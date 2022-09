La oposición pide prudencia en el debate fiscal y Cambia incide en el "IBI para ricos"

No es momento para aventuras. Es lo que reconocen los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés de cara a la negociación de las ordenanzas fiscales que se avecina. La propuesta que el gobierno socialista planteará a los grupos no incluirá grandes sorpresas. Lo previsto es que por primera vez en mucho tiempo la contribución no suba ni un céntimo (los avilesinos pagarán por el IBI en 2023 lo mismo que en 2022, una vez vencido el plazo de la revisión catastral), y que el recibo del agua se encarezca un 10,4% (su evolución la marca el IPC de agosto, según el contrato firmado en su día). Pero con estos mimbres y la actual crisis de precios y suministros, los partidos ya van adelantando posturas a la espera de la propuesta que les presente la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

