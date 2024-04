Alerta máxima por los pisos en alquiler que pasan a ser turísticos: la ley con la que espera frenarlo el Principado

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, reconoció ayer que en el Gobierno regional hay "preocupación" por el trasvase de viviendas que se está produciendo en la región entre el mercado de alquiler permanente y el de temporada o turístico. Llamedo apuntó que, según los datos de un estudio de la Universidad de Oviedo, se está registrando un "crecimiento exponencial" de las viviendas de uso turístico que puede afectar "a la disponibilidad de vivienda de alquiler, especialmente para jóvenes". En ese sentido, señaló que la nueva Ley de Turismo, cuyo anteproyecto respaldaron ayer las organizaciones empresariales y sindicales, apuesta por la "convivencia" de las dos modalidades de alquiler regulando la vivienda de uso turístico .Y añadió que, a corto plazo, se "mejorará" el servicio de inspección para que no haya "viviendas ilegales" en Asturias.

Las declaraciones de Llamedo se produjeron después de que LA NUEVA ESPAÑA publicara ayer que la oferta de vivienda de alquiler permanente se está hundiendo en Asturias y que, al mismo tiempo, se dispara la de temporada, un vuelco que agencias inmobiliarias y plataformas de propietarios de viviendas del alquiler achacan a los efectos de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España el pasado mayo. Según el portal inmobiliario Idealista, en el primer trimestre del año la oferta de pisos de alquiler permanente en Oviedo cayó el 46% interanual y la de alquiler de temporada se disparó el 121%. Además, según un estudio de la alianza de empresas turísticas Exceltur con datos de la consultora AirDNA, Oviedo y Gijón fueron las ciudades españolas con mayor incremento de plazas en viviendas turísticas en el último año, con un aumento del 85,5% y el 56,4%, respectivamente.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró que su ciudad "no tiene un problema, en este momento" con las plazas de viviendas de uso turístico. "Eso no quiere decir que no lo pueda tener en el futuro y por eso se está trabajando", añadió el regidor tras destacar que "las cifras relativas valen poco" y que se parte de un número de plazas "bajo". "Eso no quiere decir que en el futuro no haya que regularlo y controlarlo para que no crezcan excesivamente", insistió Canteli, que dijo que "se está trabajando desde la concejalía de Turismo desde hace meses ya" con el objetivo de que "haya un equilibrio con la hotelería".

Al Gobierno del Principado también le preocupa el equilibrio con la vivienda de alquiler permanente. La vicepresidenta Llamedo señaló que los primeros datos que aporta un estudio que está elaborando la Universidad de Oviedo apuntan que el número de viviendas turísticas está creciendo a un ritmo de 600 nuevas al año y que están monitorizando "cómo afectan también a la disponibilidad de vivienda de alquiler, especialmente para jóvenes, donde el Gobierno de Asturias está dando un impulso importante a las políticas públicas".

Reunión del Consejo Asesor de Turismo celebrada ayer en Oviedo. / LNE

Llamedo señaló que en el Gobierno regional hay "preocupación" y que la nueva Ley de Turismo, cuyo anteproyecto fue respaldado ayer por empresarios y sindicatos, regulará la apertura de viviendas turísticas y las restringirá, en colaboración con los ayuntamientos, en las áreas que se declaren "zonas turísticamente protegidas". La patronal turística Otea mostró "satisfacción". Además de esta Ley, Llamedo añadió que "en paralelo" se trabaja en un nuevo decreto regulador de las viviendas turísticas y que para el Gobierno regional "es objetivo prioritario identificar y sancionar las viviendas de uso turístico ilegales".

El aumento de precios

En este escenario de trasvase de viviendas del mercado del alquiler permanente al turístico, se está registrando, según las agencias inmobiliarias de Asturias, un descenso de la oferta permanente que está incrementando los precios. Las ofertas de pisos de alquiler en Asturias del portal inmobiliario Fotocasa se han encarecido en el primer trimestre del año el 13,2% con respecto al mismo periodo de 2023 y las del portal Idealista el 6,6%. Por su parte, la consultora de valoraciones Gesvalt cuantifica la subida en el 5,6%. Todas estas subidas –que sitúan el precio medio de alquiler de un piso de 80 metros cuadrados en una horquilla de entre 672 y 776 euros el metro cuadrado– están muy por encima del IPC registrado en Asturias al cierre de marzo, que era del 3,1%.