores (ERA). En sus sucesivos contratos, trabajan juntas en ocasiones: "Tenemos que andar de un lado para otro y así se ve lo bien que estamos". Han estudiado lo que han podido y no aspiran a plaza fija porque hay muchas compañeras con más servicios prestados. Su aspiración es clara: "Si sacamos un cinco nos dan puntos para la bolsa. Venimos a por el cinco".

En el recinto ferial estaban diversos representantes sindicales. Entre ellos, Francisco Menéndez, dirigente de Sicepa-Usipa, quien destacó la "buena organización" de los exámenes y, a su vez, reclamó "una gestión más rigurosa de los recursos humanos, teniendo en cuenta que hay casi 3.000 trabajadores más que antes de la pandemia y las listas de espera están peor".

Los exámenes comenzaron en torno a las 16.45 horas y, unos 50 minutos después, empezaba a salir gente con la sensación mayoritaria de que el ejercicio había sido asequible.

Pero la valoración final y definitiva depende de una empresa valenciana, que corregirá los exámenes la próxima semana mediante un proceso de digitalización y lectura óptica.

Preguntas variadas: desde la actitud ante un suicidio hasta el número de áreas sanitarias Actitudes ante amenazas de suicidio, higiene de manos, pruebas diagnósticas, formas de administrar medicamentos... Las preguntas de los exámenes para enfermeras y para técnicos en cuidados auxiliares en enfermería (TCAE) son muy variadas. Una parte de ellas son de carácter legal y administrativo, y versan sobre cuestiones tan dispares como los derechos fundamentales que ampara la Constitución o las demarcaciones en las que está distribuido el territorio asturiano. Una de ellas preguntaba por el mapa sanitario, y daba como opciones la estructura actual, con ocho áreas, y la que la Consejería de Salud propone, con tres áreas. La respuesta correcta variará con el paso del tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo