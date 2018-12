Las medidas energéticas para la industria "llegan tarde", afirma la plantilla de Alcoa

Los comités de empresa de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña han acogido con escepticismo el anuncio de que el Gobierno central rebajará el precio de la luz de las fábricas electrointensivas siempre que mantengan su actividad durante tres años. El paquete de medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez fija un plazo de seis meses para definir el denominado Estatuto del Consumidor Electrointensivo, mucho tiempo a ojos de los trabajadores, que piden decisiones de urgencia. "Tenemos muy pocos días para poner a salvo las plantas", explicaron ayer en un acto conjunto celebrado en Vegadeo.

"Para nosotros, ese estatuto llega tarde; no podemos esperar seis meses por una solución. El Gobierno tiene herramientas suficientes para parar lo que está pasando aquí", señaló el presidente del comité de empresa de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho. En términos similares se expresó su homólogo en Asturias, José Manuel Gómez de la Uz, quien calificó el anuncio del Ejecutivo como mera "declaración de intenciones que no sabemos si se va a llevar a cabo". Añadió el trabajador avilesino que "si no se toma una decisión inmediatamente estamos abocados al cierre". "Si estas fábricas cierran seis meses para ver lo que hace el gobierno muy probablemente no arranquemos más", remató.

De la Uz considera que el Gobierno central debe dejarse de vaguedades y "concretar hechos que den continuidad a las fábricas de Avilés y de La Coruña". Lo volverán a reivindicar el día 19 de diciembre en la primera manifestación conjunta que convocan y a la que invitan a participar a la planta lucense de San Ciprián (está previsto que mañana decida si apoya o no a sus compañeros).

Además, han convocado una huelga de 24 horas para dicha jornada e invitan a todos los trabajadores a desplazarse a la comarca del Eo. Los asturianos iniciarán una caminata desde Castropol y los gallegos harán lo propio desde Ribadeo. Se concentrarán en el puente del Príncipe Alfonso, más conocido como puente de Porto, un enclave simbólico, pues desde hace 155 años une Asturias y Galicia sobre el río. A continuación, caminarán juntos hasta la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo para realizar una concentración a la que invitan a los vecinos. "Esperamos que sea bastante multitudinaria", precisó De la Uz.