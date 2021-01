La nueva norma de terrazas no se aplicará durante las restricciones por el covid

La nueva ordenanza establece, entre otras cuestiones, que las terrazas que ocupan líneas de aparcamiento tendrán que asentarse sobre una plataforma que las coloque al nivel de la acera y deberán contar con una protección frente a los vehículos. Estos elementos de protección tendrán que tener unas características concretas que se definirán en un decreto de Alcaldía, si bien se prevé que en las zonas del Avilés más urbano sean metálicos y en las zonas rurales de madera u otros materiales. La normativa busca una movilidad más sostenible y las terrazas tendrán que estar separadas de las fachadas a una distancia de 1,80 metros para no impedir el tránsito peatonal. Si la calle es peatonal y no dispone de ancho suficiente para adosar el itinerario de los viandantes a las dos fachadas, se dispondrá este en una de las márgenes y otra quedará ocupada por las terrazas, en las que se podrán instalar calefactores móviles.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, pidió “flexibilidad” al equipo de gobierno para la movilidad de las terrazas de hostelería mientras se mantenga la prohibición de consumir en el interior de los establecimientos. “Pedimos flexibilidad con los controles y que en días lluviosos como el de hoy se permita acercar las terrazas a las fachadas sin interferir en la movilidad para que los hosteleros no pierdan la jornada entera en días de mal tiempo”, rogó.

“Puedo garantizar que se está aplicando el decreto con mucho sentido común. Por el hecho de que llueva y que las terrazas estén próximas a las fachadas, mientras no se pueda usar el interior de los establecimientos no se va a perseguir esa utilización del espacio público”, le respondió Pelayo García. No obstante, el concejal de Movilidad pidió “sentido común” y manifestó la “empatía y apoyo del Ayuntamiento, en la medida de lo posible, a un sector que lo está pasando mal y que no puede utilizar el interior de sus negocios”.

Fondos europeos

En el pleno celebrado ayer trascendió que el Ayuntamiento sopesa presentar proyectos para acometer mejoras urbanas en los barrios de la ciudad con el fondo de rescate activado por la Unión Europea.

Lo anunció el concejal de Vivienda, Juan Carlos Guerrero, en una interpelación del grupo municipal de Ciudadanos. Carmen Pérez Soberón, concejala de la formación naranja, pidió que desde Avilés se presenten proyectos tanto al Principado como al Gobierno central para acometer transformaciones de calado en barrios de Avilés como El Nodo, La Carriona o La Luz con cargo a los fondos europeos de recuperación (una de las líneas gira en torno a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana).

Según Guerrero, los servicios técnicos “ya están trabajando en ello”. “Estamos planteando este trabajo desde varias perspectivas y aún falta definición. Cuando llegue el momento se comunicará y cuanto más apoyos consigamos, muchísimo mejor. Se aceptan ideas”, señaló el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés. Muchas de las obras en marcha o proyectadas ahora para los barrios de La Luz y Versalles cuentan con un 80% de financiación europea y se enmarcan en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), con financiación de los fondos FEDER.

Moción rechazada

La moción presentada por el grupo municipal Cambia Avilés para instar al Gobierno central a “impulsar un sistema de residencias de mayores público, universal y de calidad” quedó rechazada con los votos en contra del resto de la corporación (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox). La confluencia también reclamaba un plan de inversiones en las residencias del Principado. “El Estado tiene que apostar realmente por las políticas de conciliación y de cuidados”, defendió la concejala de Cambia Llarina González. Tanto desde el gobierno como desde la oposición recordaron que es el Vicepresidente del Gobierno, el líder de Podemos Pablo Iglesias, quien ostenta la cartera de Derechos Sociales del Gobierno central. La portavoz del PP, Esther Llamazares, incidió en que “hay 1.500 personas en Asturias esperando por plaza del ERA” (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias ) y en que “la lista de espera para la evaluación de Dependencia es de dos años”.

Mociones en cartera

Tanto la moción que presentó al Pleno de enero el PP sobre la recuperación de las instalaciones del centro de Formación Profesional de Valliniello como otra relacionada con el Centro Niemeyer tendrán que esperar un mes para su debate. El grupo popular intentó colarlas de urgencia en la sesión de ayer pero no obtuvo los votos necesarios para conseguirlo. Tanto los concejales del PSOE como los de Ciudadanos votaron en contra de la urgencia de sendas mociones, que no se habían registrado en el plazo que establece el Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

Comercio electrónico

La plataforma de comercio electrónico que impulsa el Ayuntamiento de Avilés estará en funcionamiento en la segunda quincena de febrero, según explicó la concejala de Comercio, Raquel Ruiz, a preguntas del grupo municipal Vox. La edil argumentó que el retraso sobre los plazos iniciales se debe a “problemas en la redacción de los pliegos sobre la prestación del servicio”. Está previsto impulsar campañas de formación de comercio electrónico que faciliten a los comercios su participación en este portal, al que se podrán sumar todas las tiendas de la ciudad que así lo requieran.

El primer pleno ordinario del año se celebró con la presencia de solo cuatro personas en el salón de plenos: la alcaldesa Mariví Monteserín, el interventor Francisco Espín Guzmán, el secretario Juan Carlos Fernández Rodríguez y el primer teniente de Alcalde, el portavoz socialista Manuel Campa. El resto de portavoces y de concejales participaron por medios telemáticos, bien desde sus despachos, bien desde sus casas, por las restricciones vigentes.

La glorieta de La Curtidora será definitiva

La glorieta de la calle Fruela, en las proximidades del centro de empresas La Curtidora, será una solución a largo plazo para el tráfico en la zona. La rotonda provisional se sustituirá por otra definitiva, según explicó ayer en el Pleno el concejal de Movilidad, Pelayo García, a preguntas de Ciudadanos. José Luis Ferrera, concejal de la formación naranja, le interpeló por dos de los aspectos de la reordenación del tráfico en el barrio de Versalles que más críticas vecinales han suscitado: la vuelta al doble sentido de circulación en la calle Concordia y si se mantendrá la rotonda de la travesía de la Curtidora, hasta ahora tenida por “provisional”. Pelayo García confirmó que “la glorieta en Fruela será definitiva” y que, tal y como recoge el Plan de Movilidad, está previsto recuperar el doble sentido en la calle La Concordia. El concejal aprovechó para animar a los grupos a realizar aportaciones a dicho plan antes de elevarlo al Pleno.

Vox volvió a llevar a la sesión plenaria el problema de contaminación acústica que sufren los residentes en las zonas urbanas colindantes con la autopista, en Llaranes, queja que trasladó este grupo a principios del año pasado. Las gestiones municipales se activaron antes de la denuncia de la formación, según explicó Pelayo García. El 6 de febrero de 2020 se contrató el estudio acústico y se trasladaron al Principado las conclusiones del informe, que confirma que se superan los valores de la normativa regional. “A día de hoy, aún no tenemos respuesta. Si no plantean una alternativa, seguiremos exigiendo una solución”, concluyó Pelayo García.