Encuentros sin edad: combatir el edadismo desde el diálogo intergeneracional

La Fundación "la Caixa" impulsa una nueva edición de sus encuentros intergeneracionales con el objetivo de hacer frente al edadismo, una forma de discriminación basada en la edad que afecta especialmente a las personas mayores. A través de estas iniciativas, se busca fomentar el diálogo, el entendimiento mutuo y la ruptura de estereotipos entre generaciones, creando espacios donde jóvenes y mayores puedan compartir experiencias, reflexiones y aprendizajes.

Y es que alrededor del 50 % de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia las personas de 55 años o más. Para hacer frente a esta situación, la Fundación "la Caixa" ha puesto en marcha unos innovadores talleres sobre edadismo en Asturias cuyo objetivo es concienciar a las personas mayores sobre dicho fenómeno generando espacios de reflexión y proporcionando herramientas para gestionar estas situaciones. Además, estos talleres tienen como finalidad empoderar a las personas mayores para promover acciones de sensibilización comunitarias e intergeneracionales en el territorio con el fin de contribuir a prevenir y reducir el edadismo.

Hasta el momento se han llevado a cabo más de 60 de estas iniciativas sobre cómo detectar y prevenir el edadismo en los que han participado más de 900 personas. Además, a raíz de estos talleres se han organizado acciones comunitarias intergeneracionales que han beneficiado a más de 400 personas y que están orientadas a impulsar a las personas mayores como agentes de cambio en su propio entorno.

Una de estas acciones ha tenido lugar en el Centro Social de Personas Mayores El Llano, en Gijón, donde personas mayores que cursaron el taller sobre edadismo han puesto en práctica lo aprendido en un encuentro con alumnado del Ciclo Formativo Superior de Integración Social del IES Roces. La acción intergeneracional llevaba como título "Memoria y acción: creando identidad frente al edadismo".

Durante las primeras sesiones, el grupo trabajó precisamente en el lenguaje y en aquellas expresiones o gestos que muchas veces pasan desapercibidos. "El lenguaje crea realidades", incide Sheila Carreira, de 22 años, una de las estudiantes que han participado en la dinamización de la actividad. Además, "cuando una persona dice "yo no puedo hacer eso porque tengo una edad", el imaginario social se alimenta de esa idea", afirma la joven. "El empoderamiento es imprescindible porque te da confianza y fe para llevar a cabo propósitos y que lleguen a buen fin", ratifica Germán Menéndez, un participante de 74 años.

Estos encuentros impulsados por la Fundación "la Caixa"" demuestran que el diálogo es una herramienta eficaz para derribar prejuicios y construir una sociedad más justa. El caso del Centro Social de El Llano en Gijón es un claro ejemplo de cómo el intercambio entre generaciones puede enriquecer a todos los participantes y contribuir a combatir el edadismo desde la base: el conocimiento mutuo y el respeto.