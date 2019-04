El grupo de trabajo de la fosa de La Pinera urge a hacer sondeos

El grupo de trabajo de la fosa de La Pinera, en Llaranes, pedirá al Principado que se hagan "los estudios necesarios" para comprobar si hay un enterramiento en esa zona después de que el paso del georradar no despejara las dudas. Requerirá que se realicen "sondeos y calicatas para corroborar que las anomalías geofísicas que presenta el terreno en diversas zonas son o no los restos de las personas supuestamente enterradas".

Los miembros del grupo reprocharon al Principado que encargase la realización de un estudio con georradar de la zona a una empresa subcontratada y no a la Universidad de Oviedo. "No es que dudemos del buen hacer de la empresa que realizó el estudio ni que el informe no sea fiable, pero es un incumplimiento más del Gobierno del Principado en materia de memoria", aseveran. Y añadieron: "Hay que poner fin a un episodio bochornoso en la gestión por parte del Principado y del gobierno de Avilés de esta fosa que gracias a la intervención memorialista y al grupo de trabajo no quedó enterrada en el olvido en el interior de una rotonda en el PEPA".