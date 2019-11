Arcelor quiere usar drones para vigilar la producción en el interior de sus naves

La multinacional ArcelorMittal ensaya con drones autónomos en el interior de las naves con el fin de controlar el número de bobinas y chapones que se producen en las fábricas. A este control se añade la garantía de la seguridad de los trabajadores. "Estamos a nivel piloto, pero muy avanzado", señaló ayer Carlos Alba, responsable global de desarrollo de la gran siderúrgica. Alba, Nicolás de Abajo y Pedro Prendes son tres de los diez miembros del comité de dirección mundial de I+D de la empresa. El primero fue quien se encargó de abrir la IX Semana de Impulso TIC con una charla sobre los nuevos usos de la inteligencia artificial por la multinacional. Las jornadas tecnológicas se desarrollan hasta el viernes en el Centro Niemeyer.

"Lo que buscamos es que los drones salgan de manera autónoma de su base, recojan la información, vuelven, la descarguen y continúen su trabajo", apuntó Alba. "Ya no se choca. Volar en una nave no es fácil", apostilló el investigador. La información que recoge el artilugio -a través de accesorios añadidos- va desde el número de bobinas acumuladas, al espesor de los chapones... "Todo lo que no puede hacer un trabajador porque se estaría moviendo en zonas de poca seguridad", destacó uno de los jefes de la investigación de Arcelor.

"También desarrollamos inteligencia artificial, es decir, algoritmos, para comprar materias primas o chatarra. Hemos zonificado el mundo porque no sirve comprar chatarra en Europa para reutilizarla en los Estados Unidos. Las tasas de transporte lo haría incompatible. Lo que hacemos es facilitar el modo de comprar qué tipo de chatarra, qué mineral...", apuntó Alba.

La intervención del jefe de los investigadores de la multinacional. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participó en la inauguración de la Semana Tecnológica: "Tenemos la oportunidad de liderar un gran proceso de cambio, a diferencia de otros momentos históricos en los que asumimos las reconversiones como una necesidad de superación y no como oportunidades para la ciudad. Hoy el Parque Científico Tecnológico asume un papel protagonista como generador de un gran ecosistema de transformación de nuestro tejido empresarial. Creo que su creación marca un antes y un después en Avilés", destacó la Regidora.

Belarmino Feito, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), destacó también en su intervención la potencia del sector tecnológico. "No tenemos idea de su alcance, pero sabemos que hará más efectivo al sector público y que es un reclamo para profesionales", afirmó.

La intervención de Carlos Alba fue en ese sentido: sobre la posibilidad de investigar para una multinacional como la que le da empleo. "Lo es. Asturias es un buen sitio para vivir y para trabajar. Pero tenemos que movernos", destacó. La multinacional cuenta con 16 centros de investigación en el mundo, dos en Asturias, en Avilés", destacó.