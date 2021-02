“El marqués xubió n'alpargates y el Cainejo, descalzu. Dambos dexaron tou embaxo, sacante la cuerda. Asina que como pa llevar enriba botelles de vinu... Ye daqué impensable”, sostien Elisa Villa.

Con tal rotundidá, la profesora de Xeoloxía de la Universidá d'Uviéu –xubilada pero entá dedicada a la investigación– y montañera n'activu desmonta una de les lleendes o mitos alredol a la primer ascensión al Picu Urriellu (2.519 metros), una esguilada que realizaron va 117 años el marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, y el so collaborador nel monte, el pastor Gregorio Pérez, “El Cainejo”.

Según la lleenda, los dos homes llevaríen consigo un par de botelles: una pa beber nel cume pa celebrar la so fazaña y la otra pa dexar ellí al pie de la vacía con una nota dientro de Pidal, na qu'indicaba que'l vinu yera pal siguiente que llograra algamar la cima. Esti nun foi otru que'l xeólogu y alpinista Gustavo Schulze, quien en 1906, dos años depués de los asturianos, culminó la segunda esguilada al Urriellu.

Cuando llegó enriba, na cima nun atopó vino. Pero mientres años espardióse esta anécdota que, magar nun ser cierta, encuallar con fuerza na apasionante hestoria de la esploración pionera de los fascinantes Picos d'Europa. L'orixe del bilordiu remontase a 1965, y, anque de primeres la hestoria de les botelles pasó desapercibida, col tiempu cuayó nel mundu del montañismu y apaeció recoyida en delles publicaciones.

Asina hasta 2006, añu nel que se celebró'l centenariu de l'ascensión de Schulze y cuando finalmente se desmontó. Elisa Villa, al pie de los sos antiguos profesores Enrique Martínez García y Jaime Truyols, y un nietu del alpinista, Peter Schulze, publicaron el llibru “Gustav Schulze nos Picos d'Europa (1906-1908)”. Ehí queda claro: en 1904 nun hubo nengún brinde nel Urriellu y el Marqués y el Cainejo nun xubieron a la cima botella nenguna. Abondo tuvieron con atopar una vía pa izarse ellos mesmos poles terrorífiques verticalidaes del Picu, toa una llocura na dómina. Foi una osadía rematada, afortunadamente, con ésitu.

¿Entós, cómo surdió? Pos una parte de la culpa, dicho esto con ciñu, tienla Delfina, vecina de Bustio (Ribedeva), fía menor del dueñu de la Fonda Velarde d'esa localidá, un establecimientu qu'a fines del XIX y principios del XX foi posada, parada de dilixencia y puntu d'alcuentru d'infinidá viaxeros, ente ellos munchos personaxes pernomaos. Güei sigue abiertu.

Probablemente nesti llugar, y en 1907, producióse'l primer alcuentru ente'l marqués de Villaviciosa y Schulze, y foi onde, mientres una cena, dambos intercambiaron comentarios sobre les sos respectives ascensiones al Urriellu, les úniques que se fixeren hasta entós.

Mientres ellos charraben, la entós moza Delfina punxo la oreya. “Ye probable que Delfina escuchara dalguna chancia que se gastaron ente ellos los dos escaladores, pero la rapaza de xuru nun foi quien a captar el tonu graciosu qu'emplegaríen, lo que llevo a que, munchos años depués, ella repitiera a otros lo que sintiera como si fuera cierto”, resume Elisa Villa. “Nes perdifíciles circunstancies de la esguilada de Pidal y Gregorio, la hestoria de les botelles, más qu'ablucante, ye malo de creer. Y les duldes aumenten cuando ún llee los relatos que fixeron los protagonistes de la primer ascensión”.

