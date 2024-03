L'Antiguu Institutu de Xixón afaya al traviés de 300 fotografíes la obra de Paolo Gasparini

Somorguiase na fotografía de Paolo Gasparini dexa, al traviés d'una incursión rápida de más de 300 fotografíes estremaes en 17 secciones, viaxar per seis décades y visitar países como Cuba, Venezuela, México, Brasil, Reinu Uníu o Estaos Xuníos. Al traviés del so oxetivu enséñase nel Antiguu Institutu una esposición, titulada “Paolo Gasparini. Fundación Mapfre”, que puede visitase hasta'l 9 de xunu, na que l'autor permite entender non solo les diferencies ente Europa y Llatinoamerica, sinón que col so llinguaxe visual propiu manifiesta una crítica a la sociedá de consumu.

“Agradezo que s'axunte y enseñe gran parte del mio trabayu. Esto ye como la mio fortaleza pa poder siguir entamando esposiciones a partir del mio achivu”, indicó Gasparini na presentación de l'amuesa nel Antiguu Institutu. “Estes fotografíes son una forma pa intentar entender esti mundu tan complexu y tan inxustu que tamos viviendo”, recalcó.

Tanto Montserrat López, concejala de Cultura de Xixón; como Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura de Xixón, rescamplaron “la escepcional capacidá de Gasparini pa tresmitir al traviés de les sos imaxes tensiones y contradicciones del continente americanu, foi'l que meyor lo fexo”. Una idea que tamién compartió Carlos Gallonet, conservador xefe de fotografía de la Fundación Mapfre.

Presentación de la esposición de Paolo Gasparini nel Antiguu Institutu. / Juan Plaza

La retrospectiva empieza con un apartáu d'imaxes de cuando Gasparini marchara con 20 años dende Italia pa Venezuela. Ehí mui cerca asítia ún de los puntos fuertes de la obra, con “Pa vete meyor, América Llatina”, onde apaez una de les sos semeyes más icóniques, con un home delantre d'una valla publicitaria d'una máquina fotográfica Kodak, na que se ven les manes d'una muyer que mira'l paisaxe urbano que tien delantre d'él.

Na esposición tamién s'afita muncho'l papel de los sos fotollibros, que l'artista reconoz como un mediu d'espresión equiparable n'importancia a les sos fotografíes. "La fotografía única pierde fuerza y llinda la so capacidá espresiva", rescampló Gasparini.