El oleaje se lleva dos pantalanes del puerto de La Arena

Susto por el temporal marítimo en La Arena (Soto del Barco). El oleaje ha provocado daños en el puerto arenesco, destrozando dos espigones de los pantalanes. "Esto fue un aviso, cuando haya ocho metros de ola puede ser muy gordo", avisan los pescadores arenescos, que han trasladado sus embarcaciones al puerto vecino de San Esteban de Pravia (Muros de Nalón).

El temporal azotó con fuerza el muelle de La Arena entre las 15.30 y las 18.30 horas, coincidiendo con la pleamar. El oleaje ha rozado esta tarde los cinco metros. "Llevamos tiempo pidiendo un espigón, el flotante actual no quita la fuerza de la mar. Desde que hicieron la obra de la barra, hace treinta años, entra la mar y lo lleva todo. Cualquier día va a haber un disgusto gordo. No será porque no hemos avisado", advierte el vicepresidente de la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista de La Arena, Francisco García.

La suya fue una de las dos embarcaciones que sufrió esta tarde daños, si bien fueron menores. "Marchamos de aquí seis o siete para San Esteban. Fueron daños materiales, afortunadamente poca cosa", ha señalado.