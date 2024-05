La jornada en la que la oficialidad del asturiano vio la rendija abierta: una marcha exigiendo "reconocimiento" y una negociación política sobre la mesa

La política ha acabado por engullir la dimensión cultural del Día de les Lletres y los dirigentes asturianos se han vuelto a colar en la foto como protagonistas al reabrir el debate sobre la oficialidad de la llingua, un asunto que suma ya muchas idas y venidas en las últimas décadas en la región sin nunca haberse concretado en nada. El presidente del Principado, Adrián Barbón, decidió este sábado anunciar vía redes sociales –su agenda pública fue en parte cancelada por herirse en una pierna– que convocará la próxima semana a todos los grupos políticos para negociar la oficialidad del asturiano: "No podemos esperar más. Es la hora".

A tal decisión llega, explicó, después del discurso del viernes del presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, en el Teatro Campoamor, durante la celebración del Día de les Lletres, quien alentó el consenso político entre PSOE y PP en favor de la oficialidad. Otro motivo que dice tener Barbón es el "clamor popular de la ciudadanía asturiana", al referirse a las "miles de voces" que se movilizaron en Oviedo por la oficialidad.

"El Presidente de la Academia pidió de forma expresa al Gobierno de Asturias y a los grupos políticos que nos sentáramos a negociar una reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía para declarar la oficialidá esta legislatura", reseña Barbón.

Dicho y hecho. "Cursaré una invitación formal para negociar de forma conjunta la reforma, exclusivamente, del artículo 4 del Estatuto de Autonomía para declarar esta legislatura el asturiano como llingua oficial, así como el eonaviego en su ámbito territorial", advierte. "Espero y deseo que todos estén a la altura y demuestren su compromiso con Asturias. En esa reunión negociadora lo plantearé claramente: no caben ya disculpas para hacer oficial el asturiano y el eonaviego"

El llamamiento de González Riaño se produjo al tiempo que el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en un artículo publicado el viernes en LA NUEVA ESPAÑA por el Día de les Lletres, quiso concretar la posición de su partido respecto a la llingua. El dirigente popular –que en marzo protagonizó un gesto inédito en el PP en los últimos tiempos al reunirse con González Riaño–proclamó su "asturianismo", se declaró "falante" –del eo naviego del Occidente– y habló del asturiano como "nuestra lengua propia". Este mismo sábado, ante la petición de la Academia de la Llingua y coincidiendo con el anuncio de Barbón, Queipo ya fue por delante respecto a posibles consensos con el PSOE, al considerar que el presidente regional "desgraciadamente no está en condiciones de poder pactar nada ahora mismo". Y también quiso el popular marcar líneas rojas al recalcar que la posición del PP es de apoyo para el uso del asturiano desde la "voluntariedad", desmarcada de la "oficialidad" que "implica obligación".

Con todo, el melón ya está abierto y el jefe del Ejecutivo está decidido a explorar su interior, al igual que sucedió en la anterior legislatura, cuando el PSOE estuvo a un paso de lograr los apoyos políticos necesarios para hacer realidad la oficialidad. "Es tiempo de dejar atrás las declaraciones y posicionamientos públicos y pasar a la acción", expresó en clara alusión a Queipo. "Es tiempo de hechos, no de palabras. Las personas que nos proclamamos asturianistas debemos asumir este reto y demostrar con hechos que, efectivamente, lo somos. No basta con ser o decirse asturianista de boquilla. Hay que demostrarlo con acciones y compromisos concretos".

También ha querido sumarse al debate la diputada en el Congreso por el PSOE Adriana Lastra, quien recordó el congreso de la FSA que ya bajo el liderazgo de Barbón aprobó "un cambio histórico y pasó a apoyar la oficialidá". La también vicesecretaria de Acción Política advierte de la necesidad de 27 votos a favor en el parlamento para poder reformar el artículo 4 del Estatuto de Autonomía. "Por eso pedimos al PP que escuche el clamor ciudadano y la petición expresa de la Academia de la Llingua y tome ejemplo del PP de Galicia. Por tanto, corresponde al PP en Asturias decidir si va a seguir impidiendo la oficialidá del asturiano o, por contra, va a evolucionar y cambiar su postura de siempre", opina Lastra.

Además, se dirigió Queipo, de quien cree que "tiene que demostrar, con hechos, si está dispuesto" a apoyar la oficialidad. "Nosotros decimos sí y pedimos, expresamente, que el PP abandone su postura de siempre y también diga un sí. La FSA, como ha hecho desde 2017, lo defenderá y reivindicará, sumando nuestras voces a las la ciudadanía".

