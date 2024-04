Un lance de cinco minutos para sacar un salmón de los que "no hay muchos": el pescador del Campanu cuenta su historia en el Narcea

“Esto pasa una vez en la vida. Es la gran ilusión de todo pescador. Llevo toda la mañana con el móvil echando humo y aún siento los nervios”. Gonzalo Díaz Soto fue el pescador afortunado que logró el campanu de salmón. La noticia saltó pasadas las 7.45 horas de la mañana, cuando Díaz, vecino de Cangas de Narcea, logró hacerse con un salmón de 8,210 kilogramos y 92 centímetros en el coto de Puente Láneo, donde se echó al río Narcea en segundo lugar, en el concejo de Salas.

“Todo fue muy rápido. No teníamos pensado parar allí, pero nos acercamos al sorteo de turnos y tocó el segundo. El primer pescador estuvo a punto de conseguirlo dos veces, pero por suerte me tocó a mí”, destaca el cangués, de 56 años, sobre la captura -su primer campanu-, que reconoció que no fue “nada fuera de lo normal”. “Una vez lo sientes comer, ya disipas las dudas de que pueda ser una trucha”, aclara. Sobre las dimensiones del ejemplar, Díaz señala que “es de un tamaño considerable” pese a que “no hay muchos en el río”.

Las condiciones del cauce, además, no hacen fácil la captura de un ejemplar como el capturado por Díaz. “El agua baja fuerte y bajo el puente hay zonas en las que puede enredarse y romper el sedal, pero hay que tener fe”, afirma el veterano pescador, que lleva ya más de 18 años acudiendo a los ríos en busca de salmones. Antes que él, su abuelo fue otro gran aficionado a la pesca, en su caso de trucha, así como “algunos tíos”. Natural de Gera (Tineo), Díaz explica que nació “al lado del río” y siempre estuvo vinculado a la pesca, primero de trucha, como su abuelo.

Era tan esperada la noticia del campanu, que corrió como la pólvora. “Llevo toda la mañana recibiendo llamadas y mensajes. Lo primero que hice fue llamar a mi mujer”, destaca Díaz, que reconoce que “no tengo ninguna foto del momento con mi móvil” pero que “una vez me las envíen, la tendré expuesta en casa”.

Junto a él estaba Antonio Álvarez, un amigo de toda la vida y compañero de pesca. Álvarez señala que la captura fue “uno de los momentos más especiales” que recuerda. Y narra el lance, resuelto con agilidad: “Apenas fueron cinco minutos desde que empezó. A la primera lo remangó y se hizo con él”. Además, señala que la zona donde Díaz logró el campanu “no es a la que vamos habitualmente”, ya que suelen acudir al área baja del Nalón. “Elegimos bien", se reafirma.

El enclave de Salas, en el río Narcea, donde salió el Campanu de 2024 / Christian García

Tras el precintado, los dos amigos se reunieron en Cornellana con muchos compañeros “con los que ya celebramos un poco, aunque luego en la feria podremos disfrutar con más tranquilidad”.

Respecto al precio de la subasta, Díaz no pone una cifra concreta. “Que salga la que quieran pagar”, señala. Además, añade que el dinero que logre “irá a pagar alguna deuda, pero también algún capricho con la familia para disfrutarlo juntos”. Álvarez, por su parte, apunta a una cifra mínima de 15.000 euros “teniendo en cuenta el tamaño del salmón”. “Visto el tamaño y que es domingo, espero una buena subasta”, recalca el pescador.