Teresa López: “El alumnado nos está dando una gran lección a todos con el uso de la mascarilla, aún sonríen”

–¿Qué ha cambiado este año en las aulas?

–Este año las aulas son muy diferentes a cursos anteriores, pues se mantiene la distancia de seguridad, el alumnado debe de utilizar mascarilla en Primaria, los pupitres están ubicados de forma individual. Por tanto aunque la metodología sea activa, dicha ubicación individual incide e influye para poder realizar dinámicas de grupo. Nuestros niños y niñas no pueden compartir su material escolar, deben de usar geles hidroalcohólicos, lavar las manos frecuentemente. Las aulas son grupos estables que no pueden relacionarse entre sí. Las entradas y salidas al colegio han de ser escalonadas y en los patios, los niños y niñas ya no comparten juegos como en cursos anteriores.

–¿Cómo se está adaptando el equipo docente a las nuevas medidas?

–Todos hemos pasado ese periodo de adaptación estos meses de septiembre y octubre y nos vamos acostumbrando progresivamente a la vida escolar actual, tomando todas las medidas de seguridad e higiene.

–¿Y el alumnado?

–El alumnado nos está dando una gran lección a todos nosotros, docentes, familias y comunidad Educativa en general. Utilizan su mascarilla sin protestar y aún sonríen. La mascarilla parece formar ya parte de su identidad.

–¿Están preparados para las nuevas formas de educación vía online?

–En general sí. Estamos preparados para una formación online pero considero que se trata de una carrera de fondo. Todo lleva un tiempo. Esperemos no tener que regresar a un confinamiento pues ha sido un periodo muy duro para familias, docentes y discentes. La educación debe de ser presencial, pues es fundamental verse, oírse, poder escuchar, dialogar, consensuar, expresar y respetar.

–¿Cómo está siendo la colaboración con las familias en este proceso?

–Las familias, en general, colaboran con el profesorado e intentan adaptarse a esta compleja y extraordinaria situación.