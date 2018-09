Natalio Grueso seguirá en prisión provisional y sin fianza: "Dio una dirección en la que no vivía desde hace siete años"

Se confirma. Natalio Grueso seguirá interno en el centro penitenciario de Asturias. La Audiencia Provincial ha emitido un auto confirmando que existe riesgo de fuga, máxime tras haber estado en busca y captura por facilitar direcciones de domicilios en los que no estaba, y, por ello, resuelve que debe permanecer en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tal y como reclamaba la Fiscalía.

"El acusado se colocó voluntariamente en una situación que impedía su localización. En dos ocasiones sucesivas, el domicilio facilitado no constituía su residencia habitual", argumentan los magistrados. "En una de las viviendas, el portero comunicó que Grueso no residía en dicha vivienda desde hacía unos siete años", inciden en el auto emitido por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias.

Los jueces no ven relevancia en que finalmente se personara por su propia voluntad ante el tribunal, al no haber facilitado el domicilio para ser localizado por parte de la justicia. "Con tales antecedentes", continúa el auto, "resulta más que probable que se pueda sustraer definitivamente a la acción de la justicia". Ante tal riesgo, toman la medida de la prisión provisional.





"Pude haberme fugado hace muchos años, he demostrado mi buena fe", ha dicho Natalio Grueso, el exdirector del Centro Niemeyer de Avilés, al tribunal que, finalmente, ha decidido que debe permanecer en prisión por riesgo de fuga. "Soy el primer interesado en que el tribunal entre en el asunto y poder defenderme", ha dicho. Pero de poco le ha servido, al preponderar la Audiencia Provincial el hecho de que facilitase a sabiendas direcciones de domicilios donde no residía.

Grueso ha designado esta misma mañana como abogado defensor al letrado madrileño Fernando Burgos Pavón, que fue fiscal de la Audiencia Nacional. Burgos, que ha asumido la defensa en la vista, ha explicado que Grueso no quiso sustraerse a la acción de la justicia, simplemente no sabía que tenía que comunicar sus frecuentes cambios de domicilio. Grueso ha dicho que ha estado en Madrid y ha cambiado "siete u ocho veces de domicilio" porque "vivir en Madrid no es fácil".



El "caso Niemeyer"



A programador cultural le acusan, dentro del "caso Niemeyer", de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, continuado societario e insolvencia punible. La Fiscalía solicita penas de prisión que suman once años y la acusación particular, ejercida por la Fundación Niemeyer, quince años y seis meses; y la acusación popular, Foro de Ciudadanos, solicita trece.

En el "Caso Niemeyer" hay otros cuatro investigados. El exagente de viajes J. M. V. R., la exmujer de Grueso (J. P.), el exsecretario de la Fundación que gestiona el centro, José Luis Rebollo, y el exjefe de producción del centro, Marc Martí. La Fiscalía pide para los cinco acusados penas que suman 25 años de cárcel por presuntos delitos de malversación, estafa y delito societario, bien como autores o como cómplices.