Aarón Fernández y Adrián Sierra, dos diseñadores en tierra vaqueira que funden arte, cultura y llingua

Aarón Fernández Iglesias y Adrián Sierra Fernández son dambos del conceyu de Tinéu, y na so capital viven va años depués de residir y trabayar en dellos llugares del Principáu. Amás del amor, axuntolos la so necesidá de volver a los raigaños y l'entamu d'un proyectu común col que yá tán trunfando a poco más d'un añu de salir al mercáu: los sos diseños creativos, singulares y reivindicativos que roblen col nome de La Curuxa Atelier.

"Yo soi profesor d'Inglés de Secundaria y Adrián trabaya nuna fábrica en Salas. Primero de venir trabayar nel Institutu de Tinéu, onde toi xenial, con los rapazos llévome perbién, tamién tuvi en La Puela (Allande) y encantáu, nun centru maraviyosu onde amás facíemos esposiciones tematizaes por llibros. Cada vegada hai más xente mozo qu'aporta al mediu rural con idees perbones p'averar la cultura al pueblu. Y pa nós nun hai meyor sitiu qu'equí, na tierra na que vivimos. Namás esperamos que les propuestes culturales que puedan facese dende La Curuxa sirvan como grana pequeño que finalmente bilte y dea'l so frutu", esplica Aarón Fernández.

Dambos son un tándem perfeutu a la de sacar alantre los sos diseños con eslóganes reivindicativos, orixinales y curiosos. "A mi siempre me gustaron enforma les manualidaes y a Aarón el dibuxu. Lo primero que fiximos fueron unes pulseres pa les fiestes de San Roque en 2022 y gustaron bien dello. Eso animónos a siguir y evolucionar, y anguaño tenemos ilustraciones nueses en totebags (bolsa de tela pa llevar), camisetes, taces, chapes y pulseres, por citar dellos artículos. Ente los que más se vendieron estos meses tán la camiseta col lema "Malos l.lobos te coman" y "Yá nun pido perdón nin permisu", mesmo que la "Mafalda asturiana", recuerda Sierra, que trunfó al tiempu coles sos veles arumoses de soja.

Aarón Fernández siempre-y gustó el dibuxu y ye'l que s'ocupa, en La Curuxa, del apartáu del diseñu, qu'amás ta comprometíu coles causes sociales, cola reivindicación del movimientu LGTBI, de la muyer o de la cultura y la llingua asturiana y, más concretamente, la fala vaqueira como él mesmu esplica. "Yo pienso que tou arte tien una esencia sociopolítica, ye una manera de sopelexar les tos opiniones y comunicar los tos pensamientos al traviés de la to obra. Si llega una persona, y-presta y lo lleva, al tiempu tamién lo comparte colo que xenera una rede de conocimientu. Un exemplu d'ello ye la camiseta de "Malos l.lobos te coman", que se vendió bien dello, escrito como s'escribe y fala na zona. De lo poco que yo conozo d'esta parte del Occidente nun esiste muncha creación onde s'entemeza lo artístico y lo llingüístico y pensé, si nun lo ves, créalo. Y eso ye lo que fixi. Préstanos un montón cuando llega daquién al nuesu puestu y diznos, con sorpresa, qu'eso de "malos l.lobos te coman2 yá lo dicía so güela", esplica con emoción.

Pa dambos la so esperiencia cara al públicu nun pudo ser más gratificante. Mentanto qu'Adrián agradez que'l públicu empondere'l so trabayu y afirma que-y presta asgaya'l tratu cola xente que ye "peratenta y cercana", Aarón axúntase a la so opinión y amiesta: "La esperiencia de vender directamente ye perbona; socialmente ye una esperiencia mui gratificante, sientes como acuruxen les tos idees y eso va muncho más allá del sentíu económicu del proyeutu".

Dambos creen que puede vivise y entamar nel mediu rural y que, ello ye que se vive más sele y más en comunión cola Naturaleza.

Agora bien, maticen que "fai falta más unidá, más collaborar ente toos. La Curuxa ye un proyectu autosostenible, ye un pocu una estensión de la nuesa forma de pensar", faen.

