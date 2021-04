Un bon día Rafael González, empresariu asturianu del sector de les imprentes, llantóse na oficina d'un bancu del centru d'Uviéu con un papel que-y redactara'l so abogáu, Jorge Álvarez de Linera. “Entré y pregunté pol director y avisé de qu'hasta que nun m'atendiera nun marchaba”, recuerda. Llogrólo. Nel escritu figuraba'l so númberu de teléfonu y la dirección de la so casa. “Díxi-y que dexaren de llamar a los mios padres, facíenlo hasta les fines de selmana, los sábados y los domingos pela tarde, pidí-yos que me llamaren a mi puramente”, esplica. La crisis económica lleváralu a amontonar munches deldes y los sos acreedores buscaben cada vez más falcatrúes pa intentar presionalu pa pagar. Aquello funcionó. Les llamaes a los sos padres, que, esclaria, “nunca respondieren por nada de la empresa”, cesaron. Como tamién acabaron unos meses depués les deldes. La suya, como'l restu d'hestories que se rellaten nes siguientes llínees, tuvo un final feliz. La crisis –como la qu'agora arrecia– afogólu ente recibos y pagarés, pero acabó por desquitase. Por tener una nueva oportunidá. De les quiebres salse.

El casu ye que Rafael González foi ún de los primeros asturianos que s'acoyeron a lo que se conoz como “llei de segunda oportunidá”. Un mecanismu xurídicu pol qu'una persona puede llibrase de les sos deldes siempre que demuestre qu'actuó de bona fe, qu'incurrió nesos númberos coloraos poles circunstancies y que fixera tolo posible por pagar a los sos acreedores. Yera l'añu 2016 y del casu de González nun quería facese cargu nengún alministrador concursal. “El problema yera que víen que nun había aú tascar, que nun diben cobrar”, esclaria. Pero una vegada superáu esi mal entamu “foi too bien rápido”. En cuestión de meses llibró de les deldes. “Solo'l fechu de tener un papel nel que te digan que tas llimpiu de les deldes... eso ye perfuerte. Ye un momentu que nun voi escaecer na vida”, diz. Anque'l so abogáu, Álvarez de Linera, esclaria que con esi papel nun suel acabar el sufrimientu. “Hasta que nun te saquen de los archivos de morosos, nada”, amiesta.

Anque hai vegaes que sigue habiendo problemes. Ángel González, hermanu de Rafael González, ye'l presidente de l'Asociación Nacional d'Avalistes y Concursaos (ANAC) –que tien la so see n'Uviéu– ya intentó al poco de qu'el so concursu d'acreedores acabara d'abrir una cuenta nun bancu. Nun pudo. Tampoco-y dieron más esplicaciones. “Depués enteréme de qu'entá figuro nos rexistros internos de la entidá, onde se diz qu'en tal añu dexé un dineru a deber de resultes de la quiebra d'una empresa”, esclaria, “y eso ye pa siempre, nun prescribe”.

Mónica Amago, empresaria del sector de la construcción, nun llibró d'eses llamaes reclamándo-y deldes. “Inda les sigo recibiendo, dacuando a altes hores de la nueche. Inclusive alcuentren teléfonos de los mios fíos, que nun tengo nin idea de cómo lo faen. Reclamando pagos, por casu, d'un vehículu del que quedaben 9.000 euros por abonar y que yá lu llevaron y yá lu vendieron”, asegura. Los sos padres fundaron va cincuenta años n'Avilés la empresa Pozo Amago, dedicada a la vienta d'andamios y maquinaria, pero la crisis de la construcción fixo que'l negociu esfarraplara. “Ye daqué que te marca pa tola vida. Perdimos contratos y metiéronnos munchos pufos, asina qu'en 2012 vímonos empobinaos al zarru y presentamos un concursu d'acreedores empresarial y otru familiar”, esplica. “Agora na asociación, n'ANAC, tenemos un llugar onde podemos sentinos atotaos. Onde dexes de sentite como un lladrón y como la persona más mala del mundu y das cuenta de que nun fixisti nada malo”, añede. Agora ta reconstruyendo l'antiguu negociu familiar. “Monté col mio hermanu una empresa de montaxe d'andamios, que ye lo que sabemos facer”, apunta, “empecemos dende menos cero”. Fízolo ensin poder optar a financiamientu dalgunu. Ángel González amiesta que “tolos que tamos equí cayimos y volvimos a llevantar”. Él mesmu lo fizo xunto al so hermanu, montando otra imprenta. De menor tamañu.

“La nuesa cayida foi bien rápida. Ente 2008 y 2010 invertimos dos millones n'ameyorar la empresa, y en 2012 dimos los nuesos mayores beneficios, pero un añu depués tábemos KO”, recuerda. ¿Cómo pudo ser? La gran recesión de 2008 llegó tarde a la rexón, pero los sos efectos fueron espantibles. “Enantes del concursu yera raru'l día que nun tenía dalgún corréu electrónicu de dalgún veceru diciéndome que-y venía mal paganos. Y eso los que t'avisaben. Hubo un gran grupu d'Asturies que m'encargó unos catálogos y yá nun abonaron nin el primer pagu”, señala. Y asina la bola foi creciendo y creciendo. “Nós nun pudimos salvanos porque un bancu nun quixo roblar el conveniu col restu”, recuerda.

José María García Iglesias tamién fae rescamplar el valor d'ANAC, casi como terapia de grupu. “Cualquier rapaz qu'entame nun negociu tendría de tenenos como referencia”, apunta. García fundó la so empresa de suministros industriales en 1998, en Siero, y en xunu de 2006 llegó a roblar 72 nómines, a atender a más de 8.000 veceros y a facturar seis millones. Y quería siguir creciendo. “Vime engañáu pol bancu, quería crecer y metíme nuna nave de 1,2 millones p'ampliar el negociu”, esplica. En 2013, cuando la crisis arreciaba, cerró. Un 4 d'abril. “Más que bon empresariu yo considerábame bona persona”, apunta, “metí la pata, pero ensin mala intención”. Tuvo tamién una mala esperiencia col so alministrador concursal. “Teníamos estanteríes industriales que valíen 1.800 euros y vendióles por 85. Y enriba tuvo a trés trabayadores mientres el concursu emplegaos y nun-yos pagó la Seguridá Social y agora reclámenme la delda a mi”, apunta. Colos bancos nun-y foi meyor. “Tengo una hipoteca de 175.000 euros pa pagar un ‘swap’ (un seguru)”, aprofia. Tampoco tiró la toalla. Volvió entamar con otra empresa de suministros industriales, pero con otru nome. Agora, los sos fíos tomaron el testigu.