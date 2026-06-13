Juanjo Álvarez, el guía de montaña que conoce los Picos de Europa como la palma de su mano: "Para mí, es como el pasillo de casa"

Juanjo Álvarez García, somedano de 58 años, aunque vecino de Sotres desde hace 35, conoce los Picos de Europa como la palma de su mano: "Para mí, es como el pasillo de casa". Es guía de montaña desde principios de los noventa y ha perdido la cuenta de las veces que ha subido hasta el pico Urriellu, emblema de Asturias. Desde principios de abril hasta finales de octubre, recibe a decenas de turistas internacionales. El año pasado fueron 24 semanas de rutas (2.800 kilómetros de caminata) con grupos de 13 a 16 personas. Son británicos, americanos, australianos, neozelandeses, rusos... De todo el mundo. "Hasta de Corea del Sur", cuenta. Y muchos de ellos repiten.

Juanjo y su mujer, Sonia López, que es pieza "fundamental" en la actividad, trabajan en exclusiva con una agencia internacional que ofrece más de 700 viajes por cien países. Su empresa ofrece el pack completo: no solo rutas, sino también transporte de ida y vuelta desde el aeropuerto, alojamiento, manutención... Y todo queda en casa. Su hija, Laura, y su yerno, Gonzalo Carrera, dirigen un establecimiento hotelero en Sotres, en el que Gonzalo es además el chef. "Ese ambiente familiar les encantan a nuestros clientes", asegura.

Juanjo Álvarez, en Sotres / J. Aller

Unos 120 kilómetros a la semana

Los turistas llegan un sábado y se marchan al sábado siguiente. En este tiempo, Juanjo organiza seis rutas de gran exigencia por la montaña, algunas tan conocidas como el refugio del Urriellu y el Cares, y todas guiadas en inglés. "Cuando empecé en esto tenía un inglés básico, pero después de tantos años ya casi pienso en inglés. La barrera de los idiomas hay que superarla", bromea.

"Cuando empecé en esto tenía un inglés básico, pero después de tantos años ya casi pienso en inglés. La barrera de los idiomas hay que superarla"

Juanjo hace con sus clientes una media de 120 kilómetros a la semana. "El último día hacemos una ruta más corta y aprovechamos a enseñarles una cueva de queso Cabrales, porque la gente no está acostumbrada a caminar por sitios como los Picos de Europa". Con ascensos de vértigo. Y eso a pesar de que, por lo general, son personsas con experiencia en la montaña.

Turistas extranjeros durante una de las rutas guiadas por Juanjo Álvarez / LNE

"Suelen tener entre 50 y muchos y 70 y tantos años y están acostumbrados a caminar todas las semanas. Es gente, además, que viene bien equipada y que le encanta conocer, ver y saber. Yo no solo hago de guía de montaña, sino que también les enseño las costumbres de la zona y les explicó de qué vive la gente que no se dedica al turismo. Y el interés que tienen de ello es total", detalla.

Marchan encantados

¿Cuál es la reacción de los turistas? "Marchan encantados. ¡Cuántos se ponen a llorar en el aeropuerto! Sobre todo, señoras que las pasaron un poco canutas durante la semana y que les ayudé bastante. Porque yo estoy como cuando llevas un perro al monte: tienes que estar palante, patrás... Siempre tienes que estar con el más débil y ayudar al que más necesidades tiene". ¿Y del paisaje qué dicen? "Quedan enamorados. Y de hecho, muchos repiten".

El Urriellu, la ruta más impresionante

Para Juanjo, que empezó con la montaña "un poco en broma, un poco en serio" hasta que sacó la titulación de guía, la subida al refugio del Urriellu es la ruta más impresionante de todas y no se cansa de hacerla. "Ya se lo digo a mi mujer: prefiero estar en el monte granizando a estar en casa detrás de la barra", afirma entre risas. Aunque el somedano cambia el itinerario casi año a año, asegura que las rutas son siempre diferentes por los turistas que recibe.

Juanjo Álvarez, a la izquierda, con varios turistas en la ruta del refugio del Urriellu / LNE

Juanjo tiene una anécdota sobre el día en el que se falló el premio del "Pueblo Ejemplar" de Asturias: "Fue el 2 de septiembre de 2024. Yo estaba con un grupo en Caín. Cuando llegamos a Sotres había un revuelo tremendo. Cámaras, periodistas, escanciando sidra... Los turistas fliparon. Se bajaron del autobús y marcharon corriendo para allí. Bebieron sidra y dieron saltos como si fuesen de Sotres de toda la vida".

El eclipse solar total

En este sector se trabaja con muchísima antelación. Buena prueba de ello es que Juanjo ya tiene 20 semanas reservadas para 2027. La semana del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, para el que Asturias es un lugar de observación privilegiado, voló. "No duró ni cinco minutos. Y eso ocurrió hace más de un año". Esa semana será especial. "Subiremos al pico La Tabla, en frente de Sotres y con vistas al Urriellu, y vendrá una astrofísica con nosotros. Cenaremos en el monte", detalla.

Turistas extranjeros, durante una ruta guiada por Juanjo Álvarez / LNE

Ser guía de montaña en Asturias es, además de un privilegio para quien ama la naturaleza, uno de los ámbitos de desarrollo profesional que ofrece el sector turístico en el Principado. Juanjo Álvarez recomienda a quienes estén pensando llevar su vida profesional por este camino "vocación" ante todo, porque esta profesión "es muy bonita, pero muy dura". "Una buena formación también es indispensable para la propia seguridad de uno y de sus clientes. Y, por último, tener respeto por la montaña, que te lo puede dar todo, pero también te lo puede quitar todo en un segundo. De eso hay que ser muy conscientes", concluye.