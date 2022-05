Los tiempos camuden y los museos con ellos. Cada vez más dinámicos, más abiertos a la sociedá y más comprometíos cola so redolada. El Muséu de Belles Artes d'Asturies ye un bon exemplu. Nel Día Internacional de los Museos (celebráu'l pasáu 18 de mayu), que nesta edición faise sol lema “El poder de los museos”, el director de la gran pinacoteca rexonal, Alfonso Palacio, reafítase nel so convencimientu de qu'un muséu ye más qu'un gran espositor, más inclusive qu'un llugar d'investigación y muncho más, poques gracies, qu'un focu d'atracción turística. “Yo creo nun Muséu eminentemente social, empobináu a un fin cimeru, nuna institución al serviciu de la comunidá y la ciudadanía”, declara. Con esi ideariu siempre en maxín punxo les sos mires y la so enerxía na culminación de les obres d'ampliación del Muséu, que nun tendríen de tardar munchos meses n'empezar y escueye pa falar d'ello l'azotea del edificiu de servicios, que s'asoma a la cai Santa Ana y al cascu antiguu d'Uviéu y que ye “l'espaciu que meyor fala del futuru de la institución, preñáu del futuru sobre'l que tamos proxectando”.

Alfonso Palacio concibe'l Muséu de Belles Artes como un organismu vivu. “Los requexos significativos d'un muséu van camudando col tiempu pal so director”, reconoz. Puestos a escoyer, piensa primero nel xardín, acondicionáu y abiertu fai un par d'años a los ciudadanos. “Ye un llugar de silenciu y tranquilidá, de descansu y contactu cola naturaleza, y tamos intentando facer d'él un llugar de construcción de ciudá: cada vez más vecinos vienen a lleer, a charrar colos amigos”, cuenta. Depués rectifica y escueye l'azotea del Muséu como l'espaciu que meyor proxecta lo que la institución camentó llegar a ser. “En dos años, el Muséu de Belles Artes va ser ún de los grandes museos nacionales, non solo pola colección, que tamién, sinón tamién por instalaciones”, afirma. Esos dos años son los que tendría de tardar en tramitase y executase la segunda fase del proyectu d'ampliación del arquiteutu Patxi Mangado, que va facer la vida más fácil a la plantiya del Muséu, ameyorando los espacios de trabayu, y va facelu más permeable a la ciudadanía, con un salón d'actos en condiciones y, na azotea, una zona de restauración y una tienda pa los visitantes. “Ye una oportunidá pa la ciudá que nun podemos dexar pasar, una oportunidá pa Uviéu y pal so cascu históricu, pa saniar y enguapecer el barriu”, sostien Alfonso Palacio.

Pa Juaco López, una de les partes más importantes de la institución que dirixe, el Muséu del Pueblu d’Asturies, ye l'almacén onde se caltienen les sos colecciones: “A la fin ye la razón de ser, el nuesu corazón”. Ello ye que'l muséu xixones –testigu de la evolución de la sociedá asturiana dende fai más de dos sieglos– celebró la efeméride con visites guiaes a los almacenes. “Queremos enseñar el nuesu poder”, bromia'l director.

Pa Juaco López, el poder del muséu ta nes colecciones y na responsabilidá de caltener el patrimoniu que rexenten. En datos, el Muséu del Pueblu d'Asturies cuenta anguaño con más de dos millones de fotografíes, un millón d'archivos a nivel de documentación y cerca de 20.000 oxetos de diversa triba. “Hai pieces mesmo industriales qu'rbanes y rurales qu'amuesen la diversidá y el cambéu de los postreros 200 años”, esplica López, quien amás incide na importancia de caltener debidamente la memoria colectiva de la rexón: “Ensin ella nun seríemos naide”.

Fundáu en 1968, el Muséu del Pueblu d'Asturies dedicó una primer etapa al folclore, l'artesanía y el mundu rural. Amás de la so masiva colección, el recintu –de más de 35.000 metros cuadraos– tamién s'albidra como ún de los grandes reclamos de la galería, asegura'l director. “Ye imposible entender una Asturies na que lo rural nun beba de lo urbano y viceversa. Y tou ello ta espeyao equí”, remata Juaco López.

“Esti Muséu ye la puerta d'entrada al muséu real que ye'l cascu históricu d'Avilés”. Asina define Manuel Ángel Hidalgo la intensa relación qu'esiste ente'l Muséu d'Historia d'Avilés que dirixe y la mesma Villa del Adelantáu. El so espaciu preferíu ye una ventana con vistes a la ilesia de San Antonio, la primera, la más antigua de la ciudá.

