Pescadores que pararon por el covid en 2020 lamentan ahora tener menos cupo de xarda

“El resumen es que cuantas más lanchas quiten a más tocan, como se suele decir hermanito menos, racionita más. Pero si estamos así que entre nosotros, que nos estamos comiendo, cómo vamos a luchar por una cuota mejor para Asturias”, lamenta. Según García hay al menos diecinueve lanchas más de artes menores en una situación similar, aunque no todas afectadas, como en su caso, por un parón en 2020 por la pandemia. “En mi caso me molesta que no atiendan a que mi parón fue motivado por el covid: parecen negacionistas con su respuesta”, señala el pescador, que hace apenas unos días ha vuelto a defender ante Pesca el cupo que le corresponde de xarda: “Si tengo razón que me la den y si no que me la quiten, pero que me aclaren la situación”, exige el afectado.

El presidente de la Federación regional de Cofradías de Pescadores, Adolfo García Méndez, manifestó al respecto que su intervención se ajusta a la resolución de la Secretaría General de Pesca, que subraya que todos los barcos deberán consumir, al menos, el 80% de su cupo. “Ningún año está contento todo el mundo. La Federación tiene unas normas que las dicta Madrid y hay que cumplirlas: este año somos casi 170 barcos y soy consciente de que nunca llueve, por desgracia, a gusto de todos. Pero debe quedar claro que la Federación no hace discriminación y mira por todos por igual”, sentenció García.

La pesquería de la xarda, que ya ha comenzado, constituye la primera gran costera del año y es una de las cuatro, junto a las de la merluza, el bocarte y el bonito, que genera más ingresos a los pescadores; el año pasado dejó en las rulas asturianas 9,8 millones de euros, el resultado de la venta de 9,3 millones de kilos desembarcados. Aparte de las capturas de la flota asturiana, las grandes rulas de la región –Avilés y Gijón– se benefician de las importantes descargas que realizan barcos de bandera portuguesa autorizados a pescar caballa en aguas del Cantábrico.

La cuota este 2021 llega, tras sumar el sobrante del año pasado, a los 1.557.096,58 kilos y estos se repartirán entre las cerca de 170 embarcaciones –seis más que el ejercicio anterior– que participan.