Asturgar refuerza su papel de apoyo a las empresas asturianas tras diez años de transformación y crecimiento

Las empresas asturianas desarrollan hoy su actividad en un entorno marcado por la transformación constante. La digitalización, la innovación, la sostenibilidad o la apertura a nuevos mercados forman parte de unos desafíos cotidianos que necesitan herramientas financieras capaces de adaptarse a la nueva realidad.

En ese contexto, durante la última década Asturgar ha reforzado su papel como aliado estratégico del tejido productivo regional. Con una trayectoria de más de cuarenta años, la sociedad de garantía ha abordado un proceso de modernización que le ha permitido ganar agilidad, fortalecer su solvencia y ampliar su capacidad de respuesta sin renunciar a los valores que han definido su actividad desde sus orígenes, la cercanía, el conocimiento del entorno y el compromiso con Asturias.

Esta evolución ha sido el resultado de una reflexión estratégica orientada a consolidar una entidad más eficiente y preparada para afrontar los retos del futuro. El punto de partida de se sitúa a finales de 2014, cuando culminó una ampliación de capital acometida por seis entidades financieras con presencia en el Principado y más de una treintena de pymes asturianas, todo ello con respaldo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Aquella operación dio paso a un Plan Estratégico concebido para actualizar la estructura organizativa de la sociedad, optimizar sus procedimientos internos y orientar su actividad al apoyo financiero a las empresas de la región a la promoción del tejido económico y empresarial de Asturias. Este proceso de fortalecimiento institucional se consolidó en 2022 con una nueva ampliación de capital respaldada por Unicaja, Banco Sabadell y Caja Rural de Asturias.

Solvencia

Los resultados reflejan el impacto directo de esta evolución sobre los parámetros de riesgo y solvencia de la entidad. Entre 2015 y 2025, el riesgo vivo gestionado por Asturgar pasó de 30,47 millones de euros a 41,90 millones, un incremento del 37,5%. Paralelamente, los recursos propios crecieron desde los 15,53 millones hasta los 20,69 millones de euros, reforzando sustancialmente la capacidad financiera y de actuación de la sociedad.

Proximidad

Más allá de los balances, Asturgar ha incidido durante esta década en uno de sus rasgos identitarios, la proximidad con las empresas a las que presta apoyo. Las necesidades del tejido empresarial asturiano han evolucionado y ya no se limitan a la financiación tradicional de inversiones o circulante, requieren herramientas adaptadas a procesos de transformación digital, sostenibilidad o expansión internacional.

Conocer de primera mano las particularidades sectoriales y geográficas de Asturias ha permitido a la sociedad implantar una función comercial que aporta cercanía y acompañamiento a las empresas y desarrollar soluciones de financiación adaptadas a las concretas necesidades de aquellas, como la línea "Autónomo Ágil", los sistemas de anticipo de subvenciones, el préstamo industria destinado a inversiones, el préstamo circulante o las líneas covid 19. En el plano operativo la implantación de una operativa cien por cien digital a través de una nueva plataforma web, la simplificación documental o la reducción de los tiempos de respuesta son ejemplos de esa capacidad de adaptación a las necesidades de la empresa asturiana.

Capacidad de impulso del desarrollo económico de Asturias

La evolución de la actividad durante la última década pone también de manifiesto una creciente apuesta por aquellos segmentos con mayor capacidad para impulsar el desarrollo económico de Asturias.

El respaldo al emprendimiento experimentó un importante crecimiento: el importe formalizado pasó de 961.796 euros en 2015 a más de 3,05 millones de euros en 2025, un incremento del 217,6%. El número de proyectos apoyados aumentó un 266,6%, reflejando el dinamismo de las nuevas iniciativas empresariales.

Este mismo impulso se observa en el ámbito de la innovación. Los avales destinados a empresas de base tecnológica pasaron en una década de 961.796 euros en 2015 hasta los 4,47 millones de euros, lo que supone un incremento del 364,7%.

Por su parte, los autónomos, consolidaron también su senda de crecimiento. El volumen económico formalizado para este colectivo pasó de 1,53 millones de euros a 2,59 millones en 2025, un 68,9% más que al inicio de la década.

Impacto en la economía asturiana

Los resultados alcanzados durante este periodo de 10 años evidencian la dimensión del impacto generado por Asturgar en la economía asturiana. A lo largo del mismo, la sociedad formalizó 2.228 avales por un importe global de 126,22 millones de euros. De esa cantidad, 56,09 millones respaldaron proyectos de inversión y crecimiento, mientras que 37,64 millones correspondieron a otras tipologías de avales financieros destinados a la operativa de las empresas y 32,48 millones a avales técnicos.

En total, 1.242 empresas contaron con el respaldo directo de la sociedad de garantía recíproca durante ese contribuyendo a generar una inversión inducida en la economía regional de 223,26 millones de euros.

Asimismo, el volumen global de apoyo financiero alcanzó los 23,27 millones de euros en emprendedores, beneficiando a 389 empresas; 23,94 millones en innovación, destinados a 209 compañías; y 13,87 millones de euros en autónomos, alcanzando a 294 profesionales.

Asturgar afronta ahora una nueva etapa reafirmando los principios que han guiado su trayectoria, la cercanía con el empresario, el conocimiento del entorno y un compromiso firme con el tejido productivo asturiano.