El Muséu de la Historia d'Avilés tien dos misiones, esplica'l so director. Per un llau, la de dar a conocer a los mesmos avilesinos la historia de la so ciudá y que puedan conseñar que conviven con una redolada medieval. Ello ye qu'Avilés conózsela como la “ciudá medieval d'Asturies”. L'otru oxetivu ye cunta-yos a los turistes el patrimoniu qu'atesora la ciudá y pol que pueden pasiar. “Ye una gran y prestosa sorpresa pa toos”, asegura Hidalgo.

Y ye que los restauraos edificios antiguos y el cascu históricu avilesín nel so conxuntu forma parte dafechu de la vida de la ciudá. D'ehí que “el muséu ye la puerta d'entrada al muséu vivu que ye Avilés”, asegura'l director del centru.

José Ramón García lleva trés décades como director del Muséu Marítimu d'Asturies con sede en Lluanco. Conoz de pe a pa caúna de les pìezas qu'alluga esti centru pero si hai una que-y apasiona ye una embarcación, la motora “Bañuguera”, datada en 1927. “Ye una pieza que representa al Muséu Marítimu pola so antigüedá y pol so estáu de caltenimientu”, señala García, que describe qu'esa embarcación con un motor de 3 caballos de potencia tien siete metros d'eslora y capacidá pa cinco o seis persones, “esto ye, pa garantizar el sustentu d'otres tantes families nuna etapa bien dura pa los pescadores”. La barca foi donada por Julián García Fresno va más d'una década. Les embarcaciones asemeyaes de l'actualidá cuenten con motores de 50 o 100 caballos. Los pescadores que navegaron na pieza preferida por García movíense ayudaos por una vela y tamién con remos. “Ye una embarcación llixera porque en Bañugues teníen que sacales a tierra n'acabando' la xera”, apuntó.

La bañuguera ta asitiada na planta baxa del Muséu Marítimu, que ye “un centru que representa dignamente la tradición pesquera y de navegación asturiana, tamién la etnografía de la pesca y la carpintería de ribera”.

José Ramón García defende que l'edificiu asitiáu na lluanquina cai Xixón ye “oxetivamente ún de los meyores museos marítimos polos sos fondos, que son mui completos”. “Repasamos la hestoria de la navegación, dende los barcos de l'antigüedá, la vela, el vapor y hasta l'actualidá, tenemos un apartáu de Bioloxía marina, que ye un complementu pa conocer la mar y la so redolada”, conclúi'l director del Muséu Marítimu, que prepara yá los actos del 75º aniversariu del centru museísticu rexonal, que se van cumplir el próximu añu.

La sala que “alluga la pimpana maquinaria d'estracción” del pozu San Luis de La Nueva ye'l llugar preferíu del Ecomuséu Mineru “Valle de Samuño” pa Jorge Vallina, responsable de Promoción y Comunicación del equipamientu turísticu llangreanu. “Ye un espaciu mui simbólicu, por bien de razones, ente elles porque consideramos que ye una de les pieces museográfiques industriales más relevantes de los museos mineros d'Asturies”, remarcó.

Los turistes, señala Vallina, “nun se cansen de fotografiar la sala, dende la que se percibe la figura del castillete”. L'edificiu nel que s'alcuentra, la Casa de Máquines del pozu San Luis tien “una arquitectura verdaderamente ablucante”, añede. Ye lo primero no que reparen los visitantes en saliendo del ascensor que comunica cola galería minera que percuerren a bordu del tren mineru dende la estación d'El Cadavíu. Y cuando lo faen, comenta, “plasmen y piensen que ye un decoráu de cine”.

La Casa de Máquines construyola en 1930 la Real Compañía Asturiana de Mines, la propietaria de Carbones de La Nueva. “La so arquitectura ye de calter modernista, centroeuropéu, y vista dende cualquier ángulu, non solo dende la plaza del pozu del Ecomuséu, tamién dende cualquier puntu del valle, ye verdaderamente espectacular y ruempe radicalmente cola arquitectura obrero y agrario que tamién chisca esti valle”, asegura Vallina. L'Ecomuséu impulsáu pol Conceyu de Llangréu ta siendo xestionáu pola unión temporal d'empreses (UTE) formada por Sadim y Global.

La visita al equipamientu dexa, esplica Jorge Vallina, “combinar la conocencia de la historia, de la memoria colectiva asturiana, saber cómo fueron los tiempos del carbón y tamién poder disfrutar d'un valle que lo tien too, que ye un verdaderu xardín pal esparcimientu o'l deporte na naturaleza y dientro del paisaxe protexíu de les cuenques mineres”.