Francisco Mellén: "Ahora todo el mundo sabe de Pedro Menéndez"

"La partida de nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés no existe, si bien la fecha correcta de su nacimiento, según Bartolomé Barrientos, profesor de la Universidad de Salamanca, que nació en 1520, es el 15 de febrero de 1519", señaló ayer Francisco Mellén, durante la conferencia que ofreció con motivo del 500.º aniversario del nacimiento del marino avilesino.

Precisamente con motivo de esta celebración, Mellén apuntó con ironía que los expertos en Pedro Menéndez "han crecido como los hongos, todo el mundo sabe de él". "He investigado más de 25 años en archivos y no he visto tantos estudiosos como los que ahora hablan, que se basan, sobre todo, en las obras de Ciriaco Miguel Vigil y el hispanista norteamericano Eugene Lyon", añadió.

En un abarrotado salón de actos del palacio de Valdecarzana, el estudioso del Adelantado de La Florida centró su conferencia en "Los archivos españoles sobre Pedro Menéndez de Avilés y su escudo". Citó algunos de estos templos de la historia en los que existen documentos sobre el capitán general de la Mar Océana, el principal, del General de Indias; aunque también señaló el de Simancas, el de Protocolos de Sevilla o el de la Real Chancillería de Valladolid, entre otros.

También desgranó las secciones en las que halló documentación relativa al conquistador de La Florida y gran estratega, como su testamento, los padrones más antiguos de Avilés, la certificación de hidalgía del asesor de Felipe II y sus descendientes.

En el acto que forma parte del programa de "El foro de Asturias'", Mellén también dedicó un apartado al escudo del militar, tanto a los existentes en piedra como el que figura en el ataud del militar que, restaurado, se conserva en el museo dedicado a su figura , en la Misión Nombre de Dios, en San Agustín de La Florida, Estados Unidos.

En la recta final de la conferencia y a preguntas de una persona del público interesado en conocer la veracidad de las posibles espadas de Menéndez de Avilés existentes en distintos museos, Mellén aclaró que "se le atribuyen tres", si bien puso en duda la autenticidad de las mismas.

La presentación, ayer, de la conferencia de Francisco Mellén corrió a cargo de David Arbesú, profesor asociado de la Universidad del sur de Florida y también estudioso de Pedro Menéndez. De hecho, el próximo mes de marzo ofrecerá una conferencia en el hotel de la Reconquista de Oviedo.