Avilés ya tiene sus reinas de la Pascua

Paula Fernández Turrado cumplió su sueño, ser Xana de las fiestas de El Bollo. “Pensaba que no iba a salir nunca, y quería ganar por una vez”, afirmó la avilesina de 18 años y estudiante de 4º de ESO del colegio Santo Tomás minutos después de que el sorteo público celebrado en la Casa de Cultura la designara como reina de las fiestas primaverales de Avilés. Carmela Flórez González, de 10 años y alumna del Santo Ángel, fue elegida Xanina. “Era la primera vez que me presentaba y no pensé que fuera a salir, estoy feliz”, afirmó la pequeña, que más que su sueño su objetivo al presentarse a Xanina es “pasarlo bien” el día de El Bollo, en las carrozas.

Entre los nervios de las aspirantes a Xana, Xanina y damas de honor y de sus familiares, pasaron los primeros minutos. El técnico de Festejos, Rubén Arias, y la concejala del ramo, Yolanda Alonso, inauguraron el acto. La también edil de Cultura animó a los avilesinos a disfrutar de la fiesta recuperada tras los últimos años castigados por la pandemia. Y comenzó el sorteo, primero, para nombrar a todas las aspirantes, 23 que optaban a Xanina y 16 para Xana, todo ello sin contar algunas ausentes. Arias pidió la colaboración de dos niños para hacer de manos inocentes del sorteo. Subieron al escenario dos primos, Marco Martín y Darío González, ambos de cinco años. González fue el primero en sacar el papel que designaba a las damas de honor de la Xanina que resultaron: Nerea González Martín, de 11 años (dama primera); Itxia Garca Fernández, de 9 años (dama segunda); Sofía García Ruiz, de 12 años (dama tercera); Carlota Nuevo de Rábano, de 12 años (dama cuarta); Kyra Corrales Alba, de 12 años (dama quinta); y Ángela Fernández García, de 9 años (dama sexta). Tras los aplausos a cada uno de los nombramientos, llegó el primer gran nombre de la mañana. Sonó el de la Xanina Carmela Flórez, que reconoció haber pasado “unos pocos nervios”. Seguidamente, comenzó el sorteo de las mayores, aspirantes a Xana. Y siguió el mismo procedimiento. Las damas de honor resultantes fueron: Celia Fernández García, de 17 años (dama primera); Lucía Avellano Menéndez, de 17 años (dama segunda); Raquel Hortal Hevia, de 17 años (dama tercera); Victoria Alonso Menéndez, de 15 años (dama cuarta); Ana Inclán Fernández, de 19 años (dama quinta); y María Bravo Oliva, de 20 años (dama sexta). La Xana, la Xanina y sus respectivas damas de honor serán presentadas en un acto institucional presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que se celebrará el próximo sábado 9 de abril al mediodía en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés. Además, Las aspirantes que no salieron elegidas en el sorteo podrán participar en los desfiles de carrozas del domingo y lunes de Pascua sobre una de la carrozas municipales.