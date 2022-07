Una madre y una hija, ambas de Oviedo, han sido las primeras de la cola para asistir esta tarde al concierto de Sebastián Yatra en el pabellón de La Magdalena, en Avilés.

Lucía Granda de 24 años y su madre Yolanda Cabal, de 52, le han hecho una bandera al cantante colombiano, como recuerdo de su paso por Asturias.

“En lo referente a la música, Sebastián lo es todo. Es lo mejor que hay”, afirmaba la más joven de los dos, que lo sigue desde los 16 años.

Su madre se ha convertido en una fan empedernida a causa de su hija. Ya habían ido a verlo juntas a Bilbao.

El autor de "Tacones rojos" y coach de "La Voz Kids" se quedó con un entrañable recuerdo tras su paso por plaza de España, durante las fiestas y ferias de San Agustín, en 2017. Por ello, ha decidido volver a apostar por la ciudad avilesina y, esta vez, acudir al pabellón de La Magdalena.

Hay tres tipos de entrada: las de acceso prioritario y de primera planta, que ya están todas agotadas, y la de entrada general, de las que aún quedan pases disponibles. Los asistentes que cuenten con el pase de acceso prioritario , que son las primeras quinientas entradas vendidas, podrán acceder a partir de las 18.30 horas para seleccionar sitio. Las personas que cuenten con pase general, tendrán acceso a partir de las 19.00 horas.

Susana Andrés Berrocal, de 36 años, proclamaba a las puertas del pabellón: “Soy la madre de todas”. “A mí lo que más me gusta de Sebastián es su humildad, lo buena persona que es y además es muy sensible. Es la tercera vez que vengo a verle, ya he estado en Madrid y en Simancas, Valladolid. Porque estoy casada que sino… es lo que cualquier mujer desearía en un hombre”.

Alba Rodríguez Diez y Claudia Díez Pérez, de 17 años las dos, han venido desde León. Su canción favorita es "Cristina" y "Corazón sin vida", respectivamente.

Naia Cano, de 8 años y vecina de Avilés y erala más joven que estaba esperando en la fila esta mañana. Es la primera vez que va a conocer a Sebastián Yatra en persona y lo hace acompañada de su madre Lidia Río. “Lo que más me gusta de Sebastián es que canta muy bien y es muy guapo”, afirmó la niña.

Álvaro Calvo carpintero, de 12 años, era el único chico en la fila a las dos de la tarde. Viene acompañado de su madre Beatriz Carpintero y su hermana Cecilia Calvo, de 10 años. El más fan sin duda es Alvaro que ha arrastrado a toda su familia consigo: “La canción que más me gusta es tacones rojos, pero me encantan todas. A mí también me gusta cantar y quisiera parecerme a él. Es una persona muy bonita transmite algo muy especial”.

Para hacer más amena la cola, Paula Díaz Olalla de 18 y María Susacasa, se entretuvieron jugando al "Uno". Es la primera vez que vienen y les encanta Sebastián Yatra desde sus inicios.