Gregorio Pérez cunta que, al llegar enriba, tomaron “unos carambelos pola muncha sede” que teníen. Nun se menta bébora dalguna. Pero ye Pedro Pidal quien da'l datu más significativu cuando esplica que, nel ascensu, al llegar a ciertu puntu, tuvieron que dexar tou, sacante la cuerda, pa poder desendolcase con más comodidá (y más seguridá) naquelles parés

Sicasí, a pesar d'estos nicios, la hestoria de les botelles perduró décades. ¿Cómo foi posible? Hai que cuntar con otros dos "actores” más nesta lleenda del Urriellu: el francés Aymar d’Arlot, conde de Saint-Saud, y l'inxenieru d'orixe llebaniegu José Antonio Odriozola Calvo. El primeru esploró intensamente los Picos d'Europa ente 1891 y 1908, “nunos viaxes que daríen como resultáu la primer cartografía relativamente detallada d'estos montes”, apunta Villa. Estos estudios, resúmense nuna obra publicada en 1922 (“Monographie deas Picos d'Europa. Pyrénées Cantabriques et Asturiennes”) qu'alpenes se conoció n'España hasta qu'apaeció per primer vegada n'español. Esto asocedió en 1985 gracies a la traducción d'Odriozola, quien, amás de gran montañeru y gran estudiosu de los Picos, foi'l impulsor del teleféricu de Fuente Dé y Presidente de la Federación Española de Montaña.

Venti años enantes d'esa traducción, en 1965, Odriozola visitara la Fonda Velarde pa interesase por Schulze y les sos estancies na mesma mientres esplotaba los Picos. Él conocía la presencia ellí del alemán pol llibru de Saint-Saud, nel que'l conde remembraba con señardá los bonos tiempos que pasara en compañía de Schulze, cuando en 1907 dambos coincidieron en Bustio en plenes fiestes locales.

Odriozola entrevistó a Delfina, qu'en 1965 tenía 80 años. Foi entós cuando ella-y cuntó que, siendo bien moza, presenció una cena entre Schulze y Pidal, na que, se conoz, tamién taba presente'l conde de Saint-Saud, y oyó al primeru rellatar cómo xubiera al Urriellu, y que na cima “atopó dos botellinos, ún con una tarxeta del marqués y otru con vino”. Delfina rellató que Schulze dio-y les gracies al Marqués pol vinu y devolvió-y la tarxeta, y qu'esti “emocionóse enforma al recibila. Yo enteréme de too porque taba ellí pa sirvir la mesa”, añedió.

Un relatu que José Antonio Odriozola dio por válidu y publicó esi mesmu añu, 1965, nun artículu na revista “Peñalara”. Nél esclariaba que yera Delfina quien-y lo contara. Venti años más tarde, al traducir la obra de Saint-Saud de 1922 incluyólo y atribuyolo inclusive al Conde. “Nel artículu de 1965 Odriozola presenta la hestoria de les botelles como parte de los datos sobre Schulze qu'él mesmu recoyera en Bustio. Pero, 20 años depués, al dirixir la nueva edición del llibru de Saint-Saud, que seique tendríamos de denominar ‘versión de Saint-Saud/Odriozola’, decide ensertar nella tan interesante anécdota poniéndola en llabios del conde”, alvierte Villa.

La traducción de Odriozola conociéronla los montañeros y escritores interesaos na esploración de los Picos d'Europa y, a partir de 1985, la hestoria de les botelles –que abultaba ser d'una una fonte fiable, un contemporaneu de Pidal y Schulze como yera'l conde de Saint-Saud– asitió nel imaxinariu popular.

Cuando la xeóloga se punxo a investigar sobre Schulze (“resultábame una figura bien curiosa, pos, como yo mesma, foi al tiempu xeólogu y amante apasionáu de los montes, y asina empezó'l mio interés por él”), n'aportando a los sos cuadernos de campu, atopó que nesos diarios el xeólogu rexistraba munchos detalles de la so esguilada al Urriellu, pero nun mentaba nada del vino. Revisó la obra orixinal en francés de Saint-Saud, buscó nes sos páxines el relatu de la cena na Fonda Velarde y nun atopó nada. Esa hestoria enxamás la cuntara'l conde. Los verdaderos oríxenes de la mesma alcuéntrense finalmente nel artículu d'Odriozola de 1965.

