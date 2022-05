El que lleve más d'un llustru ensin dir a la estación de Valgrande-Payares y s'avere la próxima temporada al complexu va llevar una sorpresa prestosa. Esa persona recordaría Payares con dos remontes que xuníen la base de la estación cola parte más alta. Ún d'ellos, el Cuitu Negru, de dos places y que tardaba casi 20 minutos en llegar a enriba. L'otru, el telesilla del Brañil.lín, de cuatro places, daqué menos vetustu y que salía unos metros más embaxo. Anque yera un daqué más rápidu, el trayectu p'aportar a lo más alto de la estación l.leniza yera de más d'un cuartu d'hora. Sicasí, el nuevu visitante yá nun va ver nada d'eso. Pela contra, va atopar, si les coses anden como s'espera, un telecabina que lu va llevar n'apenes cinco minutos a la cima pa poder disfrutar del esquí. Llega a Payares, el remonte “exprés”.

El complexu ivernizu de Valgrande-Payares cumplió'l pasáu xineru 68 años de vida. Un períodu tres el que, cualquier instalación, por moderna que fuera nel so día, rique d'una fonda tresformación p'atender les demandes de los esquiadores, mesmo de los abonaos a la estación, que de los visitantes que lleguen dende otros puntos del país. Y que pretenden captase pa futures visites ivernices, una y bones el turísticu ye ún de los principales valores d'una estación.

El tresformamientu del complexu ivernizu l.lenizu empezó nel añu 2016, col zarru y posterior desmontaxe del telesilla del Cuitu Negru. El remonte instalóse en 1969, y tres casi 50 años de serviciu, escoyóse'l so esmantelamientu, al tener un costu de caltenimientu descomanáu pal serviciu qu'ufiertaba. Esta decisión xeneró malestar y munches dudes ente los usuarios, que tarrecíen llargues coles d'espera al perder ún de los dos tresportes principales de la zona alta a la cima del complexu. La salida d'esta siella allugaba al pie de la cafetería de la cota inferior y tenía la llegada prácticamente al llau de la cafetería de la parte de riba del complexu. Sicasí, el desmontaxe del Cuitu Negru apenes tuvo impactu finalmente.

Agora, cola llegada del nuevu telecabina, l'otru remonte principal de Valgrande-Payares tamién va quedar fuera de serviciu, siquier, nel trayectu que tenía hasta agora. El Brañil.lín, un telesilla de cuatro places que s'instaló en 1991, foi nestos últimos años l'únicu remonte capaz de xunir de forma directa la parte baxa de la estación cola cima. La salida taba asitiada, –entá lo ta–, xunto al parking principal del complexu. Pero eso va camudar pa la próxima temporada.

Esti remonte nun va correr la mesma suerte qu'el del Cuitu Negru y, anque de forma distinta, inda va dar serviciu. El proyectu de remodelación del complexu l.lenizu contempla que la estación de salida del Brañil.lín pase a allugase na zona media, encurtiando en más de la metá'l percorríu del remonte, que va quedar como una siella “auxiliar”, que va tresportar a usuarios dende la zona entemedia del complexu hasta enriba.

La nueva columna vertebral del complexu va ser un modernu telecabina. Una apuesta que non solo ta enfocada al turismu ivernizu. Tamién pel branu va ser el mediu de tresporte que va permitir a los turistes y usuarios llevar equipamientu hasta la zona alta pa realizar actividaes de montaña, como'l descensu en bicicleta, por casu.

El telecabina, que se va empezar a montar nes próximes selmanes por que tea rematáu pa la próxima temporada, va amenorgar nun 75% el tiempu de viaxe ente la base y la cima de Payares. Va tener un llargor daqué superior a los 1.450 metros y el tiempu que va emplegar nel trayectu va ser d'unos 4 minutos, esto ye, una cuarta parte de lo qu'agora se tardaba. En concretu, el nuevu remonte va contar con 44 cabines con espaciu pa 10 usuarios, y tien una capacidá de tresporte de 1.800 persones a la hora, unos 300 usuarios más cada 60 minutos de los que tresportaba agora'l telesilla del Brañil.lín, que podía llegar a un máximu de 1.500 esquiadores per hora.

Con esti proyectu, que'l so costu supera los ocho millones d'euros, dase'l pistoletazu de salida a la gran remodelación de Valgrande-Payares, que se va financiar con cargu a los fondos mineros. Trátase d'una inversión total de 10 millones d'euros pal llamáu proyectu de reconstrucción de la Estación Iverniza y de Montaña Valgrande-Payares como motor económicu del valle de L.lena, que non solo inclúi esti remonte, la principal obra, sinón otru tipu de trabayos y recursos d'ociu –como una pequeña montaña rusa o una pista de tubbing– que tendrán de dir llegando pa facer del complexu l.lenizu una referencia nel so campu nel norte d'España.