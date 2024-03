Les panderetes ilustraes de la porruana Nieves González, artista revelación cola so reinterpretación de la tradición asturiana

La pintora y diseñadora Nieves González Pérez –tamién profesora de Bachilleratu d'Artes en Siero– tien encargos hasta 2025. Convirtióse nuna de les artistes revelación d'Asturies gracies a los sos logotipos pa grupos musicales, cartelos de fiestes, les camisetes que diseña y, sobremanera, les panderetes ilustraes a mano –rotulaes con dichos, refranes o cantares populares– coles que reinterpreta y moderniza la tradición asturiana.

Esta llanisca de Porrúa de 35 años reconoz que ta plasmada pola demanda que tien la so obra. Lo último: acaba de firmar el cartel de la Folixa na Primavera de Mieres. "Cuando acabé Belles Artes en Madrid espunxi en galeríes d'arte y nunca vendí nada. Intentelo de munches maneres y nun me funcionó enxamás nada. Pero, de sópitu, les panderetes tienen ésitu y foi lo que nunca intenté", apunta con humor.

Nieves González, cola camiseta que diseñó pa Puru Remangu. / Aida Holgado

Entamó too en 2018, xusto cuando empezó a trabayar de profesora. Al tiempu, "cuandu menos me facía falta yá", la so carrera d'ilustradora y diseñadora empezó a despegar. Primero fixo diseños pa la marca de ropa Wanderlove. Depués, una amiga pidió-y que pintára-y una pandereta con dalies, flor característica de la fiesta de Porrúa. Nieves González pintó más panderetes y empezó a perfilar una llinia bien personal, influyida pol llinguaxe gráficu del tatuaxe pero tamién pola pintura medieval. Ye una reinterpretación formal y de conteníos: "Hai munchos elementos de la tradición que pueden treslladara a l'actualidá, o rellacionase con ella, como l'amor, les decepciones, los refranes... Pero la tradición tamién tien una parte desfasada qu'intento modernizar. Ye mui machista, por eso dacuando camudo les lletres o convierto a los personaxes en femeninos", indica.

Una de les panderetes pintaes por Nieves González. / Aida Holgado

En pasando'l confinamientu pola pandemia contactó con ella la marca Puru Remangu –otra referencia na modernización de la identidá asturiana–, pa la que fixo una camiseta. Eso, y la collaboración col grupu "Dixebra" pa ilustrar el so llibru-discu "Ente la niebla", multiplicó la so visibilidá. Depués llegáron-y pidimientos de logotipos de grupos musicales (la mayoría rellacionaos cola escena folk), el cartel de les fiestes de Porrúa y d'otros pueblos llaniscos de la contorna. A partir d'equí, fueron creciendo los encargos. Tou a meyor menos una cosa: Nieves reconoz que nunca se-y dio precisamente bien tocar la pandereta .