Villa investigó a modo la vida y obra de Gustavo Schulze, del que mientres casi un sieglu súpose bien poco, y llogró dar colos sos descendientes en México, onde'l xeólogu pasó casi tola so vida y onde morrió en 1965. Un nietu del mesmu, Peter, collaboró na obrar sobre'l so güelu y llegó a visitar Asturies en trés ocasiones. Al traviés d'él, Villa aportó a una inesperada “ayalga” fotográfica que la familia guardaba y que-y enseñaron pa ver si los podíen a ayudar a identificar, por que nun sabíen si les semeyes yeren d'España o de los Alpes: “Cuando les recibí, quedé impresionada: yeren más de 200 imaxes antigües, inédites, de los Picos d'Europa, de los sos pueblos, de les sos xentes. Una xoya”. Cuando en 2006 se celebraron n'Uviéu dellos actos recordando a Gustavo Schulze, dende México y Alemania vinieron a Asturies la so fía, qu'entós entá vivía y tenía 93 años, y trés de los nietos del xeólogu.

Ensin botelles de vino pel mediu, la hestoria de los esploradores pioneros de los Picos d'Europa nun pierde un rispiu d'interés y fascinación. Al contrario. L'espíritu d'aquellos valientes sigue, en parte, vixente, cree la xeóloga, que se felicita por una afición al montañismu creciente anguaño: “Hai munches formes d'enfrentase al monte y d'esfrutar d'el, y toes valen. Y hai montañeros que lo faen col mesmu enfotu que los primeros esploradores: l'enfotu d'afayar rincones ocultos, d'atopar pasos antiguos, güei escaecíos. Son minoría, pero l'espíritu de los pioneros sigue presente n'ellos”.

Los personaxes

Pedro, Pidal, Marqués de Villaviciosa (1869-1945), foi un políticu y xurista xixonés, gran apasionáu del monte. El 5 d'agostu de 1904 foi'l primeru en triar la cima del Picu Urriellu al par de Gregorio Pérez, una proeza pa la dómina afalada y financiada por él.

Gregorio Pérez, llamáu “El Cainejo” (1853-1913), foi pastor, guarda y guía. D'orixe humilde, pasó a la hestoria por acompañar y axudar a Pedro Pidal na ascensión al Urriellu en 1904 pela so cara norte. Yera un peracabáu escalador y gran conocedor de los Picos.

Gustavo Schulze, xeólogu y alpinista d'orixe alemán (1881-1965). Foi'l terceru n'algamar el cume del Urriellu en 1906. Abrió una nueva vía, que na so metá cimera coincide cola de Pidal y Gregorio. A él correspuende'l primer estudiu xeolóxicu de los Picos d'Europa.

Aymar d´Arlot, Conde de Saint-Saud (1853-1951), foi un aristócrata francés, qu'ente 1891 y 1908 fixo munchos viaxes d'esploración pelos Picos y realizó la primer cartografía del cordal. El so trabayu atrópase na “Monographie” de 1922.

Delfina Velarde. Foi la fía menor de Fidel, el dueñu de la Fonda Velarde na que paraben pernomaos personaxes de la dómina en Bustio (Ribedeva). Ella conoció al Marqués, a Saint-Saud y a Schulze, y ella cuntó la hestoria de les botelles de vino na cima del Urriellu.

José Antonio Odriozola (1927-1987). Foi un inxenieru, montañeru y estudiosu cántabru de los Picos d'Europa. Impulsó'l teleféricu de Fonte Dé. La semeya ye de la portada de la obra “Liébana: 50 años del Teleférico de Fonte Dé”, de José Ramón Sáiz.