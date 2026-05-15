El Fernando Alonso que pilota el Parque Natural de Somiedo: "Recibimos ecoturistas de todo el mundo que se sorprenden al ver osos con vacas pastando"

A Fernando Alonso lo conoce todo el mundo en Somiedo. Pero no por ser el piloto de Fórmula 1, sino por dirigir desde hace diez años el Parque Natural. "Tengo el teléfono de casi todos", dice. De los casi mil habitantes que tiene este concejo del occidente asturiano que limita con León y cuyo impresionante paisaje dará la vuelta al mundo, gracias al rodaje en Valle de Lago de la última película de la saga "Los Juegos del Hambre". Luis Fernando Alonso Sierra es ingeniero agrónomo, tiene 55 años, es natural de Ballota (Cudillero) y su oficina está rodeada de verdes praderas, lagos y osos: "Es un privilegio trabajar en Somiedo".

Alonso alterna todas las semanas el despacho en Oviedo/Uviéu con los viajes al Parque Natural, donde realiza mucho trabajo de campo y de contacto con la gente. "El director-conservador de un espacio natural tiene un trabajo apasionante. Es el encargado de llevar a cabo las acciones de conservación y hacerlas compatibles con el desarrollo socioeconómico, y además proporcionar al visitante lugares adecuados para poder desarrollar su actividad", resume.

"Mi trabajo es apasionante. Me encargo de llevar a cabo acciones de conservación y hacerlas compatibles con el desarrollo socioeconómico, además de proporcionar al visitante lugares adecuados para poder desarrollar su actividad"

Para Luis Fernando Alonso, "es fundamental que la Administración, y en este caso yo, sea capaz de transmitir a los habitantes del territorio el papel que jugamos todos en conservación. No se trata de prohibir o imponer cosas a la fuerza, sino de trabajar desde abajo, con la gente", asegura. Y el resultado de esa labor invisible a la vista está: ganaderos que llevan con orgullo camisetas con la imagen del oso. Porque allí todo el mundo se ha topado con un plantígrado, lo respeta y sabe que hoy en día constituye su motor económico.

En contacto con la naturaleza "por vocación"

Aunque estudió una ingeniería, Alonso siempre se sintió atraído por la biología. Se presentó a un concurso de traslados dentro del Principado y acabó dirigiendo "por vocación" el Parque Natural de Somiedo. "Siempre me gustó el contacto con la naturaleza y los seres vivos. Y una de las cosas que más me llama la atención de esto es poder desarrollar un trabajo en el que se equilibren aspectos tan difíciles en un territorio, como pueden ser el turismo, las actividades ganaderas o la realización de obras de forma que causen el menor impacto posible al medio".

De todos los parques naturales de Asturias, el de Somiedo era (y es) su preferido. "Está en plena Cordillera Cantábrica y tiene una fauna y un paisaje excepcionalmente conservado. Y eso es mérito de los habitantes del territorio. Han sido capaces de preservar ese paisaje para que podamos verlo nosotros". Todos estos atractivos naturales atraen a Somiedo a miles de turistas cada año. Solo por la oficina de turismo pasan más de 20.000.

Luis Fernando Alonso, a la derecha, con Juan Díaz, guarda del Principado de Asturias. / CRISTIAN VAZQUEZ

Mucho más que osos

"Viene muchísimo turismo de Inglaterra, Alemania, Holanda, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia... Son fundamentalmente ecoturistas que buscan hacer excursiones y avistamientos de fauna, pero no solo centradas en osos. Hay mucha gente que viene buscando, por ejemplo, aves de montaña, como el treparrisco, el buitre, el águila real, el pechiazul... Hay también mucho turista especializado en leptidópteros, porque la Cordillera Cantábrica somos una de las zonas con mayor número de especies de mariposas de Europa. Aquí tenemos más de 100 y en Inglaterra tienen 30. Cada vez hay más gente que viene a ver orquídeas en esta época, ya que en la Cordillera existen más de treinta variedades", abunda. Por todo ello, el turismo en Somiedo no se ciñe solo al verano, sino que va desde antes de Semana Santa hasta octubre.

Cada vez hay más gente que viene a ver mariposas y orquídeas al Parque, que alberga las mayores variedades de Europa

Según explica Luis Fernando Alonso, el turista que llega a Somiedo es "muy respetuoso y tiene un gran conocimiento de la naturaleza". "Les sorprende mucho el paisaje y que se siga manejando con ganadería. De hecho, llama mucho la atención ver a los osos con las vacas pastando, compartiendo el territorio. Esa 'foto' la hay y es bastante habitual", comenta.

El director del Parque Natural insiste que Somiedo es mucho más que una postal de los lagos de Saliencia o de Valle de Lago: "Es un sitio que puede enseñar mucho al viajero. Puedes venir buscando la imagen del oso pardo, pero puedes marchar enamorado de las cabañas de teito de escoba, que son un auténtico museo vivo etnográfico". Luis Fernando Alonso insiste en que el paisaje que vemos es "un paisaje humanizado, que llevan cientos de años construyendo los seres humanos". Los somedanos.

Somiedo, el concejo que retrata a los osos / Romain Guerin

Siete mil cabezas de ganado

En Somiedo, la ganadería goza "de buena salud", con unas 7.000 cabezas de ganado y jóvenes cogiendo el relevo de sus padres. Además, se sigue realizando trashumancia. "En camiones, pero es trashumancia. Ahora en verano se sube el ganado hacia zonas altas". Somiedo también es uno de los pocos puntos de Asturias en los que se ven prados de siega. Por ejemplo, el escenario de la película "Los Juegos del Hambre" fue en un prao de siega.

Para observar la fauna y en especial el oso hay miradores ubicados en los pueblos. "Primero, con el objetivo de estar lejos del oso y no molestarle absolutamente nada, y segundo, porque es donde hay servicios, aparcamiento...". Incluso hay miradores adaptados a personas con movilidad reducida.

EN IMÁGENES: La estampa navideña que luce Somiedo, uno de los principales destinos del puente festivo en Asturias / AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

Más de una decena de empresas de avistamiento de fauna salvaje

Somiedo es una potencia osera y de esta especie viven hoy más de una decena de empresas. Precisamente, la primavera es una de las temporadas fuertes para estos negocios. Para el director del Parque, ver un oso representa un éxito en la conservación del medio ambiente. "Cuando era crío leía que el oso estaba casi extinguido y que a partir del año 2000 no iba a haber ninguno. Yo pensé que no los vería en mi vida", cuenta. Y por suerte, ya ha visto "40 o 50". "Es un éxito social y me enorgullece pensar que soy una pieza pequeña de todo el engranaje que ayuda a la conservación de la naturaleza".

Después de tantos años viendo a Somiedo casi a diario, Luis Fernando Alonso va más allá de las fotos icónicas del Parque Natural y se queda con la vertiente que da a León. Con la zona del puerto, el Cornón y el Valle Pigüella, "muy desconocido, pero con unos hayedos tremendos". Para este ingeniero agrónomo, Somiedo es ya su segunda casa.