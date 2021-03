Los vecinos de Llaranes quieren bolardos en la Plaza Mayor, calmados de tráfico en seis cruces del barrio, que los accesos a Bustiello sean de sentido único y mejores conexiones de autobús con el Hospital San Agustín que las que recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés (PMUS).

La asociación de vecinos plantea en sus alegaciones que el itinerario peatonal llamado a conectar los barrios de La Luz, Villalegre y El Pozón con el centro histórico y la estación tenga en cuenta el ya existente que bordea el río Arlós. “Podría perfectamente desviarse en varios puntos y conectar con la rotonda del Pozón para continuar hacia el centro sin tener que seguir por el paseo de la ría”, plantea. El colectivo propone desviar el carril-bici proyectado para la zona para que el tramo que abarca la trasera del colegio de Educación Infantil sea solo para uso peatonal y argumenta que el sentido único hacia Bustiello “facilitaría la descongestión de la calle El Castaño para acceder a la autopista por la avenida de Gijón, que pasaría a ser de subida, y la calle El Álamo, que pasaría a ser de bajada para acceder a Santa Apolonia”.

Reductores de velocidad también solicitaron los vecinos de La Luz. En su escrito de alegaciones, de varias páginas, también pidieron que el autobús llegue al centro de salud para facilitar el desplazamiento de las personas mayores y con problemas de movilidad. Especial repercusión tuvo su rechazo a la que es considerada por el gobierno y por la mayoría de la oposición una de las propuestas más innovadoras del PMUS, la escalera mecánica. “No entendemos la sorpresa del concejal a que no se haya planteado hasta ahora la retirada de la propuesta estrella para La Luz. ¿Cuándo debería haberse planteado? Nosotros la hemos presentado dentro del plazo del proceso participativo. El día que se realizó la presentación oficial con la empresa Vectio, se nos dijo no era el día para comentar nada”, apuntan desde el colectivo. Sorprendidos están en la asociación por la defensa municipal de una instalación a la que los vecinos no ven sentido: “¿Qué unen las escaleras? ¿El campo de fútbol? ¿El instituto? Más que de los redactores del plan, parece una propuesta propia del Ayuntamiento. Ya cuenta con una partida presupuestaria de 20.000 euros para realizar un estudio de viabilidad cuando todavía no está presentado el plan”, añadió la asociación.