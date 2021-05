Isabel Rubio García-Braga ye una entamadora rural que tresmite, dende'l primer momentu, lo prestoso del so trabayu. Con doble llicenciatura n'Alministración y Dirección d'Empreses y Económiques y con un Master en Hospitality Management, depués de tar trabayando 13 años nel estranxeru va tiempu yá que s'incorporó en San Cosme (Samartín de Lluiña) a trabayar nuna finca onde los sos padres llantaren arándanos y fabes, una actividá que, amás de convertise col tiempu nel so trabayu ye, al empar, tamién la so pasión.

Relacionadas La luz del campo como inspiración

“Yo toi encantada de tar equí. Amás, cola tema de la pandemia, a la fin axuntamos equí tola familia. Pela mio parte apocayá merqué una casina en Prámaru y toi a 700 metros de la finca”, señala esta nueva entamadora que, echando la vista tras, sabe que lo collechao nel pasáu sirve pa siguir alantre nel futuru.

“Cuando llegué dediquéme primero a los arándanos, tenemos una hectárea plantada con 2.500 plantes; comercialización, redes sociales, movete pela zona pa ufiertar el productu y tamién na recoyida, y aína incorporéme tamién cola faba asturiana, dientro de la IGP Faba d'Asturies”. Col nome de Finca'l Ribeiro, la producción media envasada como categoría extra ronda los 1.000 quilos añales. “Nos últimos años tuvimos d'aumentar el plantíu con una hectárea colo qu'esperamos producir alredor de los 1.700 a 1.900 quilos de fabes”, esplica.

Ella puntualiza, darréu, que “anguaño tán en procesu de conversión a ecolóxicu tolos plantíos colo que la nuesa primer collecha de faba ecolóxica va ser pa 2023. El nuesu proyectu foi siempre tener una finca agroecolóxica, y nello tamos, trabayando nello con muncha ilusión y con munches ganes”.

Esta entamadora rural recuerda que, anque la pandemia afectó fuertemente a la hostelería, nel so casu esi efectu nun foi acusáu. “Siempre vendimos enforma a tiendes y supermercaos onde la xente merca la nuesa faba”. Y como'l campu pide evolución y ella ye muyer viviega y en constante evolución y aprendizaxe, tamién tien entamáu un plantíu de pumares de mesa.

“Llantamos unos 300 mazanales, pero perdimos munchos colos xabalinos, que volvimos a replantar. Vas a los supermercaos y nun atopes mazana asturiana de mesa, toes son de fora. Nós queremos sacar una mazana bona, d'alta calidá, anque sía poca producción, pero intentar recuperar la nuesa. Llantamos diez variedaes: mingan, prima, priscilla, dayton, liberty, williams pride, florina, reineta encarnada, reineta colorada y goldrush. El problema que tien la nuesa mazana ye la so introducción nel mercáu a un preciu competitivu”.

Nun queda ehí la cosa. N'adquiriendo nueves finques apocayá empecipia tamién el plantíu d'aguacates, llantando un total de 900 árboles de les variedaes hass y bacon. “A ver cómo se nos da, yo espero que bien, esta vega ye bien granible. Venimos controlando los dos últimos años la temperatura y el mugor y tamos convencíos de poder sacar alantre esti nuevu plantíu”, afirma.

Te puede interesar: Asturias rural La artesanía como forma de vida

Isabel Rubio, que ta en contactu con otros entamadores rurales, cree que “anguaño nel campu hai xente bien cualificada trabayando colos sos proyectos na zona rural. Cada vez son más los que lleguen buscando vivir con más tranquilidá y teniendo la so propia empresa. Yo creo que l'agricultura tien futuru n'Asturies. Yo toi equí, dedicada a ella, y nun cuento marchar”.