El asturianismo alza la voz: "No hay oficialidades amables, hay reconocimiento o no"

"Tenemos derecho y no vamos a renunciar", afirma la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana en la manifestación celebrada en Oviedo

"No hay oficialidades amables ni oficialidades gafes ni oficialidades repunantes. Hay reconocimiento o no lo hay", aseguró este sábado la Xunta pola Defensa de la Llingua en la manifestación que recorrió, en Oviedo, la calle Uría, desde la estación de tren a la plaza de la Escandalera. "La igualdad de derechos no tiene que llevar detrás ningún adjetivo", comentaron los músicos Leticia Baselgas y Pau Santiso, que fueron los encargados de leer el manifiesto de la marcha por la oficialidad del asturiano, antes de remarcar: "No queremos derechos de segunda, queremos derechos simplemente".

"Ya, ya, ya, oficialidá" se escuchaba corear a los manifestantes, que fueron "más que en la edición anterior", superando los 10.000, según los organizadores aunque según la Policía se rondaron los 1.500. "Este tiene que ser el año, aunque parece que es el día de la marmota", indicó Xosé Candel, portavoz de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana. "Partidos que no estaban otras veces están y con representación amplia y de otros que no se atreven a estar representados oficialmente sabemos que contamos con sus votantes", añadió.

Tras la pancarta, en la que se leía una sola palabra, "Oficialidá", los asistentes reclamaron "firmeza y coherencia en la política lingüística". "Tenemos derecho y no vamos a renunciar", señalaron los músicos, aplaudidos por los asistentes, antes de remarcar que continuarán luchando y que saben que "vamos a ganar".

Los políticos, y especialmente el PSOE, ocuparon un lugar central en el manifiesto elaborado por la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana. A unos metros del parlamento regional lanzaron varias preguntas: "¿Qué van a hacer nuestros representantes en la Junta general? ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Va a dejar que Asturias siga con un estatuto de segunda, del siglo pasado, y todo por no saber liderar la modernización que precisa? Esa modernización tiene que poner fin a la discriminación del asturiano y del gallego-asturiano con las demás lenguas del Estado".

También marcaron el camino a seguir a los políticos: "Lo que tienen que hacer es impulsar un debate en la Junta General , para que se pongan encima de la mesa nuestros argumentos, para obligar a los demás a posicionarse, al lado de la sociedad, de sus derechos democráticos, de la justicia… o al lado de la intolerancia y la reacción lingüicida". Subrayaron los representantes de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana que esta manifestación se celebra desde hace 37 años en mayo y que en esta ocasión estuvieron tentados a coger uno de los discursos de otras ocasiones porque las demandas son "similares".

En estas tres décadas de reivindicación se ha avanzado, apuntó el colectivo, "mucho en visibilidad social" pero se ha atrasado en "vitalidad real, en número de hablantes, porque la transmisión generacional de las nuestras lenguas, del asturiano y del gallego-asturiano, está casi cortada". "A eso juegan, a alargar la agonía" y "pasan los años y las décadas y siguen diciéndonos que ahora no toca, que ahora no se puede".

"No es suficiente el uso ceremonial dos o tres veces al año, un rincón en la programación o una traducción debajo para contentarnos", reflejaba el manifiesto. La jornada reivindicativa convocada coincidiendo con la celebración el viernes del Día de les lletres asturianes contó con la asistencia de la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, que aseguró que "ojalá el PP haga suya la reclamación de la oficialidad" y haya consenso. "Es la única respuesta", dijo, señalando además que se plantea una modificación de la ley de uso pero "sin dejar de lado el objetivo primordial, que esperemos que se cumpla lo más pronto posible, que es la oficialidad". Representantes del PSOE, entre ellos la senadora María Fernández, participaron en la manifestación tras una pancarta en la que se leía "FSA-PSOE pola oficialidá".

También asistieron diputados y concejales de IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé, parlamentaria del grupo mixto, y José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT. Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias en la Junta, resaltó que la oficialidad es "una demanda de la sociedad asturiana" hacia la que "vamos avanzando poco a poco". "Falta convencer al centro-derecha", manifestó. También Tomé aludió al PP: "Tiene que apostar por la oficialidad, los demás estamos en ese camino".

Entre los que participaron en la marcha, Flor Tejo, integrante de los Mazcaritos de Oviedo, indicó que "el asturiano es nuestra lengua" e Iris Díaz, de la directiva de la asociación Reciella- Families pol Asturianu, destacó la importancia "de transmitir la llingua en el ámbito familiar para que siga viva". A la llegada de la manifestación a la plaza de la Escandalera un estudiante chino que realiza el doctorado en la Universidad de Oviedo explica a una turista inglesa el motivo de la protesta. "Me interesan mucho los diferentes idiomas", afirmó el joven, tras explicar que de la protagonista de la manifestación conoce una palabra, que es "orbayu".