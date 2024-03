Les gaites de Corvera faen patria en Miami

La Banda de Gaites de Corvera trunfa allá per onde anda. Dempués de más de media docena d'actuaciones nos desfiles de San Patriciu de Nueva York y Boston, l'agrupación musical tomó camín otra vegada pa 'Estaos Xuníos va unos díes pa participar nel eventu de San Agustín de la Florida, ciudá fundada por Pedro Menéndez –la más antigua del país– y qu'esti añu va celebrar el 100.u aniversariu de les sos relaciones con Avilés. Precisamente, por cuenta d'esta efeméride, los gaiteros viaxaron a la localidá, que'l so desfile de San Patriciu ye'l más llonxevu del país. Esti día, na so primer intervención, llevaron el Primer Premiu.

LA NUEVA ESPAÑA contactó col director de la Banda de Gaites, Bras Rodrigo. Magar la diferencia horaria, qu'asitia a San Agustín cinco hores por detrás d'España, el voceru de la entidá comentó que s'afayaben "en plenu camín hacia la parroquia del Corpus Christi", en Miami, onde van poner la música a una misa oficiada pol sacerdote d'orixe asturianu José Luis Menéndez. Darréu, fixeron actu de presencia nel Centru Asturianu de la ciudá por cuenta del so 51.u aniversariu, onde ufiertaron un conciertu a los sos integrantes. Amás, tamién tuvieron ocasión d'actuar na ermita de la Caridá del Cobre. Y ye que la banda corverana, a lo llargo del so viaxe, apenes tuvo tiempu d'aparar un segundu.

El so gran ésitu nel percorríu per tierres americanes producióse la xornada del sábadu. Los corveranos llevaron el Primer Premiu Absolutu depués del so pasu pel desfile de San Patriciu en San Agustín de la Florida. L'agrupación empobinada por Bras Rodrigo convirtióse asina na primer europea en desfilar por cuenta d'esta efeméride peles cais de la ciudá floridiana. Primero participaren en siete ocasiones nel desfile de San Patriciu de Nueva York –2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2015– y en Boston –2019–. Amás del ésitu del sábadu, ufiertaron dos conciertos na ciudá fundada por Pedro Menéndez. Na plaza de la Constitución, los gaiteros fixenon disfrutar cola so música al públicu asistente, ente'l que s'alcontraba l'alcaldesa, Nancy Sikes-Kline.

Tres esti viaxe, la Banda de Gaites de Corvera va tornar a casa col so particular "trébole" que sigue engrandando'l so historial y convirtiéndose nuna de les agrupaciones musicales asturianes más relevantes a escala internacional.