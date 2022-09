Modelo de solidaridad en vena

Fue una tarde para el orgullo, que no para la complacencia. La Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera celebró ayer su acto público del Día del donante, en el que se reconoce la labor de los voluntarios y a las personas que más donan, y que rondan las 130 en los dos últimos años, al incluir a aquellos a quienes no se les pudo hacer homenaje en la pasada edición por las restricciones de la pandemia. El presidente de la asociación, Carlos Vigil explicó que Avilés y comarca rondan los 4.000 donantes, aunque la cifra se ha resentido al tener que suspender las donaciones en las empresas por la pandemia. Así que uno de los retos es recuperarlas en breve, "porque estas donaciones son un número importante de bolsas", señaló. El otro gran desafío es captar a la juventud. "Yo mismo me he sorprendido últimamente de la cantidad de donantes de 70 años que ya venían por última vez. Necesitamos gente joven", señaló.

El acto de ayer sirvió para distinguir a 50 personas que ya han alcanzado o superado las 30 donaciones; a 12 que han llegado a las 40; otros 15 que 50 en su haber, y 12 más con 60. Las menciones especiales como grandes donantes fueron para los avilesinos Rafael Trapero Alba y Pablo Álvarez Sánchez, que ya han realizado 75 donaciones de sangre.