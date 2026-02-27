En el corazón de la desembocadura del Nalón, Soto del Barco vuelve a ejercer de capital angulera de Asturias. Lo hiace con la celebración del trigésimo noveno Festival de la Angula, fiesta de Interés Turístico Regional, una cita única en la región, dedicada en exclusiva a este manjar diminuto y codiciado que forma parte esencial de la identidad local. Tras el reciente fracaso del Ministerio de Transición Ecológica de incluir la anguila en el listado de protección, el certamen se celebra desde hoy, y hasta el domingo, en los restaurantes Palacio de la Magdalena, La Escollera, Sibarita y El Pescador.

Arriba, ría del Nalón,. A la izquierda, presentación del Festival. Sobre estas líneas, una cazuela de angulas.

Durante tres días el concejo se transforma. Vecinos y visitantes —llegados de todos los rincones del Principado y también de fuera— se dan cita en esta fiesta gastronómica que suma más de treinta años de historia y un arraigo popular inquebrantable. No es para menos: aquí, en la desembocadura del río Nalón, se captura desde siempre una angula (cría de anguila) de calidad excepcional, apreciada por su textura firme y su sabor delicado, fruto de un ecosistema privilegiado y del saber hacer de generaciones de anguleros.

Oro blanco de la ría del Nalón

El festival no solo celebra un producto; celebra una cultura. En los puertos pesqueros que miran al mar en esta parte de Asturias, el dominio de la cocina marinera es absoluto, pero cuando se trata de la angula, la maestría alcanza su máxima expresión. Cada cazuela servida es un homenaje al oficio y a la memoria.

La inauguración tuvo este año un tono especialmente emotivo. "Hoy le canto a vuestra gente, a los anguleros que desafían al frío y a las guisanderas que mantienen vivo un saber que es patrimonio del alma", proclamó el cantante cántabro Nando Agüeros, encargado de dar el pistoletazo de salida a la fiesta. Esta edición llegaba marcada por las dificultades y la polémica en torno a la pesca de la angula, un asunto sensible que ha generado debate en los últimos tiempos. Tanto el alcalde, José Manuel Lozano, como el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, defendieron la tradición y el compromiso del sector con la sostenibilidad y la regulación. Lejos de empañar la celebración, las tensiones sirvieron para reforzar el mensaje: la angula es patrimonio cultural y económico, pero también un recurso que exige responsabilidad.

Finalmente, el festival logró sobreponerse a las incertidumbres y demostrar que la unión del concejo es más fuerte que cualquier obstáculo. Cuatro restaurantes participan en esta edición, poniendo "en el escaparate nuestra hospitalidad", en palabras del regidor, y ofreciendo a los comensales una experiencia gastronómica inolvidable.

Así, entre el aroma del ajo chisporroteando y el murmullo de las conversaciones en torno a la mesa, Soto del Barco vuelve a hacer lo que mejor sabe: honrar su historia, defender su presente y mirar al futuro con orgullo angulero. Porque aquí, donde el Nalón entrega sus aguas al mar, la angula no es solo un producto; es símbolo, es identidad y es celebración.