Queipo irá a la cita con Barbón, pero critica “los bandazos del PSOE” sobre el asturiano

Álvaro Queipo irá el 23 de este mes a la convocatoria de Adrián Barbón sobre la oficialidad del asturiano “porque es mi obligación”, pero el presidente de los populares asturianos ya advierte que su partido “no caerá en los bandazos del PSOE”. Queipo mantuvo que la posición del PP es inalterable porque no va a faltar a su compromiso “con los 175.000 asturianos que nos votaron: “No podemos ser más claros: Asturiano sí, pero en libertad”. O lo que también repitió varias veces a lo largo de su intervención: voluntariedad en el uso y en el aprendizaje, sin obligaciones ni imposiciones”.

El dirigente popular acusó al presidente Barbón de “usar y utilizar el asturiano y el eo naviego con fines personales y partidistas”, al tiempo que aprovechó para “pedir disculpas, en nombre de la política asturiana, por el espectáculo que se está intentando montar en torno a nuestras lenguas”. Para Queipo “está claro que Barbón vuelve a sobreactuar con la oficialidad del asturiano antes de volver a guardarla en un cajón a la espera de volver a usarlas cuando más le interese desviar la atención, para dividir o hacer olvidar los problemas derivados de su gestión”.

El presidente y portavoz de los populares reprochó al presidente del Principado que su primera llamada haya sido para abordar la cuestión de la cooficialidad. “Es la primera vez que recibo una llamada formal de Barbón y no será porque no ha habido cuestiones importantes”, subrayó Queipo, quien sostuvo que el presidente del Principado “no tiene ningún interés en lograr consensos en Asturias ni en contar el principal partido de la oposición”.

Queipo recordó que “Barbón ya se pasó la anterior legislatura enredando con el asturiano y para nada” y se preguntó por qué propone la cooficialidad ahora, “cuando sabe que no puede, porque la posición del PP no puede ser más clara. No nos hemos movido un ápice de la misma” que no es otra, que “el compromiso con las lenguas asturianas dentro de la voluntariedad, dentro lo que dice el estatuto de autonomía: promover el asturiano desde la libertad y sin imposiciones, respetando la voluntariedad en su uso y el aprendizaje; por ello decimos claramente no a la obligatoriedad”.