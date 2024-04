Crónica del arranque salmonero con un Campanu de récord: la intensa subasta de Cornellana, el Sella en blanco y un salmón del Cares que no se vende (por ahora)

Un salmón de récord puso a Cornellana en el foco de la noticia de este domingo. Gonzalo Díaz Soto, pescador de 56 años de Cangas del Narcea, se hizo con el campanu de Asturias: un ejemplar de 8,210 kilos y 92 centímetros por el que en la subasta se pagaron 19.300 euros. Se trata de una cifra récord en la subasta por el primer salmón de la temporada y que fue ampliamente celebrada por los centenares de asistentes al acto, que abarrotaron el emplazamiento junto al Monasterio de San Salvador. La ansiada pieza irá a parar a Madrid, ya que quien logró hacerse con ella fue el valdesano José Manuel Blanco Parrondo, propietario del restaurante Rincón Asturiano de la capital española.

"Esto pasa una vez en la vida. Es la gran ilusión de todo pescador. Llevo toda la mañana con el móvil echando humo y aún siento los nervios", aseguraba aún sin creérselo un Díaz recién llegado al precintaje donde llevó el campanu, con el cual se hizo alrededor de las 8.20 horas de la mañana frente al puente Laneo. La cifra por la que se subastó el salmón superó ampliamente la pagada en 2024 en Cornellana, que alcanzó los 10.800 euros –ese año el campanu de Asturias se dio en el Sella y se adquirió por 9.200–.

Todo dio comienzo en el sorteo de los turnos de pesca. Díaz obtuvo el segundo puesto. "Es muy importante una buena posición de pesca. Cuanto antes salgas, más posibilidades. Siempre se puede torcer la cosa, pero lo normal es que el campanu salga pronto", recalcaron algunos pescadores que se dieron cita a orillas del Narcea. Dicho y hecho. Ni diez minutos necesitó el pescador cangués, natural de Gera (Tineo), para lograr hacerse con la codiciada presa. Junto a su ganchero, Antonio Álvarez, lograron domar a un salmón que sorprendió por su gran tamaño y peso. "Es un salmonazo con todas las letras", recalcó el ganchero.

Luis Eduardo López Alvaré, «Villa» –a la izquierda–, y Rubén Vidal González, «Rulo», con el campanu del Cares. / J. M. C.

La noticia corrió como la pólvora. Con la confirmación de la captura, Cornellana comenzó a vibrar con el sonido de los primeros voladores, que certificaron que la localidad volvía a ser la casa del rey del río. "Para nosotros es muy importante. Estamos orgullosos de ser la casa del salmón", reivindicaron algunos lugareños.

En el puente de Laneo, donde se apresó el "salmonazo", estaban presentes una veintena de pescadores que fueron los primeros en celebrar la hazaña. "Siempre quieres ser tú el que se lo lleva, pero te alegras porque el primero sea en el Narcea", señaló el luarqués Constantino García. Previamente, el anterior pescador estuvo a punto de llevárselo hasta en dos ocasiones. "Picó dos veces y pudo clavarlo, pero se le escapó", comentó el cangués, que añadió: "Por suerte me tocó a mí".

En primer término, Juan Manuel Hernández recoge su caña. A la derecha, pescando, Manuel Fernández. / C. G.

Ya en Cornellana, hasta quince subasteros compitieron por hacerse con el gran premio. Tras una dura pugna, finalmente Blanco Parrondo se hizo con ella. "Ha sido una subasta muy animada en un muy buen día. Ya ni me acuerdo de lo que he pujado", señaló el hostelero, que disfrutará del salmón "con amigos".

El río Sella se quedó ayer en blanco. "Nada, aquí no hay peces. Se ve al ochenta por ciento y no vimos nada", comentó a media tarde Manuel García Sanfeliz, "El Moli", quien tenía el coto Brezu, localizado en el curso medio-alto de la cuenca del Sella, acompañado de su progenitor Manuel García Marcos, de la conocida saga "Los Molineros", así como también del peque de la casa, Manuel, de tan sólo un año de edad –los cumplió el pasado jueves–. "Tres generaciones en una foto a pie de río", comentó con satisfacción "El Moli", con raíces familiares en El Capitán (Parres), en el primer día de la temporada de pesca del salmón con muerte.

La jornada arrancó bien temprano para muchos aficionados a la pesca tradicional y mucho ambiente, como en los viejos tiempos. Los relojes marcaban las 7.00 horas, aun era de noche y 33 ribereños y deportistas practicantes de ese arte tradicional se dieron cita en los aledaños de El Puentón, en Cangas de Onís, para entrar en el sorteo de turnos de pesca –cada uno de media hora– en la zona libre del puente "romano", uno de los puntos neurálgicos de la cuenca de ese río del oriente del Principado de Asturias, y con la esperanza de echar a tierra el preciado campanu de 2024.

A la izquierda, Íñigo Justo Fernández, en el Cares. / J. M. C.

Pero "una cosa eran las esperanzas y otra bien distinta la triste realidad. Al final, nada de nada. La ausencia de salmones es la tónica general a estas alturas del año en los principales lances de la cuenca del Sella, a tenor de lo que cuentan los expertos que allí se dieron cita en este segundo domingo de abril. "No hay salmones. Mal asunto, en general. A nadir oí decir que vio un salmón", dijo Javier Regadera, quien acudió al sorteo de turnos a la zona de El Barco, en Arriondas (Parres), donde se presentaron a primera hora de la mañana 21 deportistas y ribereños.

El conductor del campanu del Sella, Ángel Lueje Corral, junto a la reina y damas de honor de San Antonio 2023: Alba Redondo, Lola Fernández y Marta Llano. / J. M. C.

Los lunes, como novedad esta campaña salmonera, serán de veda para todas las especies, pero se permite la pesca sin muerte en cotos y en zonas libres de esa modalidad. Únicamente se permite la pesca con muerte en los embalses de pesca intensiva. Del mismo modo, cuando los lunes sean festivos (de carácter nacional o regional) serán hábiles para pesca con muerte, salvo tramos específicos de régimen de pesca sin muerte, o que tengan asignado este régimen durante un determinado período, en dicho período.

La ausencia de campanu obligó, lógicamente, a suspender la subasta prevista para las seis de la tarde en Cangas de Onís, a la que ya habían anunciado su asistencia doce establecimientos hosteleros de diferentes puntos de España. De esta manera, solo se mantuvo durante la tarde la actuación de la cantante Mina Longo en el escenario preparado para la subasta, en la terraza del restaurante El Puente Romano, en la orilla parraguesa del Sella.

Manuel García Sanfeliz, «El Moli»; su padre, Manuel García Marcos, y el pequeño de la familia, Manuel, que acaba de cumplir un año. / J. M. C.

En el Cares, fue Luis Eduardo López Alvaré, "Villa", quien echó a tierra el primer ejemplar de salmón en el lance de La Pría, el coto El Tilo que comparte junto a Rubén Vidal González, "Rulo". Reside en Oviedo, aunque es natural de Villa (Corvera), El ejemplar fue pescado utilizando cebo natural: merucu y quisquilla, el popular "solysombra" en argot ribereño.

El preciado ejemplar, que carecía de aleta adiposa pues es producto de repoblación, pesó 6,500 kilogramos y tenía 82 centímetros de longitud. Por el momento, el pescador no ha comercializado la pieza. "Lo que me ofrecen no me convence. No somos unos muertos de fame", manifestó Alvaré a LA NUEVA ESPAÑA, sobre las 20.30 horas de este domingo, pese a que ya ha recibido algunas propuestas.

Suscríbete para seguir leyendo