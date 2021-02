Intelixencia humana pa llograr que l'artificial ayude a baltar el cáncer. L'Hospital de Cabueñes xunió esfuerzos cola Politécnica de Xixón pa crear un novedosu sistema que dexa visualizar de forma intuitiva'l procesamientu de miles de datos clínicos, xenéticos y sociales de casos rexistraos d'enfermos tumorales. El proyectu busca axuntar la potencia de les máquines (capaces de penerar una gran cantidá d'información) con “la esperiencia ya intuición” de los sanitarios, que tienen una capacidá pa “cazar” posibles patrones ensin investigar “que nun se puede resumir nun algoritmu”.

La técnica de la que se sirvieron los investigadores llámase “morphing projections” y, perriba, lo que fai ye representar nuna pantalla con puntos de colores cada casu descritu d'un paciente con cáncer na so base de datos. El programa inclúi un abanicu xigantescu d'información (solo l'apartáu d'información xenética inclúi 20.000 niveles desemeyaos) y dexa al usuariu escoyer qué fasteres quier visualizar, ente les que s'inclúin el tipu de cáncer del paciente, el sexu, la raza y la gravedá del tumor.

Según qué fasteres s'escueyan, esos puntos de colores xúntense o dixébrense. Ye la forma que tien el sistema pa informar al usuariu del so estudiu de datos: cuanto más xuntos tean esos puntos, más asemeyaos son según les fasteres escoyíes. Inclusive usuarios ensin formación sanitaria pueden entender les categoríes más obvies. Por exemplu, si solo se marca la de "estáu vital”, los puntos de colores, que nuna primer güeyada tán apetiguñaos ensin orde nel centru de la pantalla, dixébrense, y na parte cimera asítiense los pacientes vivos y, na inferior, los que finaron. Si se marca tamién la categoría de “xéneru”, los dos grupos subdivídense dixebrando homes y muyeres. La división sigue col restu de categoríes descrites y la complexidá y conteníos del programa pueden camudar. “Lo importante ye'l sistema, el llograr qu'una persona puede entender un volume de datos que de normal sería imposible ver na so totalidá. Esos puntos de colores son la traducción visual d'una gráfica de Excel qu'incluyiría 20.000 columnes, una per cada espresión xenética, y 6.000 files, una per cada texíu tumoral, amás de les variantes de sexu, raza y demás. Y, pa enriba, puedes ‘xugar’ y escoyer qué ver”, razona Ignacio Díaz, ún de los inxenieros al mandu del proyectu. Al pie d'él trabayaron nel plan José María Enguita, Abel Alberto Cuadrado, Diego García y Ana González, integrantes del equipu Supervisión y Diagnóstico de Procesos industriales (GSDPI) de la Universidá d'Uviéu en Xixón. Dende Cabueñes, collabora Nuria Valdés, xefa de sección d'Endocrinoloxía y Nutrición en Cabueñes, y tamién la investigadora María Dolores Chiara, adscrita al Instituto de investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

La utilidá d'esti nuevu sistema ye qu'un médicu entrenáu na temática puede, mientres navega y preba coles distintes variantes, atopar dalgún patrón indicativu d'un comportamientu desconocíu del cáncer. “La máquina ayúdanos a ver un volume de datos que de normal sería inasumible y nós, los humanos, interpretamos qué tienen d'especial. Hai coses qu'un programa informáticu nun puede aprender a facer y el futuru empobina a intentar qu'entrambes les dos partes collaboren y se potencien, a esplotar con tecnoloxía'l dominiu del humanu. Esti ye un primer intentu d'eso”, concreta Díaz.

El proyectu arrincó fai alredor d'un añu y los resultaos preliminares (l'equipu dexa “xugar” con una demo gratuita na páxina del GSDPI) yá sirvieron pa llamar l'atención de la revista “Bioinformatics”, que depende de la Universidá de Oxford. D'equí p'arriba, espliquen los responsables de la iniciativa, la idea ye que proyectos asemeyaos al de so se tomen como base pa simplificar y potenciar los algoritmos d'intelixencia artificial y el “big data” con interfaces nes que los humanos puedan participar.