La estafadora de comercios en la comarca de Avilés alega problemas mentales para evitar la cárcel

La estrategia de la defensa es clara: lograr la inimputabilidad de la acusada para evitarle cualquier tipo de responsabilidad penal. Según ha podido saber este periódico, sobre la mujer ya han recaído dos sentencias firmes de cuatro meses de prisión cada una por sendos delitos de estafa. La previsión, visto el aluvión de denuncias por casos similares, es que las penas puedan ir en aumento y que la demandada acabe entrando en prisión.

De lograrse la inimputabilidad basándose en que la estafadora padece problemas psiquiátricos, evitaría entrar en la cárcel. No así la adopción de medidas de seguridad como su internamiento para tratamiento o la imposición de un seguimiento médico. Tampoco de la responsabilidad civil, que en estos casos estaría directamente relacionada con la devolución de las cantidades presuntamente estafadas.

Quien sí ha devuelto parte del dinero que se le reclama es el entorno de la estafadora. Según han reconocido a este periódico varios de los afectados, algunos ya han visto sus deudas saldadas. En concreto señalan que quien está devolviendo el dinero es la expareja de la demandada. Los montantes reintegrados superan los 1.000 euros.

“A mí me han devuelto el dinero de unos trabajos que me contrató ella para hacer en una finca”, explica una empresaria de Castrillón, sobre unas labores efectuadas en un terreno propiedad de la expareja de la estafadora, que es quien finalmente le ha pagado. “A mí quien me engañó fue ella. Por eso yo la denuncié a ella, no a él”, relata la afectada, que solo tiene buenas palabras para el exnovio de la demandada: “Es la principal víctima de todo esto y se está portando muy bien con nosotros”.

Pese a que le han pagado lo que le debían, la empresaria no se siente satisfecha. “Creo que deberíamos cobrar todos. No sólo unos pocos”, señala sobre las numerosas deudas que ha ido dejando la estafadora. Por eso, asegura que no tiene pensado retirar la denuncia que ha puesto sobre la estafadora. “Fue ella quien me mintió y me estafó, por eso pienso seguir adelante”, advierte.

Según los afectados, las deudas saldadas por su entorno no son ni la punta del iceberg del agujero que ha dejado tras de sí la estafadora. Y es que los comercios que supuestamente se han visto afectados por la mujer se cuentan por decenas: tiendas de textil, carnicerías, empresas de jardinerías, mueblerías... Muchos de los perjudicados se han unido en un grupo de Whatsapp para poner en común sus casos. Varios de los integrantes afirman que, de ser cierto lo allí compartido, las deudas acumuladas por la timadora son de decenas de miles de euros.

Tal y como relatan los afectados, el modus operandi de la estafadora, “una mujer de estatura baja, delgada, con muy buenas formas y muy agradable”, era casi siempre el mismo: efectuaba una compra y, cuando llegaba el momento de pagar, siempre aparecía algún problema: se le estropeaba la tarjeta, se daba cuenta de que se había olvidado la cartera o cualquier otra ocurrencia que remataba con una promesa: “Mañana vuelvo y te lo pago”. A ninguno de los afectados les llegó ese mañana, por lo que varios optaron por denunciar. Ahora está por ver si la acusada es imputable.