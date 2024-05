La agricultora Laura Ibarra, presidenta del nuevo sindicato agrario Xuntanza Campesina

La agricultora en ecológico del valle de Zureda (Lena) Laura Ibarra es desde el pasado 14 de abril la presidenta del recién formado sindicato Xuntanza Campesina que engloba a los productores y productoras en ecológico de Asturias. "Estamos en pañales como quien dice, empezando a caminar, pero con las ideas muy claras. En nuestra próxima reunión, que será el viernes 17 de mayo en Cabranes, plasmaremos todas nuestras necesidades, inquietudes y cómo defenderlas. Será el momento para que empiezan a sumarse sus afiliados. Aunque parece que la agricultura ecológica está en boca de todos, los pequeños productores en ecológico asturianos somos muy poco visibles cara al consumidor y es que aún hoy hay mucha desinformación sobre lo qué es ecológico, así como sobre el precio de los productos", señala.

Espera que los próximos días la gente empiece a afiliarse. "Hemos visto la necesidad de formar este sindicato porque, dentro del campo, no se nos tiene mucho en cuenta. Hemos visto las tractoradas y piden, por ejemplo, que no se registre tanto el uso de pesticidas y claro, nosotros no podemos salir. Muchos conflictos surgen cuando sulfatan las lindes y tu quieres cultivar en limpio y no puedes. Por eso otra palabra que define este sindicato es que es anticapitalista. Nosotros trabajamos en los cuidados, la salud y la biodiversidad que es algo muy rentable y muy eficiente a otros niveles", matiza.

Entre los puntos que definen Xuntanza Campesina destaca Ibarra que es una organización "ecofeminista" a la que se pueden afiliar tanto mujeres como hombres que trabajen en ecológico la tierra, además de ser asturianista, "en el sentido de que estamos en Asturias, defendemos el lugar y reivindicamos el lenguaje en los cultivos y la forma tradicional de trabajarlos, aunque no quedemos por ello anclados en el pasado a la hora de trabajar", señala. La vicepresidencia de este recién nacido sindicato es Lucía Díaz Fanjul mientras, Olmo Santamaría Martínez es el secretario. José Luis Álvarez Fernández completa la directiva con los vocales Paula Cristóbal Caso y Darío de las Herras Guerrero.

"Somos la grieta de este sistema de hormigón en la que germinan las semillas arrastradas por las tormentas del verano cada primavera y por eso, anticapitalistas. Somos las plantas silvestres de las cunetas, libres, diversas, resistentes, somos por eso, campesinas. Somos el tejido de varas de mimbre cortadas para trenzar una cesta en la que cosechar la comida de cada día y así, todas juntas, formamos: Xuntanza Campesina. Queremos cuidar, sostener y mantener, como hacen las mujeres de todos los rincones rurales del planeta, porque somos ecofeministas. Y por eso sembramos cada año, a pesar de las trabas burocráticas que nos frenan, de los pesticidas que nos envenenan de la competencia de la agricultura industrial, nuestro amor por la tierra", manifestó Ibarra durante la presentación del colectivo.

Acto

Este viernes, y dentro del Alcuentru Agroecolóxicu que tendrá lugar en Santolaya de Cabranes, además de la presentación por la tarde de este sindicato, habrá una mesa redonda, a partir de las 10.15 horas, sobre experiencias cercanas de territorialización de los sistemas alimentarios y otra a las 12.00 horas sobre el cultivo de la avellana, además de una charla sobre las perspectivas de futuro para el cultivo sostenible de setas.